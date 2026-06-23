मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Reliance Jio Share Investment Turned 48 Crore Into 5800 Crore See More Details

Jio ने बदलले नशीब! अवघ्या 10 रुपयांच्या शेअरने गुंतवणूकदाराला केलं अब्जाधीश, 48 कोटींचे थेट 5800 कोटी!

Updated On: Jun 23, 2026 | 04:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

रिलायन्स Jio च्या माध्यमातून एका शेअर बाजारातील बड्या गुंतवणूकदाराने केलेल्या ऐतिहासिक गुंतवणुकीवर मोठा रिटर्न मिळाला आहे. एकेकाळी अवघ्या 10 रुपयाला शेअर घेतला होता.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Jio Share Impact: शेअर बाजार हा एक जोखमीच्या अधीन असल्याचं वेळोवेळी आपल्याला सांगितलं जातं. पण कोणता शेअर कशी कामगिरी करेल आणि कधी कोणाचं नशीब पलटेल सांगता येत नाही. अशाच एका शेअरने आश्चर्यकारक कामगिरी करून गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केलं आहे. मुकेश अंबानींची कंपनी, जिओ प्लॅटफॉर्म्स, जी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यापूर्वीच गुंतवणूकदारांवर पैशांचा वर्षाव करत आहे. नेमकं काय घडतंय समजून घेऊयात.

रेल्वे वर्तुळात खळबळ! IRCTC चे CMD संजय कुमार जैन यांचा राजीनामा; सरकारकडून मंजूर, काय आहे कारण?

उद्योगपती महेंद्र नाहटा हे या सगळ्यात उत्तम उदाहरण आहेत. त्यांनी १६ वर्षांपूर्वी टेलीकॉम सेक्टरमध्ये येण्यास मदत केली होती आणि आता ते प्रचंड नफा कमावण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यांनी कंपनीत केवळ १० रुपये प्रति शेअर दराने हिस्सा खरेदी केला होता, ज्याची किंमत १०० पटींहून अधिक वाढली आहे.

४८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आता किती?

टेलीकॉम सेक्टरमधील अनुभवी आणि एचडीएफसीचे प्रवर्तक महेंद्र नाहटा Jio IPO मधून १०० पट नफा कमावण्यासाठी सज्ज आहेत. २०२० मध्ये जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये त्यांचा ०.५४% हिस्सा होता, ज्यासाठी त्यांनी ४८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
मोतीलाल ओसवाल या ब्रोकरेज फर्मनुसार, जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे मूल्य आता सुमारे ११४ अब्ज डॉलर्स आहे आणि या मूल्यांकनानुसार, महेंद्र नाहटा यांच्या हिश्श्याचे मूल्य अंदाजे ५,८०० कोटी रुपये असू शकते. परिणामी, त्यांच्या गुंतवणुकीत १०० पटींची वाढ झाली आहे.

दीर्घकालीन नफ्याचे एक उत्तम उदाहरण

स्मार्ट दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून कसा भरीव नफा मिळू शकतो, याचे जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा स्टॉक हे एक उत्तम उदाहरण आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नाहटा कुटुंबाने २०२० मध्ये जिओचे शेअर्स फक्त १० रुपये प्रति शेअर दराने खरेदी केले होते. अतिरिक्त शेअर्स खरेदी केल्यानंतर, त्यांचा हिस्सा ०.५४% झाला. ही गुंतवणूक रिलायन्सच्या दूरसंचार क्षेत्रातील सुरुवातीच्या काळातील आहे, जेव्हा कंपनीने संपूर्ण देशासाठी टेलिकॉम स्पेक्ट्रम विकत घेतले होते.
जुलै २०२० मध्ये, जेव्हा Jio प्लॅटफॉर्म्सने जागतिक गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारला, तेव्हा नाहटा कुटुंबाला ४.४ दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे ३७ कोटी रुपयांचे परिवर्तनीय डिबेंचर्स वाटप करण्यात आले. नंतर रिलायन्सने नाहटा कुटुंबाला अतिरिक्त शेअर्स वाटप करून त्यांचा हिस्सा ०.५३६% पर्यंत वाढवला.

Jio चा  IPO येतोय

मुकेश अंबानींची कंपनी, जिओ प्लॅटफॉर्म्स, आता शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यासाठी आयपीओ आणण्याची तयारी करत आहे. दरम्यान, कंपनीचे संभाव्य मूल्यांकन गुंतवणूकदारांसाठी भरीव नफ्याचे संकेत देते. नुकतेच, रिलायन्सच्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM), अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी IPO संदर्भात एक मोठी माहिती दिली.
अहवालानुसार, जिओ प्लॅटफॉर्म्स आपल्या आयपीओद्वारे प्रत्येकी ₹१० दर्शनी मूल्याचे अंदाजे २७० दशलक्ष नवीन शेअर्स जारी करू शकते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आपला हिस्सा ६६.४३% वरून अंदाजे ६४.५% पर्यंत कमी करू शकते. तथापि, जिओ आयपीओचा अंतिम आकार आणि शेअर प्राईस बँड अद्याप निश्चित झालेला नाही. मुकेश अंबानी आपल्या भाषणात म्हणाले, “मी तुम्हाला आणि सर्व नवीन गुंतवणूकदारांना खात्री देतो की जिओचे भविष्य उज्ज्वल असेल.”

