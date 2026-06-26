Market Fall: भारतात Share Market बंद पण South Korea मार्केटमध्ये हाहाःकार! ट्रेडिंग थांबवण्याची आली वेळ

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गुरुवारी अमेरिकन टेक स्टॉक्समध्ये झालेल्या घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांनी नफा कमावण्यास सुरुवात केली. कोस्पीवरील प्रमुख कंपन्यांपैकी, सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सचे शेअर्स ८.०२ टक्क्यांनी घसरले. आणखी एक प्रमुख चिप उत्पादक, एसके हायनिक्सच्या शेअर्समध्येही ८.९४ टक्क्यांची लक्षणीय घसरण झाली. त्याचप्रमाणे, बॅटरी उत्पादक एलजी एनर्जी सोल्युशनचे शेअर्स ५.११ टक्क्यांनी घसरले. यासगळ्याचा परिणाम इतर मार्केट शेअरवर झालेला दिसून आला.
त्यात ह्युंदाई मोटरचे शेअर्स ४.७७% नी घसरले आणि तिची उपकंपनी किया कॉर्पचे शेअर्स ४.३०% नी घसरले. पोलाद उत्पादक पोस्को होल्डिंग्जचे शेअर्स ५.७३% नी घसरले, तर औषध कंपनी सॅमसंग बायोलॉजिक्सचे शेअर्स ३.१०% नी घसरले. सकाळच्या सत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांनी अंदाजे १.७ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या शेअर्सची विक्री केली. यामुळे, कोस्पीने मागील सत्रातील सर्व वाढ थांबली. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की सर्किट ब्रेकरमुळे २० मिनिटांसाठी व्यापार थांबवण्यात आला.
गुरुवारी अमेरिकन टेक स्टॉक्समध्ये घसरण झाली. ॲपलच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक ६.१५% ची घसरण झाली. मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनच्या शेअर्समध्येही ३% पेक्षा जास्त घसरण झाली. जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी असलेल्या एनव्हिडियाच्या शेअर्समध्ये १.५९% ची घसरण झाली. दरम्यान, एआयच्या वाढत्या मागणीमुळे मायक्रॉनच्या शेअर्समध्ये १५.८१% ची मोठी वाढ दिसून आली.
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