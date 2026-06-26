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Market Fall: भारतात Share Market बंद पण South Korea मार्केटमध्ये हाहाःकार! ट्रेडिंग थांबवण्याची आली वेळ

Updated On: Jun 26, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

आशियाई बाजारपेठेतून एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक बातमी येत आहे. भारतात आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजार बंद असताना, दक्षिण कोरियाचा शेअर बाजार कमालीचा कोसळला आहे. बाजारातील ही ऐतिहासिक घसरण आणि गुंतवणूकदारांमधील घबराट रोखण्यासाठी प्रशासनाला तिथे काही काळासाठी 'ट्रेडिंग हॉल्ट' लागू करून व्यवहार थांबवावे लागले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आज भारतीय शेअर बाजार बंद
  • दक्षिण कोरिया मार्केट व्यवहार 20 मिनिटांसाठी बंद
  • अमेरिकन बाजाराची स्थिती
South Korea Market Fall : मुहर्रमच्या निमित्ताने 26 तारीख म्हणजे आज भारतीय शेअर बाजार बंद आहे. दरम्यान, दक्षिण कोरियाच्या शेअर बाजारात आज बराच धुमाकुळ पाहायला मिळाला आहे. सकाळपासूनच मोठी घसरण पाहायला मिळाली. इतकी वेळ आली की २० मिनिटांसाठी व्यवहार थांबवावा लागला. या आठवड्यात दुसऱ्यांदा दक्षिण कोरियाच्या बाजारात सर्किट ब्रेकर हॉल्ट लागू करण्यात आला आहे. चिप बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे कोस्पी निर्देशांक ८ टक्क्यांहून अधिक घसरला. यामुळे दक्षिण कोरियाचा बाजार गेल्या तीन महिन्यांतील सर्वात मोठ्या साप्ताहिक घसरणीच्या जवळ पोहोचला आहे. का घडतंय कोरियन मार्केटमध्ये असं? नेमकं कारण काय? समजून घेऊयात.

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गुरुवारी अमेरिकन टेक स्टॉक्समध्ये झालेल्या घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांनी नफा कमावण्यास सुरुवात केली. कोस्पीवरील प्रमुख कंपन्यांपैकी, सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सचे शेअर्स ८.०२ टक्क्यांनी घसरले. आणखी एक प्रमुख चिप उत्पादक, एसके हायनिक्सच्या शेअर्समध्येही ८.९४ टक्क्यांची लक्षणीय घसरण झाली. त्याचप्रमाणे, बॅटरी उत्पादक एलजी एनर्जी सोल्युशनचे शेअर्स ५.११ टक्क्यांनी घसरले. यासगळ्याचा परिणाम इतर मार्केट शेअरवर झालेला दिसून आला.

अमेरिकन बाजाराची स्थिती

त्यात ह्युंदाई मोटरचे शेअर्स ४.७७% नी घसरले आणि तिची उपकंपनी किया कॉर्पचे शेअर्स ४.३०% नी घसरले. पोलाद उत्पादक पोस्को होल्डिंग्जचे शेअर्स ५.७३% नी घसरले, तर औषध कंपनी सॅमसंग बायोलॉजिक्सचे शेअर्स ३.१०% नी घसरले. सकाळच्या सत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांनी अंदाजे १.७ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या शेअर्सची विक्री केली. यामुळे, कोस्पीने मागील सत्रातील सर्व वाढ थांबली. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की सर्किट ब्रेकरमुळे २० मिनिटांसाठी व्यापार थांबवण्यात आला.

मार्केटमध्ये नेमका काय परिणाम?

गुरुवारी अमेरिकन टेक स्टॉक्समध्ये घसरण झाली. ॲपलच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक ६.१५% ची घसरण झाली. मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनच्या शेअर्समध्येही ३% पेक्षा जास्त घसरण झाली. जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी असलेल्या एनव्हिडियाच्या शेअर्समध्ये १.५९% ची घसरण झाली. दरम्यान, एआयच्या वाढत्या मागणीमुळे मायक्रॉनच्या शेअर्समध्ये १५.८१% ची मोठी वाढ दिसून आली.

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Web Title: South korea stock market crash kospi index falls trading halt why see more details marathi news

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Published On: Jun 26, 2026 | 11:53 AM

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