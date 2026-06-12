Tryfacta IPO: GIFT City मध्ये IPO दाखल; भारतात लिस्ट होणारी पहिली अमेरिकन मुख्यालय असलेली कंपनी ठरणार?

अमेरिकेतील वर्कफोर्स आणि तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ट्रायफॅक्टा इन्क. (Tryfacta Inc.) ने भारतातील GIFT City एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध होण्यासाठी आयपीओची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कंपनीने इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) कडे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्युमेंट (DOD) सादर केले असून, हा आयपीओ यशस्वी झाल्यास GIFT City च्या माध्यमातून भारतात सूचीबद्ध होणारी पहिली अमेरिकन मुख्यालय असलेली कंपनी ठरण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित आयपीओमध्ये 1.33 कोटी नव्या इक्विटी शेअर्सचा फ्रेश इश्यू आणि विद्यमान भागधारक रतिका त्यागी यांच्याकडून 30 लाख शेअर्सची ऑफर फॉर सेल (OFS) समाविष्ट आहे. हा इश्यू अमेरिकन डॉलरमध्ये जारी केला जाणार असून NSE IFSC (NSE IX) आणि इंडिया इंटरनॅशनल एक्स्चेंज (India INX) वर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.
कंपनीच्या ऑफर डॉक्युमेंटनुसार, फ्रेश इश्यूमधून मिळणारा निधी कार्यरत भांडवलावरील कर्जफेड, अधिग्रहण व धोरणात्मक गुंतवणूक तसेच इतर कॉर्पोरेट गरजांसाठी वापरण्यात येणार आहे. 1996 मध्ये स्थापन झालेली ट्रायफॅक्टा ही कंपनी कॅलिफोर्नियातील डब्लिन येथे मुख्यालय असलेली असून रतिका आणि आदेश त्यागी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. सुरुवातीला हेल्थकेअर, आयटी आणि कमर्शियल स्टाफिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या या कंपनीने आज अमेरिकेतील फेडरल तसेच राज्य, स्थानिक आणि शैक्षणिक (SLED) संस्थांसाठी व्यापक वर्कफोर्स सोल्यूशन्स पुरवणारी कंपनी म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यपद्धती ही ट्रायफॅक्टाची मोठी ताकद मानली जाते. AI-आधारित भरती प्रक्रिया, स्वयंचलित उमेदवार पडताळणी, डिजिटल ऑनबोर्डिंग आणि वर्कफोर्स मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कंपनी ग्राहकांना अधिक प्रभावी सेवा पुरवते. कंपनी केवळ स्टाफिंग सेवा पुरवत नाही, तर पेरोल मॅनेजमेंट, एक्झिक्युटिव्ह हायरिंग, लीडरशिप रिक्रूटमेंट, मॅनेज्ड सर्व्हिसेस आणि कायमस्वरूपी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या सेवाही देते. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ट्रायफॅक्टाकडे अमेरिकेतील 41 राज्यांमध्ये 220 हून अधिक फेडरल आणि SLED ग्राहकांचे करार होते.
आर्थिक वर्ष 2024 आणि 2025 मध्ये कंपनीने अनुक्रमे 70 आणि 105 ग्राहकांना सेवा दिली. याच कालावधीत हजारो व्यावसायिकांची विविध सरकारी प्रकल्पांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली. कंपनीचे अनेक ग्राहक करार 5 ते 10 वर्षांच्या कालावधीचे असल्याने तिच्या व्यवसायातील स्थिरता आणि दीर्घकालीन संबंध अधोरेखित होतात. ट्रायफॅक्टाने भारतातील मोहाली येथे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) उभारले आहे. या केंद्रातून भरती प्रक्रिया, तंत्रज्ञान विकास, प्री-सेल्स आणि अकाउंट मॅनेजमेंटसारख्या सेवा दिल्या जातात. तसेच Tryfacta Global IFSC Private Limited या उपकंपनीच्या माध्यमातून GIFT City मधून जागतिक सेवा विस्तारण्याची रणनीती कंपनीने आखली आहे.
मार्च 2026 मध्ये कंपनीला अमेरिकन सैन्याशी संबंधित वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत 6.2 कोटी डॉलरपेक्षा अधिक मूल्याच्या दोन महत्त्वाच्या ऑर्डर्स मिळाल्या. या करारांमुळे कंपनीच्या महसूल वाढीस मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक कामगिरीवर नजर टाकल्यास, आर्थिक वर्ष 2023 मधील 3.7 कोटी डॉलरचा निव्वळ महसूल आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 5.05 कोटी डॉलरपर्यंत वाढला आहे. या कालावधीत कंपनीने 16.76 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ (CAGR) नोंदवली आहे. त्याचबरोबर ग्रॉस प्रॉफिटही 49 लाख डॉलरवरून 66 लाख डॉलरपर्यंत वाढला आहे. उद्योग क्षेत्रातील अहवालानुसार, अमेरिकेतील वर्कफोर्स सोल्यूशन्स बाजारपेठ 2019 मधील 135.4 अब्ज डॉलरवरून 2025 मध्ये 177.2 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. 2030 पर्यंत ही बाजारपेठ 224.5 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. संरक्षण, सायबर सुरक्षा, आरोग्य सेवा आणि डिजिटल आधुनिकीकरण क्षेत्रातील वाढत्या सरकारी गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्राला मोठी चालना मिळत आहे. दरम्यान, या आयपीओसाठी YOKI Financial Services Private Limited यांची बुक रनिंग लीड मॅनेजर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. GIFT City च्या माध्यमातून भारतीय भांडवली बाजारात प्रवेश करणारी पहिली अमेरिकन मुख्यालय असलेली कंपनी ठरण्याच्या दिशेने ट्रायफॅक्टाची वाटचाल सध्या गुंतवणूकदार आणि बाजार तज्ज्ञांचे लक्ष वेधून घेत आहे.