(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी आपल्या बाजार तज्ञांचा सल्ला घ्या.)

RBI चा मोठा निर्णय! 57 वर्षे जुन्या प्रणालीत केला बदल, लहान उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना होणार फायदा

Web Title: Reliance jio share investment turned 48 crore into 5800 crore see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 04:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Share Market Crash : तब्बल 6000000000000 स्वाहा… शेअर मार्केट कोसळलं! सेन्सेक्स 700 अंकांनी लुढकला
1

Share Market Crash : तब्बल 6000000000000 स्वाहा… शेअर मार्केट कोसळलं! सेन्सेक्स 700 अंकांनी लुढकला

पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! PFRDA ने आणला ‘पेन्शन सहायक’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म; जाणून घ्या कसं काम करतो?
2

पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! PFRDA ने आणला ‘पेन्शन सहायक’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म; जाणून घ्या कसं काम करतो?

Raigad News: शार्लोट लेक कामावर प्रश्नचिन्ह! गाळ न काढताच निधी लाटल्याचा आरोप; माथेरानमध्ये ठेकेदारावर कारवाईची मागणी
3

Raigad News: शार्लोट लेक कामावर प्रश्नचिन्ह! गाळ न काढताच निधी लाटल्याचा आरोप; माथेरानमध्ये ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

रेल्वे वर्तुळात खळबळ! IRCTC चे CMD संजय कुमार जैन यांचा राजीनामा; सरकारकडून मंजूर, काय आहे कारण?
4

रेल्वे वर्तुळात खळबळ! IRCTC चे CMD संजय कुमार जैन यांचा राजीनामा; सरकारकडून मंजूर, काय आहे कारण?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jio ने बदलले नशीब! अवघ्या 10 रुपयांच्या शेअरने गुंतवणूकदाराला केलं अब्जाधीश, 48 कोटींचे थेट 5800 कोटी!

Jio ने बदलले नशीब! अवघ्या 10 रुपयांच्या शेअरने गुंतवणूकदाराला केलं अब्जाधीश, 48 कोटींचे थेट 5800 कोटी!

Jun 23, 2026 | 04:31 PM
भाजप सरकारला जागे करण्यासाठी ‘आसूड मार्चा’, लोकशाही अन् संविधानाशी खेळलात तर…; सपकाळांचा इशारा

भाजप सरकारला जागे करण्यासाठी ‘आसूड मार्चा’, लोकशाही अन् संविधानाशी खेळलात तर…; सपकाळांचा इशारा

Jun 23, 2026 | 04:27 PM
‘मराठीची चिरफाड केली’; राहुल नार्वेकरांवर राज ठाकरेंचा हल्लाबोल, विधानसभेतील शोकप्रस्तावावरून संताप

‘मराठीची चिरफाड केली’; राहुल नार्वेकरांवर राज ठाकरेंचा हल्लाबोल, विधानसभेतील शोकप्रस्तावावरून संताप

Jun 23, 2026 | 04:25 PM
IND Vs ENG: 1 जुलैपासून थरार; भारत-इंग्लंडमध्ये रंगणार टी-२० मालिका, हॅरी ब्रूक करणार नेतृत्व

IND Vs ENG: 1 जुलैपासून थरार; भारत-इंग्लंडमध्ये रंगणार टी-२० मालिका, हॅरी ब्रूक करणार नेतृत्व

Jun 23, 2026 | 04:19 PM
फुटबॉलचा महानायक क्रिस्टियानो रोनाल्डो! ज्या मुलाला आईला जन्म द्यायचा नव्हता, त्याने जगाचा इतिहास कसा बदलला?

फुटबॉलचा महानायक क्रिस्टियानो रोनाल्डो! ज्या मुलाला आईला जन्म द्यायचा नव्हता, त्याने जगाचा इतिहास कसा बदलला?

Jun 23, 2026 | 04:16 PM
NEET UG Re-Exam 2026: कडक सुरक्षा की केवळ देखावा? हायटेक सुरक्षा भेदून बिहार ते हैदराबादपर्यंत कॉपीचे धक्कादायक प्रकार एकदा वाचाच

NEET UG Re-Exam 2026: कडक सुरक्षा की केवळ देखावा? हायटेक सुरक्षा भेदून बिहार ते हैदराबादपर्यंत कॉपीचे धक्कादायक प्रकार एकदा वाचाच

Jun 23, 2026 | 04:16 PM
Dipika Kakar : कॅन्सरशी लढा देणाऱ्या अभिनेत्रीची, पतीसाठी खास पोस्ट! म्हणाली ‘माझ्या प्रत्येक प्रार्थनेमध्ये…’

Dipika Kakar : कॅन्सरशी लढा देणाऱ्या अभिनेत्रीची, पतीसाठी खास पोस्ट! म्हणाली ‘माझ्या प्रत्येक प्रार्थनेमध्ये…’

Jun 23, 2026 | 04:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा