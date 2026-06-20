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Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजारांनी घसरले चांदीचे दर; सोनंही झालं स्वस्त! जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jun 20, 2026 | 07:52 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 20 जून रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून प्रमुख शहरांमधील नवीन भाव जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच अनेक शहरांंमध्ये चांदीच्या दरात देखील मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजारांनी घसरले चांदीचे दर; सोनंही झालं स्वस्त! जाणून घ्या सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजारांनी घसरले चांदीचे दर; सोनंही झालं स्वस्त! जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • 20 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,45,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला असून मागील दिवसाच्या तुलनेत घसरण नोंदवली गेली आहे.
  • चांदीचा दरही कमी झाला असून प्रति किलो चांदीची किंमत 2,49,900 रुपयांवर आली आहे.
  • मुंबई, पुणे, नाशिक, दिल्ली आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या किमतीत घट झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
Gold Rate Today:   भारतात 20 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,585 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,369 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,938 रुपये आहे. भारतात 20 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,380 रुपये आहे. भारतात 20 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये आहे.

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भारतात 19 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,950 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,704 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,212 रुपये होता. भारतात 19 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,120 रुपये होता. भारतात 19 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,380 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,490 रुपये आहे.

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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,720 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,410 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,430 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,000 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,530 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,33,690 ₹1,45,850 ₹1,09,380
पुणे ₹1,33,690 ₹1,45,850 ₹1,09,380
केरळ ₹1,33,690 ₹1,45,850 ₹1,09,380
कोलकाता ₹1,33,690 ₹1,45,850 ₹1,09,380
नागपूर ₹1,33,690 ₹1,45,850 ₹1,09,380
हैद्राबाद ₹1,33,690 ₹1,45,850 ₹1,09,380
बंगळुरु ₹1,33,690 ₹1,45,850 ₹1,09,380
चेन्नई ₹1,35,690 ₹1,48,030 ₹1,13,490
नाशिक ₹1,33,720 ₹1,45,880 ₹1,09,410
सुरत ₹1,33,740 ₹1,45,900 ₹1,09,430
दिल्ली ₹1,33,840 ₹1,46,000 ₹1,09,530
चंदीगड ₹1,33,840 ₹1,46,000 ₹1,09,530
लखनौ ₹1,33,840 ₹1,46,000 ₹1,09,530
जयपूर ₹1,33,840 ₹1,46,000 ₹1,09,530

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Silver price drops by 10 thousand in last 24 hours gold prices also decreased in india

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Published On: Jun 20, 2026 | 07:52 AM

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