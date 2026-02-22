Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

मोहोळ शहरात उभारण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासंदर्भात पोलीस प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 10:59 PM

Published On: Feb 22, 2026 | 10:59 PM

