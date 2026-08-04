Leap India IPO : कमाईची मोठी संधी! ‘या’ तारखेला येतोय ‘लीप इंडिया’चा आयपीओ, पाहा किती करावी लागणार गुंतवणूक?

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या ऑफरमध्ये ₹ ४,८०० दशलक्ष पर्यंतच्या समभागांच्या नवीन वितरणाचा (Fresh Issue) आणि प्रवर्तकांपैकी एक असलेल्या ‘व्हर्टिकल होल्डिंग्स II पीटीई लिमिटेड’ (Vertical Holdings II Pte Ltd) व प्रवर्तक गटातील सदस्य असलेल्या ‘केआयए ईबीटी स्कीम ३’ (KIA EBT Scheme 3 – तिचे विश्वस्त कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेडद्वारे) यांच्याकडून ₹ २०,००० दशलक्ष च्या विक्री प्रस्तावाचा (Offer-for-Sale) समावेश आहे.
नवीन वितरणातून (Fresh Issue) मिळणाऱ्या निव्वळ रक्कमेपैकी ₹ ३,६०० दशलक्ष रक्कम कंपनीने घेतलेल्या विशिष्ट कर्जांची पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड/पूर्वपेमेंट करण्यासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. २०१३ मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी ‘शेअर अँड रियूज’ (वापरा आणि पुन्हा वापरा) या व्यवसाय मॉडेलचा वापर करते, ज्याला ‘पूलिंग’ (Pooling) म्हटले जाते. F&S अहवालानुसार, भारताच्या सप्लाय चेन मॅनेजमेंट क्षेत्रातील (पूल केलेल्या मालमत्तांच्या संख्येनुसार) ही सर्वात मोठी ऑन-डिमांड असेट पूलिंग पुरवठादार आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, कंपनीकडे १४.७० दशलक्ष मालमत्ता (Assets) आहेत आणि ती संपूर्ण भारतात १०,१०० हून अधिक कस्टमर टचपॉइंट्सचे जाळे सांभाळते. कंपनीचे हे चक्रीय व्यवसाय मॉडेल (Circular Business Model) ग्राहकांना पाठिंबा देते, पर्यावरणावरील प्रभाव कमी करते आणि भारतातील ग्राहकांसाठी सप्लाय चेनची वेळ, खर्च क्षमता आणि सुरक्षितता वाढवते.
कंपनीच्या सेवांमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित सप्लाय चेन उपायांचा समावेश आहे जो विविध उद्योगांमधील ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करतो. कंपनीचे उपाय ग्राहकांना त्यांच्या स्वतःच्या मूल्य साखळीचे (Value Chain) विविध टप्पे — उत्पादनापासून ते वस्तूंच्या वितरणापर्यंत आणि थेट विक्री केंद्रापर्यंत (रिटेल) जोडण्यास मदत करतात.
F&S अहवालानुसार, पॅलेट्स (Pallets) हे आधुनिक सप्लाय चेनचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना अधिक कार्यक्षमतेने काम करणे, खर्च कमी करणे आणि उत्पादने सुरक्षित व विश्वासार्हतेने पोहोचवणे शक्य होते. याशिवाय, पॅलेट पूलिंग ही एक अशी प्रणाली आहे जिथे कंपन्या स्वतःचे पॅलेट्स खरेदी करण्याऐवजी सामायिक पूलमधील पॅलेट्स वापरतात; ही पद्धत पुरवठ्यामध्ये पॅलेटायझेशन समाविष्ट करण्यासाठी एक किफायतशीर आणि कार्यक्षम पद्धत म्हणून लोकप्रिय होत आहे.
या मॉडेल अंतर्गत, पॅलेट्सची मालकी आणि व्यवस्थापन तृतीय-पक्ष (थर्ड-पार्टी) पुरवठादारांना आउटसोर्स केले जाते, ज्यामुळे पॅलेट्सना एक सेवा म्हणून हाताळले जाते. F&S अहवालानुसार, यामुळे खरेदी, देखभाल, ट्रॅकिंग, वेअरहाउसिंग जागेची गरज, मनुष्यबळ आणि वेळेचा भार कमी होतो, तसेच सर्व ऑपरेशन्समध्ये सातत्यपूर्ण गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुनिश्चित होते.
आपल्या मोठ्या मालमत्ता आधार (Asset Base) आणि पॅन-इंडिया नेटवर्कद्वारे, कंपनी फास्ट-मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (FMCG), अन्न आणि पेये (F&B), थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL), ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स, ऑटोमोटिव्ह, इंडस्ट्रियल्स आणि इतर क्षेत्रांतील वैविध्यपूर्ण ग्राहक वर्गाला सेवा देण्यास सक्षम आहे.
३१ मार्च २०२६ पर्यंत, कंपनीचे १,००० हून अधिक ग्राहक होते. कंपनीच्या उपायांचे स्वरूप आणि ग्राहकांच्या कामकाजात या उपायांचे एकत्रीकरण यामुळे ग्राहकांचे कंपनीवरील अवलंबित्व, निष्ठा आणि टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढते. आर्थिक वर्ष २०२६ मधील महसूल योगदानाच्या दृष्टीने कंपनीच्या टॉप १० ग्राहकांपैकी बहुतांश ग्राहक ५ वर्षांहून अधिक काळापासून कंपनीसोबत जोडलेले आहेत.
कंपनी आपल्या ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करते. कंपनीचे इन-हाउस विकसित केलेले ‘MyLEAP’ प्लॅटफॉर्म ग्राहकांना एक इंटरफेस प्रदान करते, जे ट्रॅकिंग आणि व्यवस्थापनासाठी ऑर्डर माहिती, नुकत्याच दिलेल्या ऑर्डर्सचा तपशील, खराब झालेल्या मालमत्ता बदलण्याचे पर्याय, अहवाल तसेच मदत आणि समर्थनाचे पर्याय हायलाइट करते. कंपनीने आपल्या सिस्टीममध्ये ‘SAP S/4HANA’ आणि ‘Salesforce Management’ समाकलित (Integrate) केले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांशी इलेक्ट्रॉनिक डेटाची देवाणघेवाण करणे शक्य होते.
आर्थिक वर्ष २४ मधील ₹ ३,७१९.४४ दशलक्ष च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २६ मध्ये कंपनीचे एकूण उत्पन्न ₹ ७,४७३.५५ दशलक्ष वर पोहोचले, तर ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल ₹ ३,६४९.७१ दशलक्ष वरून वाढून ₹ ७,२९५.३३ दशलक्ष झाला. EBITDA ५०.६९% च्या EBITDA मार्जिनसह ₹ २,०९९.१८ दशलक्ष वरून वाढून ₹ ३,७८८.२९ दशलक्ष झाला. करानंतरचा निव्वळ नफा (Net Profit After Tax) ८.३४% च्या PAT मार्जिनसह आर्थिक वर्ष २४ मधील ₹ ३७१.७४ दशलक्ष वरून वाढून ₹ ६२३.४१ दशलक्ष झाला.
जेएम फायनान्शियल लिमिटेड (JM Financial Limited), अव्हेन्डस कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड (Avendus Capital Private Limited), आयआयएफएल कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (IIFL Capital Services Limited) आणि यूबीएस सिक्युरिटीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (UBS Securities India Private Limited) हे या ऑफरचे बुक-रनिंग लीड मॅनेजर्स आहेत, आणि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (MUFG Intime India Private Limited) हे या ऑफरचे रजिस्ट्रार आहेत.
हे समभाग बीएसई (BSE) आणि एनएसई (NSE) वर सूचीबद्ध (List) करण्याचे प्रस्तावित आहे.
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