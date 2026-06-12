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Rohit Sharma आता बिझनेस पिचवर! प्रसिद्ध फिटनेस स्टार्टअप ‘Fittr’ मध्ये केली मोठी गुंतवणूक; बनला इक्विटी पार्टनर

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:42 PM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने प्रसिद्ध फिटनेस आणि हेल्थ प्लॅटफॉर्म 'फिटर' (Fittr) मध्ये मोठी गुंतवणूक केली असून तो कंपनीचा इक्विटी पार्टनर बनला आहे.

Rohit Sharma आता बिझनेस पिचवर! प्रसिद्ध फिटनेस स्टार्टअप 'Fittr' मध्ये केली मोठी गुंतवणूक (Photo Credit- X)

Rohit Sharma आता बिझनेस पिचवर! प्रसिद्ध फिटनेस स्टार्टअप 'Fittr' मध्ये केली मोठी गुंतवणूक (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • Rohit Sharma आता बिझनेस पिचवर!
  • प्रसिद्ध फिटनेस स्टार्टअप ‘Fittr’ मध्ये केली मोठी गुंतवणूक
  • बनला इक्विटी पार्टनर
मुंबई: फिटनेस आणि आरोग्य क्षेत्रातील प्लॅटफॉर्म ‘FITTR’ ने शुक्रवारी जाहीर केले की, भारतीय क्रिकेटपटू रोहित शर्मा या कंपनीत गुंतवणूकदार आणि इक्विटी भागीदार (equity partner) बनले आहेत. यापूर्वी ते कंपनीचे पहिले ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून जोडले गेले होते. मात्र, कंपनीने गुंतवणुकीची रक्कम जाहीर केलेली नाही. FITTR च्या मते, ही भागीदारी शाश्वत आरोग्य सवयी, सातत्य आणि सजग जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्याच्या सामायिक उद्दिष्टावर आधारित आहे. याचा उद्देश फिटनेस आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा मोठ्या लोकसंख्येसाठी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

कंपनीने सांगितले की, गुंतवणूकदार बनण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी रोहित शर्मा यांनी FITTR चे संस्थापक आणि सीईओ जितेंद्र चौकसे तसेच नेतृत्व टीमसोबत अनेक महिने चर्चा केली. या काळात त्यांनी कंपनीचा व्यवसाय, भविष्यातील विकासाच्या योजना आणि कंपनीचे व्यापक ध्येय याबद्दल सखोल माहिती घेतली.

FITTR चे संस्थापक आणि सीईओ जितेंद्र चौकसे यांनी नमूद केले की, जगभरात जीवनशैलीशी संबंधित आरोग्य समस्या वेगाने वाढत आहेत आणि व्यायाम, संतुलित आहार व सातत्य यांसारख्या मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची लोकांची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.


ते म्हणाले, “FITTR मध्ये आमचा नेहमीच असा विश्वास राहिला आहे की चांगल्या आरोग्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नसतो. रोहित केवळ या विचाराशी सहमत आहेत असे नाही, तर ते स्वतःच्या आयुष्यातही त्याचे पालन करतात. आमच्या चर्चांचे रूपांतर त्यांच्या गुंतवणूकदार आणि भागीदार म्हणून सामील होण्यात झाल्याचा आम्हाला आनंद आहे.”

रोहित शर्माने सांगितले की, कंपनीचे बिझनेस मॉडेल आणि भविष्यातील संधींचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतरच त्यांनी हा निर्णय घेतला. तो म्हणाला, “मी टीमसोबत वेळ घालवला, व्यवसाय समजून घेतला आणि विकासाच्या संभाव्यतेची बारकाईने पाहणी केली. कंपनीचा पाया भक्कम आहे आणि ध्येय स्पष्ट आहे; तसेच लोकांना निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्यास मदत करून कायमस्वरूपी प्रभाव निर्माण करण्याची मोठी संधी येथे आहे. हे पाहता, गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेणे सोपे होते.”

कंपनीच्या मते, ही भागीदारी FITTR च्या विकासाच्या प्रवासातील एक नवीन टप्पा आहे. कंपनी आपली प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा परिसंस्था विस्तारण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आरोग्य व उत्तम जीवनशैलीच्या निवडींबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे.

Web Title: Rohit sharma steps into the business arena makes a major investment in the popular fitness startup fittr

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:42 PM

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