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Elon Musk यांच्यानंतर ‘हा’ भारतीय व्यक्ती जगातील सर्वात महागडा CEO! दररोज कमवतो तब्बल 21 कोटी रुपये

Updated On: Jun 26, 2026 | 03:20 PM IST
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सारांश

जगातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या CEO च्या यादीत इलॉन मस्क यांच्यानंतर आता एका भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचे नाव आघाडीवर आलं आहे. शंख मित्रा असे या बंगाली व्यक्तीचे नाव असून, ते अमेरिकेतील प्रसिद्ध रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट 'वेलटावर'चे CEO आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Highest Paid CEO: भारतीय वंशाचे कार्यकारी अधिकारी असलेले शंखा मित्रा हे अमेरिकेतील एक प्रमुख रिअल इस्टेट कंपनी असलेल्या Welltower चे CEO आहेत. जागतिक स्तरावर इलॉन मस्कनंतर दुसरे सर्वात महागडे CEO म्हणून त्यांचा नंबर लागतो. ज्यांचं पॅकेज ८२१ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच आजच्या दरानुसार ७,७४९ कोटी रुपये इतकं आहे. जर आपण हा आकडा दिवसांच्या हिशोबाने पाहिला, तर शंख मित्रा दिवसाला २१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमावतात. टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे संस्थापक इलॉन मस्क या यादीत अव्वल स्थानी असून, त्यांनी केवळ तंत्रज्ञान कंपन्यांमधीलच नव्हे, तर इतर सर्व उद्योगांमधील CEO ना देखील मागे टाकलं आहे.

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मित्रा यांच्या पॅकेजमधील ९९% भाग कंपनीच्या दीर्घकालीन कामगिरीशी निगडित स्टॉक अवॉर्ड्सशी निगडीत आहे. २०२५ च्या अखेरीस या स्टॉकचे मूल्य १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होते, जे इलॉन मस्कनंतरच्या इतर कोणत्याही सीईओपेक्षा अधिक मानले जाते. यातील बहुतेक भाग स्टॉक अवॉर्ड्सच्या स्वरूपात असल्याने कंपनीच्या शेअरची किंमत वाढली तशी त्यांचीही किंमती वाढली आणि आणखी मौल्यवान बनले.

त्यांना इतका जास्त पगार का?

या पॅकेजमध्ये अंदाजे $७८९ दशलक्ष डॉलर्सच्या मोठ्या स्टॉक अनुदानाचा समावेश होता. शंखा मित्रा यांच्या नेतृत्वाखाली वेलटॉवरची कामगिरी अपवादात्मक होती. ही कंपनी प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची निवासस्थाने आणि वैद्यकीय कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये गुंतवणूक करते. वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येमुळे या क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली आणि कंपनीच्या स्टॉकमध्ये प्रचंड वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर, संचालक मंडळाने त्यांच्या करारानुसार त्यांना एक भरीव स्टॉक-आधारित बक्षीस दिले.

कोलकाता ते कोलंबिया: शैक्षणिक प्रवास

शंखा मित्रा यांचा जन्म आणि संगोपन कोलकाता येथे झाले. त्यांनी जादवपूर विद्यापीठातून अभियांत्रिकीची पदवी मिळवली. त्यानंतर ते अमेरिकेत गेले आणि कोलंबिया बिझनेस स्कूलमधून MBA केले, जिथे त्यांनी “अप्लाइड व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग” मध्ये विशेष प्राविण्य मिळवले.

PWC ते फिडेलिटी

त्यांनी PWC (प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्स) येथे पाच वर्षे वित्त आणि व्यवसाय सल्लागार म्हणून काम केलं आणि २००९ मध्ये ते फिडेलिटी इन्व्हेस्टमेंट्समध्ये विश्लेषक बनले. त्यानंतर त्यांनी सिटाडेल आणि मिलेनियम मॅनेजमेंटसारख्या अग्रगण्य गुंतवणूक कंपन्यांमध्ये काम केले, जिथे त्यांनी स्थावर मालमत्ता प्रतिभूती आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनात विशेष प्राविण्य मिळवले.

वेलटॉवरमधील एक उल्लेखनीय प्रवास

२०१६ मध्ये वेलटॉवरमध्ये सामील झाले आणि दोन वर्षांनंतर, २०१८ मध्ये मुख्य गुंतवणूक अधिकारी CIO बनले. त्यानंतर दोन वर्षांनी, २०२० मध्ये ते CEO झाले. नियुक्तीच्या वेळी, कंपनीचे प्रमुख स्वतंत्र संचालक, जेफ्री डोन्यू म्हणाले, “शंख यांच्या नेतृत्वाने आणि गुंतवणुकीच्या कौशल्याने कंपनीला दीर्घकालीन यशासाठी सज्ज केले आहे.”

भारतीय वंशाच्या CEO चे वर्चस्व

भारतीय वंशाच्या सीईओंच्या श्रेणीत मित्रा एकटे नाहीत. या यादीतील आणखी एक भारतीय वंशाचे सीईओ म्हणजे निकेश अरोरा (पालो अल्टो नेटवर्क्स), ज्यांचे पॅकेज १०० दशलक्ष डॉलर्स होते.

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Web Title: Who is shankh mitra highest paid ceo after elon musk welltower marathi news

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Published On: Jun 26, 2026 | 03:20 PM

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