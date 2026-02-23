गरमागरम वरण भातासोबत खा चविष्ट भरलेली हिरवी मिरची, झणझणीत पदार्थाने वाढेल जिभेची चव

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
जेवणाच्या ताटात जर भरलेली झणझणीत हिरवी मिरची असेल तर जेवणाची चव आणखीनच सुंदर लागते. त्यामुळे दुपारच्या जेवणात तुम्ही भरलेली मिरची बनवू शकता.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:40 PM
रोजच्या जेवणात वरण भात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. जेवणात भात आणि डाळ सगळेच खूप आवडीने खातात. डाळभातासोबत कोणती ना कोणती भाजी बनवली जाते. पण कायमच त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झणझणीत भरलेली मिरची बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. भरलेली हिरवी मिरची चवीला अतिशय सुंदर लागते. पदार्थाची चव वाढवण्यासाठी भरलेली मिरची हा पदार्थ अतिशय उत्तम आहे. भरलेली मिरची बनवताना त्यात पाणी अजिबात टाकू नये. पाणी न टाकल्यामुळे पदार्थ ४ ते ५ दिवस व्यवस्थित टिकून राहतो. अनेक लोक भरलेली मिरची बनवताना त्यात खोबऱ्याचा वापर करतात तर काही वेगवेगळ्या डाळींच्या पिठाचा वापर करतात. यामुळे पदार्थाची चव चांगली लागते. चला तर जाणून घेऊया भरलेली हिरवी मिरची बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • हिरवी मिरची
  • शेंगदाण्याचा कूट
  • लाल तिखट
  • आलं लसूण पेस्ट
  • मीठ
  • हळद
  • धणे जिरं पावडर
  • आमचूर पावडर
  • कोथिंबीर
  • तेल
कृती:

  • भरलेली हिरवी मिरची बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिरच्या स्वच्छ धुवून त्याच्या आतील बिया काढून मध्यभागी एक चीर पाडा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये शेंगदाण्याचा कूट, बेसन, लाल तिखट, हळद, आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ, धणे जिरं पावडर, आमचूर पावडर, कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात अजिबात पाणी घालू नये. यामुळे मिरच्या जास्त दिवस टिकून राहत नाही.
  • तयार केलेला मसाला हिरव्या मिरच्यांमध्ये भरगच्च भरून घ्या. तव्यावर तेल गरम करून त्यात हिंग घाला.
  • त्यानंतर पॅनवर हिरव्या मिरच्या ठेवून दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली भरलेली हिरवी मिरची.

Published On: Feb 23, 2026 | 02:40 PM

