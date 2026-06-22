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सर्वसामान्यांना लुटून कंपन्या काढताहेत तगडं मार्जिन? Petrol-Diesel च्या किमतींचा रिपोर्ट समोर; अहवालातून मोठा खुलासा

Updated On: Jun 22, 2026 | 07:21 PM IST
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सारांश

पेट्रोल-डीजलच्या वाढत्या किमती आणि तेल कंपन्यांना मिळणाऱ्या बंपर नफ्यावर मोठा रिपोर्ट आला आहे. त्या रिपोर्टनुसार कंपन्या चांगला नफा कमवत आहेत. मात्र सामान्यांना मात्र त्रास भोगावा लागत आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य माणूस बऱ्याच काळापासून त्रासलेला आहे. पण या सगळ्यात तेल कंपन्यांची कमाई मात्र मजबूत राहिली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि सरकारी धोरणांवरून येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्वस्त होतील की नाही हे ठरेल. तेल विपणन कंपन्यांचा नफा पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. याचा अर्थ असा की, कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रत्येक लिटरवर भरघोस नफा कमावत आहेत, परंतु त्याचा फायदा सध्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही. दरम्यान, तेल कंपन्यांची कमाई वाढत असतानाही जनतेला दिलासा का मिळत नाही, यावरील चर्चेला एका अहवालाने पुन्हा तोंड फोडले आहे. या अहवालाबद्दल अधिक माहिती समोर आली आहे.

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अहवालात काय?

तेल कंपन्या ज्या किमतीला कच्चे तेल खरेदी करतात आणि त्यावर प्रक्रिया करून पेट्रोल व डिझेल ज्या किमतीला विकतात, त्यातील फरकाला त्यांचा मार्जिन म्हणतात. जागतिक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गनच्या एका अहवालानुसार, भारतीय तेल कंपन्यांचा पेट्रोल आणि डिझेलवरील मार्केटिंग मार्जिन पुन्हा वाढला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियाई तणावाच्या काळात निर्माण झालेला दबाव आता लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. तेल कंपन्यांचा मार्जिन आता संघर्षापूर्वीच्या पातळीवर परत आला आहे. याचा अर्थ कंपन्या तेल विक्रीतून चांगला नफा कमावत आहेत.

सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न काय ?

सध्या, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबद्दल जनता महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करत आहे. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की: तेल कंपन्यांचा नफा वाढत असताना, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्वस्त का होत नाहीत? खरे तर, भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत केवळ कच्च्या तेलावर अवलंबून नाही. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर, डीलर कमिशन, वाहतूक खर्च आणि कंपनीचा नफा यांचाही समावेश असतो. यामुळेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही, सर्वसामान्य लोकांना तात्काळ दिलासा मिळत नाही.

कच्च्या तेलातील चढ-उतार सुरूच

गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय चढ-उतार होत आहे. कधीकधी, मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे किमती वाढतात, तर कधीकधी, कमी मागणीमुळे त्या कमी होतात. पण सध्या अनेक अहवाल असे सूचित करतात की, मागील वर्षांच्या तुलनेत तेल बाजार काही प्रमाणात स्थिर झाला आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहिल्या आणि किरकोळ किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली नाही, तर तेल विपणन कंपन्यांची कमाई मजबूत राहते. याच कारणामुळे, गुंतवणूकदार आता तेल कंपन्यांच्या शेअर्सवरही लक्ष ठेवून आहेत.

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Web Title: Petrol diesel price report oil companies bumper profit margin see more details

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Published On: Jun 22, 2026 | 07:21 PM

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