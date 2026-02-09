Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

CBSE च्या विद्यार्थ्यांनो! दहावीची परीक्षा आता दोन वेळा; २०२६ पासून नवा नियम लागू

CBSE दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २०२६ पासून दोन वेळा बोर्ड परीक्षा घेण्याची नवी पद्धत लागू करणार आहे. NEP 2020 अंतर्गत या निर्णयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करून गुण सुधारण्याची संधी देणे हा आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:51 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २०२६ पासून दोन वेळा बोर्ड परीक्षा घेण्याची नवी पद्धत लागू करणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) च्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, या नव्या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे आणि गुण सुधारण्याची संधी देणे हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये, पालकांमध्ये आणि शाळांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

Career in Music: संगीत क्षेत्रात कसे करावे करिअर? अशा प्रकारे बना Music Producer

दोन परीक्षा कशा असतील?

CBSE दहावीची बोर्ड परीक्षा २०२६ मध्ये दोन टप्प्यांत घेणार आहे. पहिली परीक्षा १७ फेब्रुवारी रोजीपासून ते ९ मार्चदरम्यान घेण्यात येईल. तर दुसरी परीक्षा १५ मे ते १ जूनदरम्यान घेण्यात येतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे, दोन्ही परीक्षा एकाच अभ्यासक्रमावर आधारित असतील. सर्व विद्यार्थ्यांना पहिली बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक असेल. दुसरी परीक्षा ही गुण सुधारण्यासाठीची संधी असेल. विद्यार्थ्यांनी पहिल्या परीक्षेला हलक्यात न घेता गांभीर्याने तयारी करावी, असा सल्ला CBSE ने दिला आहे. दुसरी परीक्षा देणे ऐच्छिक असून, केवळ आपले गुण सुधारायचे असतील तरच विद्यार्थ्यांनी ती द्यावी. अंतिम निकालासाठी दोन्ही परीक्षांपैकी ज्या परीक्षेत जास्त गुण मिळाले असतील, तेच गुण ग्राह्य धरले जातील. पालकांनी अनावश्यक दबाव टाकू नये, अशीही CBSE ची स्पष्ट भूमिका आहे.

नव्या योजनेनुसार, विद्यार्थी जास्तीत जास्त तीन विषयांमध्येच दुसऱ्या परीक्षेत गुणसुधारणा करू शकतील. पहिल्या परीक्षेत दोन विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना कंपार्टमेंट श्रेणीत ठेवण्यात येईल आणि त्यांना दुसऱ्या परीक्षेत बसण्याची संधी दिली जाईल. मात्र, तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक विषयांत नापास झालेले, किंवा जे पहिल्या परीक्षेला अनुपस्थित राहिले, असे विद्यार्थी दुसऱ्या परीक्षेस पात्र ठरणार नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना थेट २०२७ च्या मुख्य बोर्ड परीक्षेला बसावे लागेल.

Maharashtra Board Exam : उद्यापासून सुरु होणार बारावी बोर्ड परीक्षा; यंदा पहिल्यांदाच असणार ‘ही’ यंत्रणा

क्रीडा क्षेत्रात सहभागी विद्यार्थी तसेच विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी (CWSN) यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या दोन्ही परीक्षांमध्ये CBSE च्या विद्यमान नियमांनुसार आवश्यक सवलती दिल्या जाणार आहेत. ही नवी दोन-परीक्षा पद्धत विद्यार्थ्यांना एक अतिरिक्त संधी देणारी असली, तरी अभ्यासाचे योग्य नियोजन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकूणच, एकाच परीक्षेवर संपूर्ण भवितव्य अवलंबून न राहता सुधारण्याची संधी देणारा हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे.

Web Title: Cbse 10th exam new rule of double exam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 04:51 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE च्या विद्यार्थ्यांनो! दहावीची परीक्षा आता दोन वेळा; २०२६ पासून नवा नियम लागू

CBSE च्या विद्यार्थ्यांनो! दहावीची परीक्षा आता दोन वेळा; २०२६ पासून नवा नियम लागू

Feb 09, 2026 | 04:51 PM
Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष

Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष

Feb 09, 2026 | 04:49 PM
Maharashtra Politics: “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला

Maharashtra Politics: “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला

Feb 09, 2026 | 04:41 PM
SCO vs ITA,T20 World Cup 2026 : स्कॉटलंडने उडवला इटलीचा 73 धावांनी धुव्वा! मायकेल लीस्कची अष्टपैलू खेळी 

SCO vs ITA,T20 World Cup 2026 : स्कॉटलंडने उडवला इटलीचा 73 धावांनी धुव्वा! मायकेल लीस्कची अष्टपैलू खेळी 

Feb 09, 2026 | 04:40 PM
Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

Feb 09, 2026 | 04:35 PM
Chocolate Day Special: प्रत्येक तुकड्यात आनंदाची कहाणी सांगणाऱ्या Dairy Milk ची गोड कहाणी जाणून घ्या सविस्तर 

Chocolate Day Special: प्रत्येक तुकड्यात आनंदाची कहाणी सांगणाऱ्या Dairy Milk ची गोड कहाणी जाणून घ्या सविस्तर 

Feb 09, 2026 | 04:33 PM
Ladki Bahin Yojna E-KYC: लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ; बँक खाते आधारशी लिंक करणे अनिवार्य

Ladki Bahin Yojna E-KYC: लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ; बँक खाते आधारशी लिंक करणे अनिवार्य

Feb 09, 2026 | 04:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM