गरमागरम वरण भातासोबत खा चविष्ट भरलेली हिरवी मिरची, झणझणीत पदार्थाने वाढेल जिभेची चव

रोजच्या जेवणात वरण भात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. जेवणात भात आणि डाळ सगळेच खूप आवडीने खातात. डाळभातासोबत कोणती ना कोणती भाजी बनवली जाते. पण कायमच त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झणझणीत भरलेली मिरची बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. भरलेली हिरवी मिरची चवीला अतिशय सुंदर लागते. पदार्थाची चव वाढवण्यासाठी भरलेली मिरची हा पदार्थ अतिशय उत्तम आहे. भरलेली मिरची बनवताना त्यात पाणी अजिबात टाकू नये. पाणी न टाकल्यामुळे पदार्थ ४ ते ५ दिवस व्यवस्थित टिकून राहतो. अनेक लोक भरलेली मिरची बनवताना त्यात खोबऱ्याचा वापर करतात तर काही वेगवेगळ्या डाळींच्या पिठाचा वापर करतात. यामुळे पदार्थाची चव चांगली लागते. चला तर जाणून घेऊया भरलेली हिरवी मिरची बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
