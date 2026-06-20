Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजारांनी घसरले चांदीचे दर; सोनंही झालं स्वस्त! जाणून घ्या सविस्तर

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भारतात 19 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,950 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,704 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,212 रुपये होता. भारतात 19 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,120 रुपये होता. भारतात 19 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,380 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,490 रुपये आहे.
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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,720 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,410 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,430 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,000 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,530 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,33,690
|₹1,45,850
|₹1,09,380
|पुणे
|₹1,33,690
|₹1,45,850
|₹1,09,380
|केरळ
|₹1,33,690
|₹1,45,850
|₹1,09,380
|कोलकाता
|₹1,33,690
|₹1,45,850
|₹1,09,380
|नागपूर
|₹1,33,690
|₹1,45,850
|₹1,09,380
|हैद्राबाद
|₹1,33,690
|₹1,45,850
|₹1,09,380
|बंगळुरु
|₹1,33,690
|₹1,45,850
|₹1,09,380
|चेन्नई
|₹1,35,690
|₹1,48,030
|₹1,13,490
|नाशिक
|₹1,33,720
|₹1,45,880
|₹1,09,410
|सुरत
|₹1,33,740
|₹1,45,900
|₹1,09,430
|दिल्ली
|₹1,33,840
|₹1,46,000
|₹1,09,530
|चंदीगड
|₹1,33,840
|₹1,46,000
|₹1,09,530
|लखनौ
|₹1,33,840
|₹1,46,000
|₹1,09,530
|जयपूर
|₹1,33,840
|₹1,46,000
|₹1,09,530