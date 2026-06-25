Ashna Doshi Google Software Engineer Success Story: कॉलेजचे शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वीच गुगल सारख्या कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची नोकरी मिळाली, तर कोणीही स्वतःला नशीबवान समजेल. मात्र, २३ वर्षीय आशना दोशी हिची कहाणी यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. तिने जॉर्जिया टेक विद्यापीठातून आपले शिक्षण पूर्ण केले. जागतिक मंदीच्या काळातही गुगलची पहिली नोकरी नाकारून तिने मोठा धोका पत्करला. नंतर तिला तिच्या आवडीच्या ठिकाणी म्हणजेच न्यूयॉर्कमध्ये पोस्टिंग मिळाले. परंतु, काही काळातच तिने या ‘ड्रीम जॉब’चा कायमचा त्याग केला.
आशनाचा असा विश्वास आहे की, भरघोस पगार आणि आर्थिक सुरक्षितता चांगली वाटते, पण कधीकधी ती एका चक्रव्यूहासारखी (सापळा) बनते. गुगलमध्ये काम करताना तिला जाणीव झाली की, ती एका खूप मोठ्या मशीनचा केवळ एक छोटासा भाग बनून राहिली आहे. तिच्या मनाला काहीतरी मोठे आणि कल्पक करण्याची ओढ लागली होती. याच विचाराने तिला कोडिंगच्या जगातून बाहेर काढले. आज ती एक यशस्वी पॉडकास्टर आणि एका नव्या एआय (AI) स्टार्टअपची को-फाउंडर बनली आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये गुगलने आशनाला कॅलिफोर्नियासाठी नोकरीची ऑफर दिली होती. त्यावेळी टेक मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात सुरू होती. मात्र, आशनाला न्यूयॉर्कमध्ये काम करायचे होते. तिने धाडस दाखवून ती ऑफर नाकारली. आशनाने यूट्यूब म्युझिकपासून ते सिक्युरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एआय (AI) च्या इंटरसेक्शनपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या विभागांवर काम केले.
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आपल्या कल्पकतेची भूक भागवण्यासाठी आशनाने २०२५ च्या सुरुवातीला एक ‘साइड प्रोजेक्ट’ म्हणून ‘0 to 1’ नावाचा पॉडकास्ट सुरू केला. ‘बिग टेक’ कंपन्यांमध्ये काम करणारे तिचे सहकारी यामध्ये को-होस्ट बनले. या पॉडकास्टच्या माध्यमातून तिने जगभरातील टेक लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स आणि क्रिएटर्सचा प्रवास लोकांसमोर आणण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडिया नेटवर्किंगच्या जोरावर सुरू झालेल्या या पॉडकास्टने अवघ्या १ वर्षात यूट्यूबवर १ लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळवले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यामुळे आशनाचा अॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या टेक दिग्गजांच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत थेट संपर्क झाला.
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पॉडकास्टच्या यशाने आणि मोठ्या दिग्गजांशी झालेल्या संवादाने आशनामधील उद्योजिका जागी केली. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या संथ गतीपेक्षा स्वतः निर्णय घेण्याचे आणि वेगाने काम करण्याचे स्वातंत्र्य तिला हवे होते. परिणामी, मे २०२६ मध्ये तिने गुगलचा राजीनामा दिला. आता आशना तिच्या पॉडकास्ट को-होस्टसोबत मिळून ‘Bounty’ नावाचा एआय स्टार्टअप उभारत आहे. हे एक ‘रिझल्ट-बेस्ड एआय मार्केटप्लेस’ आहे, जे कंपन्यांना लीड जनरेशन, आउटरीच आणि रिक्रूटमेंटसारखी कामे आउटसोर्स करण्याची सुविधा देते.