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FD धारकांसाठी Good News! ‘या’ बँकेत पैसे ठेवल्यास मिळणार तब्बल 8.5 टक्क्यांपर्यंत रिटर्न; पाहा नवीन व्याजदर

Updated On: Jun 26, 2026 | 01:59 PM IST
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सारांश

FD धारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बँकेने मुदत ठेव म्हणजेच Fixed Deposit - FD व्याजदरात वाढ करण्यात आली आहे. या बँकेने व्याजदरात तब्बल 8.5 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कोणत्या बँका FD वर जास्त व्याजदर देतात?
  • व्याजदरांमध्ये SFBआघाडीवर
  • तुमच्या ठेवीवर किती रिटर्न मिळणार?
सेवानिवृत्तीनंतर नागरिक त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि पेन्शन व्यतिरिक्त मासिक उत्पन्नाच्या उपलब्धतेबद्दल नेहमीच चिंता असते. या वयात, ते अशा योजना शोधतात ज्या जोखीममुक्त आहेत आणि कालांतराने गॅरेंटेड रिटर्न दितील. त्यामुळे, जे सेवानिवृत्त आहेत किंवा सेवानिवृत्तीच्या वयाच्या जवळ पोहोचले आहेत, त्यांच्यासाठी निश्चित उत्पन्न योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे हा एक उत्तम पर्याय आहे, जो उत्पन्नाचा एक अतिरिक्त आणि स्थिर स्रोत मानला जातो. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की कोणत्या बँका एफडीवर जास्त व्याजदर देतात? कोणत्या असतील आपल्यासाठी गुंतवणूकीला फायदेशीर समजून घेऊयात.

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व्याजदरांमध्ये SFBआघाडीवर

Paisabazaar.co नुसार, सर्वाधिक व्याजदरांसह SFBचे या विभागात वर्चस्व आहे, तर खासगी सेक्टर बँक आणि पब्लिक सेक्टर के बँक  तुलनेने कमी व्याजदर देतात. जून २०२६ च्या नवीन अपडेटनुसार, Shivalik Small Finance Bank  आणि Equitas Small Finance Bank ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवडक कालावधीकरिता FD वर ८.५% पर्यंतचे सर्वाधिक व्याजदर देतात.

उच्च व्याजदर देणाऱ्या काही स्मॉल फायनान्स बँका

इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक तीन वर्षे आणि एक दिवसाच्या ‘मॅक्सिमा एफडी’वर ८.५% पर्यंतचा सर्वाधिक व्याजदर देईल.
शिवालिक स्मॉल फायनान्स बँक २३ ते २७ महिन्यांसाठी ८.५% व्याजदर देतेय.
जना स्मॉल फायनान्स बँक दोन वर्षांपेक्षा जास्त आणि तीन वर्षांपर्यंतच्या ठेवींवर ८.३% व्याजदर देत आहे.
सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक ५ वर्षांपर्यंतच्या ठेवींवर ८.२५% पर्यंतचा व्याजदर देत आहे.
उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक ३ वर्षांपर्यंतच्या ठेवींवर ८.३०% पर्यंतचा व्याजदर देत आहे.
उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक ३ वर्षांपर्यंतच्या ठेवींवर ८.२५% पर्यंतचा व्याजदर देत आहे.

तुमच्या ठेवीवर किती रिटर्न मिळणार?

जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने ८.५०% व्याजदराने १० लाख रुपये गुंतवले, तर त्यांना वार्षिक ८५,००० रुपयांपर्यंत व्याज मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गुंतवणुकीची सर्वात महत्त्वाची चिंता ही आहे की, जर त्यांच्या एफडीवरील परतावा एका आर्थिक वर्षात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाला, तर बँक TDS कापेल. हे टाळण्यासाठी, तुम्ही Form 15H भरणे आवश्यक आहे.

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Web Title: Bank increases fd fixed deposit interest rates up to 8 point 5 percent see more details

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Published On: Jun 26, 2026 | 01:59 PM

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