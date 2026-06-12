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Cancer Medicine: कॅन्सर रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय, 2 औषधांची वाढवली Price Cap, कसा मिळणार लाभ

Updated On: Jun 12, 2026 | 03:10 PM IST
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सारांश

सरकारने कर्करोगावरील दोन महत्त्वाची औषधे, सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिन, यांच्यावरील कमाल किंमत ५० टक्क्यांनी वाढवली आहे. याबद्दल अधिक तपशील जाणून घेऊया, नक्की कोणती औषधं आहेत

कॅन्सरच्या औषधांचे दर होणार कमी (फोटो सौजन्य - iStock)

कॅन्सरच्या औषधांचे दर होणार कमी (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • सरकारचा मोठा निर्णय 
  • २ औषधांच्या होणार किमती कमी 
  • कॅन्सरच्या औषधांसाठी घेतला मोठा निर्णय 
देशभरातील कर्करोगग्रस्त रुग्णांना काही काळापासून जीवनरक्षक औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. ही परिस्थिती, विशेषतः सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांसाठी, चिंतेचा विषय बनली होती. आता, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. खरे तर, सरकारने कर्करोगावर उपचार करणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या औषधांच्या, सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिनच्या, कमाल किंमत मर्यादेत ५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यामुळे औषध कंपन्यांना उत्पादन वाढविण्यात आणि बाजारात या औषधांची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.

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कर्करोगाच्या औषधांबाबत सरकारचा निर्णय

राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (NPPA) ११ जून रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या दोन औषधांच्या कमाल किंमत मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय जनहितार्थ घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर विशेष तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला. एनपीपीएच्या मते, सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिनसारख्या अत्यावश्यक कर्करोगविरोधी औषधांच्या पुरवठ्यात वारंवार व्यत्यय येत होता. या औषधांची अखंड उपलब्धता सार्वजनिक आरोग्यासाठी अत्यावश्यक आहे, त्यामुळे हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते.

कर्करोगाच्या औषधांसाठी नवीन कमाल दर

नवीन प्रणालीनुसार, सिस्प्लॅटिनची कमाल किंमत ₹७.२६ प्रति मिली वरून ₹१०.८९ प्रति मिली पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कार्बोप्लॅटिनची किंमत ₹६०.४९ प्रति मिली वरून ₹९०.७४ प्रति मिली पर्यंत वाढली आहे. या दरांमध्ये करांचा समावेश आहे. सरकार या औषधांच्या किमती नियंत्रित करते, त्यामुळे कंपन्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त दराने त्यांची विक्री करू शकत नाहीत.

सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिन ही कर्करोगाच्या उपचारात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी औषधे आहेत. त्यांचा उपयोग अंडाशय, फुफ्फुस आणि मूत्राशयाच्या कर्करोगासह अनेक प्रकारच्या कर्करोगांवर उपचार करण्यासाठी केला जातो. परिणामी, त्यांच्या तुटवड्याचा रुग्णांच्या उपचारांवर थेट परिणाम होत होता.

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बाजारातील तुटवडा वाढला 

वाढता खर्च आणि नियंत्रित किमतींमुळे अनेक औषध कंपन्यांसाठी या औषधांचे उत्पादन आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक बनले होते. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनुसार, काही उत्पादकांनी तात्पुरते उत्पादन कमी केले होते किंवा थांबवले होते, ज्यामुळे बाजारातील तुटवडा आणखी वाढला होता. ही औषधे देशातील सिप्ला, इंटास फार्मास्युटिकल्स, नॅप्रॉड लाईफ सायन्सेस आणि व्हीनस रेमेडीज यांसारख्या अनेक प्रमुख कंपन्यांद्वारे उत्पादित केली जातात.

NPPA ने स्पष्ट केले आहे की ही दरवाढ एक-वेळचा उपाय आहे. दरवाढीमुळे औषधांच्या उपलब्धतेत कितपत सुधारणा झाली आहे, हे ठरवण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, किंमत मर्यादा वाढवल्याने औषध कंपन्यांना उत्पादन सुरू ठेवण्यास आणि पुरवठा वाढविण्यात मदत होईल. कर्करोगाच्या रुग्णांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल, कारण त्यांना अत्यावश्यक औषधे वेळेवर उपलब्ध होतील.

Web Title: Price caps raised for cancer medicine patients relief from government big decision for 2 medicines know the details

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Published On: Jun 12, 2026 | 03:10 PM

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