रेल्वे वर्तुळात खळबळ! IRCTC चे CMD संजय कुमार जैन यांचा राजीनामा; सरकारकडून मंजूर, काय आहे कारण?

IRCTC CMD Resignation: रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेली कंपनी, इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन म्हणजेच IRCTC कडून एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आली आहे. या कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD), संजय कुमार जैन यांनी राजीनामा दिला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचा राजीनामा सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामुळे २० जुलै २०२६ रोजी आपल्या पदावरून सेवानिवृत्त होतील. पण या सगळ्यात एक मोठा ट्विस्ट आहे. नेमका काय?
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संजय जैन यांचा राजीनामा सक्तीने घेण्यात आल्याच्या अफवा रेल्वे बोर्डात पसरत आहेत. खरंतर गेल्या महिन्यात असे वृत्त समोर आलं होतं की, त्यांना अशा गोष्टी करण्यास भाग पाडलं जात होतं ज्या त्यांच्या नीतिच्या विरोधात होत्या त्या गोष्टी पटत नसल्यामुळे त्यानंतर त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं बोललं जात आहे. या सगळ्या अफवांनंतर आता, त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आल्याची बातमी समोर आली आहे.
संजय जैन यांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२६ तारखेपर्यंत होता. पण आता त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आल्याने, त्यांना मुदतपूर्व पद सोडावं लागणार आहे. भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेच्या १९९० च्या तुकडीचे अधिकारी असलेले जैन, यापूर्वी उत्तर रेल्वेचे प्रधान मुख्य वाणिज्य व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. ते एक पात्र चार्टर्ड अकाउंटंट देखील आहेत.
संजय जैन हे बिहारमधील भागलपूरचे मूळ रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील भागलपूरमधील एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक आहेत. त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण भागलपूरमध्येच झाले. सीएचा अभ्यास करण्यासाठी ते काही वर्षे कोलकाता येथेही राहिले होते.
इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC च्या व्यवस्थापनात त्यांच्या रुपात हा बदल 2024 मध्ये झाला होता. संजय कुमार जैन यांनी तात्काळ प्रभावाने IRCTC च्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. या बातमीनंतर, कंपनीच्या शेअर्समध्ये ४% नी वाढ झाली.
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