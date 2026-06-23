Jio ने बदलले नशीब! अवघ्या 10 रुपयांच्या शेअरने गुंतवणूकदाराला केलं अब्जाधीश, 48 कोटींचे थेट 5800 कोटी!

Jio Share Impact: शेअर बाजार हा एक जोखमीच्या अधीन असल्याचं वेळोवेळी आपल्याला सांगितलं जातं. पण कोणता शेअर कशी कामगिरी करेल आणि कधी कोणाचं नशीब पलटेल सांगता येत नाही. अशाच एका शेअरने आश्चर्यकारक कामगिरी करून गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केलं आहे. मुकेश अंबानींची कंपनी, जिओ प्लॅटफॉर्म्स, जी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यापूर्वीच गुंतवणूकदारांवर पैशांचा वर्षाव करत आहे. नेमकं काय घडतंय समजून घेऊयात.
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उद्योगपती महेंद्र नाहटा हे या सगळ्यात उत्तम उदाहरण आहेत. त्यांनी १६ वर्षांपूर्वी टेलीकॉम सेक्टरमध्ये येण्यास मदत केली होती आणि आता ते प्रचंड नफा कमावण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यांनी कंपनीत केवळ १० रुपये प्रति शेअर दराने हिस्सा खरेदी केला होता, ज्याची किंमत १०० पटींहून अधिक वाढली आहे.
टेलीकॉम सेक्टरमधील अनुभवी आणि एचडीएफसीचे प्रवर्तक महेंद्र नाहटा Jio IPO मधून १०० पट नफा कमावण्यासाठी सज्ज आहेत. २०२० मध्ये जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये त्यांचा ०.५४% हिस्सा होता, ज्यासाठी त्यांनी ४८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
मोतीलाल ओसवाल या ब्रोकरेज फर्मनुसार, जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे मूल्य आता सुमारे ११४ अब्ज डॉलर्स आहे आणि या मूल्यांकनानुसार, महेंद्र नाहटा यांच्या हिश्श्याचे मूल्य अंदाजे ५,८०० कोटी रुपये असू शकते. परिणामी, त्यांच्या गुंतवणुकीत १०० पटींची वाढ झाली आहे.
स्मार्ट दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून कसा भरीव नफा मिळू शकतो, याचे जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा स्टॉक हे एक उत्तम उदाहरण आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नाहटा कुटुंबाने २०२० मध्ये जिओचे शेअर्स फक्त १० रुपये प्रति शेअर दराने खरेदी केले होते. अतिरिक्त शेअर्स खरेदी केल्यानंतर, त्यांचा हिस्सा ०.५४% झाला. ही गुंतवणूक रिलायन्सच्या दूरसंचार क्षेत्रातील सुरुवातीच्या काळातील आहे, जेव्हा कंपनीने संपूर्ण देशासाठी टेलिकॉम स्पेक्ट्रम विकत घेतले होते.
जुलै २०२० मध्ये, जेव्हा Jio प्लॅटफॉर्म्सने जागतिक गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारला, तेव्हा नाहटा कुटुंबाला ४.४ दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे ३७ कोटी रुपयांचे परिवर्तनीय डिबेंचर्स वाटप करण्यात आले. नंतर रिलायन्सने नाहटा कुटुंबाला अतिरिक्त शेअर्स वाटप करून त्यांचा हिस्सा ०.५३६% पर्यंत वाढवला.
मुकेश अंबानींची कंपनी, जिओ प्लॅटफॉर्म्स, आता शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यासाठी आयपीओ आणण्याची तयारी करत आहे. दरम्यान, कंपनीचे संभाव्य मूल्यांकन गुंतवणूकदारांसाठी भरीव नफ्याचे संकेत देते. नुकतेच, रिलायन्सच्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM), अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी IPO संदर्भात एक मोठी माहिती दिली.
अहवालानुसार, जिओ प्लॅटफॉर्म्स आपल्या आयपीओद्वारे प्रत्येकी ₹१० दर्शनी मूल्याचे अंदाजे २७० दशलक्ष नवीन शेअर्स जारी करू शकते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आपला हिस्सा ६६.४३% वरून अंदाजे ६४.५% पर्यंत कमी करू शकते. तथापि, जिओ आयपीओचा अंतिम आकार आणि शेअर प्राईस बँड अद्याप निश्चित झालेला नाही. मुकेश अंबानी आपल्या भाषणात म्हणाले, “मी तुम्हाला आणि सर्व नवीन गुंतवणूकदारांना खात्री देतो की जिओचे भविष्य उज्ज्वल असेल.”
(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी आपल्या बाजार तज्ञांचा सल्ला घ्या.)
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