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PhonePe यूजर्स, सावधान! तुम्ही तुमचं वॉलेट वापरले नाही तर तुमच्या बँकअकाउंटमधून पैसे होणार कट?

Updated On: Jun 23, 2026 | 07:57 PM IST
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सारांश

डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप PhonePe च्या वॉलेट वापराबद्दल आणि बँक खात्यातून पैसे कट होण्याच्या व्हायरल दावा बरोबर आहे का? सविस्तर जाणून घेऊयात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

जर तुम्ही PhonePe युजर्स असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सोशल मीडिया आणि अनेक अहवालांनुसार, जर वापरकर्त्यांनी त्यांचे फोनपे वॉलेट दीर्घकाळ वापरले नाही, तर त्यांच्यावर निष्क्रियता शुल्क आकारले जाऊ शकते. यामुळे अनेकांना प्रश्न पडला आहे की त्यांच्या बँक खात्यातूनही पैसे कापले जातील का?

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संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

फोनपे वॉलेटशी संबंधित एका निष्क्रियता शुल्काची चर्चा सुरू आहे. याचा अर्थ असा की, जर वापरकर्त्याने आपले वॉलेट दीर्घकाळ वापरले नाही, तर त्या वॉलेटमधील शिल्लकीवर शुल्क आकारले जाऊ शकते. पण हा नियम केवळ वॉलेटला लागू होतो, थेट बँक खात्याला नाही.

तुमच्या बँक खात्यातून पैसे कापले जातील का?

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जर तुमच्या PhonePe वॉलेटमध्ये बॅलन्स नसेल, तर केवळ वॉलेट सक्रिय आहे म्हणून तुमच्या बँक खात्यातून पैसे कापले जाणार नाहीत. याचा अर्थ तुमचे जोडलेले बँक खाते पूर्णपणे सुरक्षित आहे. निष्क्रियता शुल्क  फक्त वॉलेट बॅलन्सवर लागू होते, म्हणजेच जर वापरकर्त्याने बराच काळ वॉलेट वापरले नसेल आणि तरीही त्यात बॅलन्स असेल, तरच शुल्क आकारले जाऊ शकते.

वॉलेट आणि बँक खात्यामध्ये काय फरक आहे?

बरेच लोक PhonePe ॲप आणि PhonePe वॉलेट यांना एकच गोष्ट समजतात, पण त्या वेगवेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ, UPI पेमेंट थेट बँक खात्यातून केले जाते आणि वॉलेटमध्ये आगाऊ पैसे जमा करणे आवश्यक असते. जर तुम्ही फक्त UPI वापरत असाल आणि तुमच्या वॉलेटमध्ये पैसे ठेवत नसाल, तर काळजी करण्याची गरज नाही.

तुम्ही काय करावं?

तुमच्या वॉलेटमधील शिल्लक रक्कम सतत तपासा.

गरज असल्याशिवाय तुमचे वॉलेट रिकामे ठेवा.

अधिकृत सूचना सतत तपासा.

अफवांवर लगेच विश्वास ठेवू नका.

असे इतर ॲप्ससोबतही होते का?

काही डिजिटल वॉलेट कंपन्या दीर्घकाळ निष्क्रिय राहिलेल्या वॉलेटसाठी देखभाल शुल्क किंवा निष्क्रियता शुल्क आकारतात. तथापि, प्रत्येक कंपनीचे नियम वेगवेगळे असतात. त्यामुळे, सध्या तरी, तुम्ही PhonePe वापरकर्ते असाल तर घाबरण्याची गरज नाही. केवळ वॉलेट न वापरल्यामुळे तुमच्या बँक खात्यातून पैसे कापले जाणार नाहीत. पण तुमचे वॉलेट आणि ॲप अपडेट्स नियमितपणे तपासण्याची खात्री करा.

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Web Title: Phonepe users alert wallet inactivity bank account money deduction fact check marathi

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Published On: Jun 23, 2026 | 07:57 PM

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