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Share Market Opening: RBI च्या निर्णयाने बदलला बाजारचा मूड, Sensex मध्ये 160 अंकांची उसळी

Updated On: Aug 06, 2026 | 10:02 AM IST
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सारांश

Share Market Opening: ६ ऑगस्ट, २०२६ रोजी भारतीय शेअर बाजार तेजीने उघडले. RBI चे विकासाचे अंदाज, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घट आणि १.२७ अब्ज डॉलर्सच्या FPI खरेदीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये वाढ झाली.

Share Market Opening: आजची शेअर मार्केट अपडेट (फोटो सौजन्य - iStock)

Share Market Opening: आजची शेअर मार्केट अपडेट (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • आजचे शेअर बाजरातील अपडेट 
  • आरबीआयच्या विकासाच्या अंदाजानंतर तेजी 
  • सेनेक्स आणि निफ्टीमध्ये वाढ 
Share Market Opening: गुरुवार, ६ ऑगस्ट रोजी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक आणि आश्वासक झाली. बाजार उघडताच, बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टी दोन्ही तेजीत होते. सुरुवातीच्या व्यवहारात, सेन्सेक्स १६१ हून अधिक अंकांनी वाढून ७८,७४२ अंकांवर पोहोचला, तर निफ्टी देखील २४,६३६ अंकांवर स्थिर होता. इतर आशियाई बाजारांमध्ये काही प्रमाणात मंदी आणि सुस्ती दिसून येत असताना, भारतीय बाजाराने आपली मजबूत पकड कायम ठेवली. शेअर बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, तीन प्रमुख घटक या तेजी आणि सुधारणेमागे आहेत.

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शेअर बाजाराची स्थिती

सकाळी ९:१८ वाजेपर्यंत, सेन्सेक्स १२८.६५ अंकांनी (०.१६%) वधारून ७८,७०९.६५ अंकांवर पोहोचला होता. निफ्टी ५० १४.२० अंकांनी (०.०६%) वाढून २४,६३८.८५ अंकांवर व्यवहार करत होता. सुरुवातीच्या व्यवहारात निफ्टी ५० मधील सर्वाधिक वाढ झालेल्या कंपन्यांमध्ये जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इटरनल यांचा समावेश होता.

मात्र, आशियाई बाजारपेठा दबावाखाली राहिल्या. जपानचा निक्केई २२५ १.६६% नी घसरला होता, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी ४.०८% नी खाली होता. अमेरिकन बाजारपेठांबद्दल बोलायचे झाल्यास, डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल ॲव्हरेज बुधवारी विक्रमी उच्चांकावर बंद झाला. दमदार तिमाही निकाल आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कंपन्यांवरील वाढत्या विश्वासामुळे डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल ॲव्हरेज ०.४९% नी वाढून ५४,३४९ अंकांवर बंद झाला. दरम्यान, एस अँड पी ५०० ०.१७ टक्क्यांनी आणि नॅस्डॅक कंपोझिट ०.८३ टक्क्यांनी घसरला.

कमोडिटी बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती किंचित कमी झाल्या. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कराराच्या वाढत्या आशांमुळे पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची चिंता वाढत आहे. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स ०.२१ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल $७९.२८ वर व्यवहार करत होते. दुसरीकडे, सोन्याच्या किमती वाढतच राहिल्या. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याच्या आशेमुळे सोन्याने सात आठवड्यांचा उच्चांक गाठला. सोन्याचे फ्युचर्स १.२ टक्क्यांनी वाढून $४,३५६.२ वर पोहोचले. चांदीचे फ्युचर्स ०.५२ टक्क्यांनी वाढून $६२.६१ वर व्यवहार करत होते.

बाजारातील तेजीची कारणे

सर्वात प्राथमिक आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) पतधोरण बैठक. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत, ज्यामुळे व्यक्ती आणि कंपन्या दोघांनाही दिलासा मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त, आरबीआयने २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७% पर्यंत वाढवला आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणखी वाढला आहे.

या तेजीचे दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घट. मध्य पूर्वेत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेच्या अपेक्षेमुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीत घट झाली असून, ती सुमारे ०.५% ने घसरून प्रति बॅरल ७९ डॉलरवर आली आहे. भारत आपल्या तेलाचा बहुतांश भाग परदेशातून आयात करतो, त्यामुळे तेलाच्या कमी किमती बाजारासाठी एक अत्यंत चांगली बातमी मानली जाते.

तिसरे प्रमुख कारण म्हणजे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे (FPIs) बाजारात पुनरागमन आणि त्यांची जोरदार खरेदी. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात सुमारे १.२७ अब्ज डॉलर (अंदाजे १०,६०० कोटी रुपये) इतकी मोठी गुंतवणूक केली. याशिवाय, भारतीय कंपन्यांचे जून तिमाहीचे निकालही खूप चांगले होते. मजबूत देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती आणि विदेशी निधीचा ओघ यामुळे दलाल स्ट्रीटवरील ही तेजी टिकून आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे.

Share Market Today: कशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात? सेन्सेक्स-निफ्टीच्या ओपनिंगपूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे संकेत

Web Title: Share market opening after rbi pause crude oil prices sensex nifty 160 points up

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Published On: Aug 06, 2026 | 10:02 AM

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