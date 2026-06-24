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Share Market Today: शेअर बाजारात आज काय घडणार? कोणते शेअर्स देणार नफा कमावण्याची संधी? जाणून घ्या

Updated On: Jun 24, 2026 | 09:08 AM IST
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सारांश

Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांदरम्यान आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सावध पद्धतीने होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील सत्रात मोठी घसरण झाल्यानंतर आज गुंतवणूकदारांची नजर निवडक शेअर्स आणि बाजाराच्या सुरुवातीच्या ट्रेंडवर असेल.

Share Market Today: शेअर बाजारात आज काय घडणार? कोणते शेअर्स देणार नफा कमावण्याची संधी? जाणून घ्या

Share Market Today: शेअर बाजारात आज काय घडणार? कोणते शेअर्स देणार नफा कमावण्याची संधी? जाणून घ्या

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विस्तार
  • जागतिक संमिश्र संकेतांमुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे.
  • मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली असून सेन्सेक्स-निफ्टी दोन्ही 1 टक्क्यांहून अधिक पडले.
  • आजच्या व्यवहारात महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, रिलायन्स, जीनस पॉवरसह अनेक शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणार आहे.
India Share Market Update:  जागतिक बाजारांमधील संमिश्र संकेतांचा विचार करता आज बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, बुधवारी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात संथ असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १५ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २३,८६८ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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मंगळवारी, सर्वच क्षेत्रांमध्ये विक्रीच्या नव्या लाटेमुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली, आणि दोन्ही प्रमुख निर्देशांक प्रत्येकी १ टक्क्यांहून अधिक घसरले. सेन्सेक्स ८९३.३९ अंकांनी, म्हणजेच १.१६ टक्क्यांनी घसरून ७६,२००.६८ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २७८.८० अंकांनी, म्हणजेच १.१६ टक्क्यांनी घसरून २३,८२४.१० अंकांवर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ७५१.८५ अंकांनी, म्हणजेच १.३० टक्क्यांनी घसरून ५७,१८३.७५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार वेदांत, आयआरसीटीसी, इन्फोसिस, एनएलसी इंडिया, येस बँक, आयआरएफसी, होनासा कंझ्युमर, सॅटिन क्रेडिटकेअर नेटवर्क, सिटी युनियन बँक, क्राफ्ट्समन ऑटोमेशन या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या या शेअर्समध्ये एज (इंडिया) लिमिटेड (नौकरी), लॉरस लॅब्स लिमिटेड, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेड, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड , एशियन पेंट्स लिमिटेड, एथर एनर्जी लिमिटेड, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि टेनेको क्लीन एअर इंडिया लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी एथर एनर्जी, ग्लँड फार्मा, शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स, सनसेरा इंजिनिअरिंग लिमिटेड आणि टॅलब्रोस ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्स या स्टॉक्सची निवड केली आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष आणि डेरिव्हेटिव्हज व क्वांट रिसर्च प्रमुख जय ठक्कर यांनी नजीकच्या काळात गुंतवणूकदारांना बीएसई फ्युचर्स, मॅरिको फ्युचर्स आणि मॅनकाइंड फार्मा फ्युचर्स हे शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Sensex nifty likely to open flat investors eye mahindra logistics reliance and more

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Published On: Jun 24, 2026 | 09:08 AM

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