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AI Success Story: वयाच्या १९ व्या वर्षी एआयच्या बळावर दरमहा १ कोटींची कमाई; ‘एंटर्न’ स्टार्टअप उभारणाऱ्या आयुषची गोष्ट एकदा वाचाच

Updated On: Jun 27, 2026 | 09:24 AM IST
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सारांश

Ayush Singh AI Success Story: अवघ्या १३ व्या वर्षी आर्थिक संकटातून मार्ग काढत आयुषने स्वतः एआय (AI) कसे शिकले? त्याच्या 'एंटर्न' (Entearn) बिझनेस मॉडेलने हजारो विद्यार्थ्यांना कशी मदत केली? जाणून घ्या सविस्तर.

aayush

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Ayush Singh AI Success Story LinkedIn Viral: आजच्या काळात एआय (AI) केवळ नोकरी मिळवण्याचे माध्यम राहिलेले नाही, तर अनेक जण याच्याच बळावर कोट्यवधींचा व्यवसाय उभा करत आहेत. नुकतेच १९ वर्षांचा भारतीय तरुण आयुष सिंह याची कहाणी सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आली आहे. आयुष दरमहा तब्बल १ कोटी रुपयांची कमाई करत असल्याचा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, आयुषने कोणत्याही आयआयटी किंवा एमआयटी सारख्या मोठ्या संस्थेतून शिक्षण घेतलेले नाही, ना कोणती मोठी पदवी मिळवली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया, कोण आहे हा १९ वर्षांचा भारतीय तरुण जो एआयचा वापर करून दरमहा १ कोटी रुपये कमावतोय.

वयाच्या १३ व्या वर्षी सुरू झाला प्रवास

एआयच्या माध्यमातून दरमहा एक कोटी रुपये कमावणाऱ्या आयुषची ही कहाणी सर्वात आधी ‘टॉपमेट’चे संस्थापक आणि सीटीओ दिनेश सिंह यांनी लिंक्डइनवर शेअर केली होती. यानंतर ही पोस्ट सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली. दिनेश सिंह यांच्या माहितीनुसार, आयुष सिंहचा हा प्रवास कोविड-१९ महामारीच्या काळात सुरू झाला होता. त्यावेळी त्याचे वय अवघे १३ वर्षे होते आणि त्याचे कुटुंब आर्थिक संकटाचा सामना करत होते.

मर्यादित साधनांच्या जगात आयुषकडे फक्त एक लॅपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, काही ऑनलाईन कोर्सेस आणि शिकण्याची प्रचंड जिद्द होती. याच बळावर त्याने स्वतःहून मशीन लर्निंग आणि एआय शिकण्यास सुरुवात केली. कोणत्याही कोचिंग किंवा इन्स्टिट्यूटच्या मदतीशिवाय त्याने सतत सराव केला आणि हळूहळू या क्षेत्रावर आपली पकड मजबूत केली.

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कमी वयात मिळाल्या मोठ्या संधी

व्हायरल पोस्टनुसार, एआय शिकल्यानंतर काही काळातच आयुषला परदेशी स्टार्टअप्ससोबत काम करण्याची संधी मिळू लागली. यानंतर आयुषने अनेक एआय आधारित प्रोजेक्ट्सवर काम केले. यानंतर त्याने अमेरिकेच्या एका स्टार्टअप कंपनीसाठी ‘नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम’वर काम केले. पुढे त्याने MLOps इंजिनिअर आणि डेटा सायंटिस्ट म्हणूनही काम पाहिले.

एआय क्षेत्रातील अनुभव वाढल्यानंतर आयुषने ‘एंटर्न’ (Entearn) नावाचा स्वतःचा स्टार्टअप सुरू केला, ज्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना मदत करणे हा आहे. याशिवाय त्याने ‘सेकंड ब्रेन लॅब’ नावाच्या एआय कंपनीची सह-स्थापनाही केली.

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दरमहा १ कोटी रुपये कमावल्याचा दावा

लिंक्डइन पोस्टनुसार, याच बिझनेस मॉडेलच्या मदतीने आयुष सिंह आता दरमहा सुमारे १ कोटी रुपयांची कमाई करत आहे. आतापर्यंत हजारो विद्यार्थी आणि इंजिनिअर्स त्याच्या एआय प्रोग्रामशी जोडले गेले असून, अनेकांना यामुळे नोकऱ्या मिळवण्यातही मदत झाली आहे. आयुषच्या यशाचे सर्वात मोठे कारण हेच आहे की, त्याने आपल्या कौशल्याला (Skill) एका यशस्वी बिझनेस मॉडेलमध्ये रूपांतरित केले.

Web Title: 19 year old ayush singh professional entearn startup ai success story

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Published On: Jun 27, 2026 | 09:24 AM

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