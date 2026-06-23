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RBI चा मोठा निर्णय! 57 वर्षे जुन्या प्रणालीत केला बदल, लहान उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना होणार फायदा

Updated On: Jun 23, 2026 | 11:58 AM IST
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सारांश

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ५७ वर्षे जुन्या प्रणालीत बदल करून लहान उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या मोठ्या बँकिंग आणि आर्थिक घडामोडींचा फायद लहान उद्योजक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह इतर घटकांना होणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

RBI New Guidelines 2026 : भारतीय रिझर्व्ह बँक हा भारताच्या आर्थिक सिस्टीमचा घाभा आहे. भारतीय आर्थिकप्रणाली सुव्यवस्थित सुरु राहावी यासाठी त्यात वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे असतात. आता देखील भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ५७ वर्षे जुन्या ‘लीड बँक योजने’त बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९ जूनपासून एक मोठा बदल केला आहे. त्यासंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील जारी करण्यात आली आहेत. RBI च्या मते, बदलती अर्थव्यवस्था, डिजिटल बँकिंग आणि ग्रामीण गरजा पूर्ण करण्यासाठी आता बदल करणे आवश्यक आहे. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे लहान व्यवसाय, शेतकरी, महिला उद्योजक आणि ग्रामीण भागातील लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. नेमका काय बदल करण्यात आला आहे?

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लीड बँक योजना काय आहे?

लीड बँक योजना १९६९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एका बँकेला बँकिंग सेवांचा विस्तार करण्याची आणि कर्ज व इतर आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सोपवणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. आता, RBI ने सध्याच्या काळाला अनुरूप होण्यासाठी ही जुनी प्रणाली अद्ययावत केली आहे आणि त्यानुसार नव्या गाईडलाईनदेखील दिल्या आहेत.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्व?

१. नवीन प्रणालीनुसार बँकांना लहान व्यवसाय आणि MSME क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. यामुळे लहान व्यवसायांसाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते. RBI ची इच्छा आहे की गावांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना वित्तपुरवठा सहज उपलब्ध व्हावा, जेणेकरून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि त्याचा स्कोप वाढेल.

२. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण पाठिंब्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. बँकांना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचता यावे, कृषी कर्जे वाढवणे आणि ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा मजबूत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचा फायदा लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे.

३. RBI ने बँकांना डिजिटल सेवांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन पेमेंट आणि गावांमध्ये व दुर्गम भागांमध्ये आर्थिक जागरूकता वाढवण्यावर भर दिला जाईल. बँकेच्या शाखांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि लोकांना डिजिटल सेवांशी जोडणे हा यामागील उद्देश आहे.

४. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जिल्हा स्तरावर बँकिंग योजनांवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. यामुळे सर्वाधिक आर्थिक गरजा असलेले क्षेत्र ओळखणे सोपे होईल.

५. RBI ची इच्छा आहे की बँकांनी महिला उद्योजिका, स्टार्टअप्स आणि नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना अधिक पाठिंबा द्यावा. यामुळे लघु रोजगार आणि स्वयंरोजगार वाढण्यास मदत होऊ शकते.

सर्वसामान्य लोकांवर काय परिणाम होईल?

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीमुळे गावांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये बँकिंग सेवांमध्ये सुधारणा होईल. लोकांना कर्ज मिळवणे आणि डिजिटल पेमेंट करणे अधिक सोपे जाईल. लहान व्यवसाय, शेतकरी आणि ग्रामीण रहिवाशांना याचा विशेषतः सर्वाधिक फायदा होईल.

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Web Title: Rbi changes 57 years old system benefits farmers small businesses see more details

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Published On: Jun 23, 2026 | 11:58 AM

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