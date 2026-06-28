AIIMS Nursing Result 2026: एम्स एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सद्वारे पहा तुमचा निकाल

AIIMS MSc Nursing Result 2026: ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) ने ‘ प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. या परीक्षेत बसलेले उमेदवार आता एम्सच्या अधिकृत संकेतस्थळावर aiimsexams.ac.in जाऊन आपला निकाल पाहू शकतात. निकालासोबतच पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या वेळी ऑगस्ट २०२६ च्या शैक्षणिक सत्रासाठी एकूण २,३०४ उमेदवार एमएससी (MSc) नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र घोषित करण्यात आले आहेत.
उमेदवारांनी सर्वप्रथम एम्सच्या अधिकृत संकेतस्थळाला aiimsexams.ac.in भेट द्यावी.
होमपेजवर दिसणाऱ्या ‘AIIMS MSc Nursing Result 2026’ या लिंकवर क्लिक करावे.
यानंतर स्क्रीनवर निकालाची एक पीडीएफ (PDF) फाईल उघडेल.
उमेदवार ‘Ctrl + F’ दाबून आपला रोल नंबर या यादीत सहज शोधू शकतात.
जर तुमचा रोल नंबर या यादीत असेल, तर तुम्ही पात्र मानले जाल.
भविष्यातील संदर्भासाठी निकालाची पीडीएफ डाऊनलोड करून सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
संस्थेने उमेदवारांना केवळ अधिकृत संकेतस्थळावरूनच निकाल पाहण्याचा सल्ला दिला आहे.
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निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता पुढील टप्पा समुपदेशनाचा असेल. पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एम्सद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन समुपदेशन प्रक्रियेत भाग घेणे बंधनकारक असेल. या समुपदेशनादरम्यान, उमेदवारांना त्यांच्या आवडीच्या एम्स संस्था आणि उपलब्ध जागांच्या आधारे पर्यायांची निवड करावी लागेल. कागदपत्र पडताळणी आणि जागा वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया एम्सने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पार पाडली जाईल.
एम्स लवकरच आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर समुपदेशनाचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करेल. यामध्ये नोंदणी (Registration), चॉईस फिलिंग, कागदपत्र पडताळणी, जागा वाटप आणि संबंधित संस्थेत हजर होणे या संदर्भातील सर्व महत्त्वाच्या तारखा दिल्या जातील.
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त्यामुळे सर्व पात्र उमेदवारांना नियमितपणे aiimsexams.ac.in या संकेतस्थळाला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कोणतीही अपडेट चुकल्यास त्याचा थेट परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर होऊ शकतो. वेळेत समुपदेशनात भाग घेणाऱ्या उमेदवारांना एम्स नवी दिल्लीसह देशातील इतर सहभागी एम्स संस्थांमध्ये एमएससी नर्सिंग अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होईल.