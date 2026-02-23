‘द पॅराडाइज’ मधील ‘आया शेर’चा दमदार प्रोमो रिलीज; नानीच्या वाढदिवशी गाण्याची खास भेट!

2026 मधील सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरलेला ‘द पॅराडाइज’ सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. साऊथ स्टार नानी यांची प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट जाहीर झाल्यापासूनच चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अभिनेत्याच्या वेगळ्या अभिनयशैलीमुळे आणि दमदार पडद्यावरील उपस्थितीमुळे या चित्रपटाकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
तसेच ‘द पॅराडाइज’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन श्रीकांत ओडेला यांनी केले असून, त्यांनी याआधी ‘दसरा’सारख्या यशस्वी चित्रपटाद्वारे आपली ठाम ओळख निर्माण केली आहे. ‘द पॅराडाइज’मधून नानी आणि श्रीकांत ओडेला ही जोडी पुन्हा एकदा एकत्र येत असल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. दोघांच्या यशस्वी सहकार्यामुळे या प्रकल्पाकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधून राहिले आहे.
अलीकडेच चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी नवीन रिलीज डेट पोस्टर सादर करत अधिकृतपणे प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. त्यानुसार हा चित्रपट २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे, चित्रपटातील पहिले गाणे ‘आया शेर’ हे येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी नानीच्या वाढदिवशी चाहत्यांसाठी खास भेट म्हणून रिलीज केले जाणार असल्याची घोषणा निर्मात्यांनी केली आहे. या गाण्याच्या प्रोमोने आधीच सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. आता त्याची झलक पाहून देखील चाहते उत्सुक झाले आहेत.
‘आया शेर’ हे गाणे नानी यांच्या व्यक्तिरेखेचे इंट्रोडक्शन सॉंग असणार आहे. प्रोमोमध्ये दिसणारी ऊर्जा, दमदार बीट्स आणि प्रभावी नृत्यरचना पाहता हे गाणे मोठे हिट ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच या गाण्याला संगीत दिले लोकप्रिय संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदरने दिले आहे. त्याच्या उच्च-ऊर्जेच्या संगीतशैलीमुळे गाण्याला वेगळेच आकर्षण लाभले आहे. तसेच, नृत्यदिग्दर्शन आणि सादरीकरणामुळे हा ट्रॅक चित्रपटातील प्रमुख आकर्षण ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मोठ्या बजेटमध्ये आणि भव्य प्रमाणात साकारला जाणारा ‘द पॅराडाइज’ हा चित्रपट केवळ भारतीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांनाही लक्षात घेऊन तयार केला जात आहे. हा चित्रपट हिंदी, तेलुगू, तमिळ, इंग्रजी, स्पॅनिश, बंगाली, कन्नड आणि मल्याळम अशा आठ भाषांमध्ये एकाच वेळी प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतही या चित्रपटाची भक्कम उपस्थिती राहण्याची शक्यता आहे.
निर्मितीमूल्य, दमदार स्टारकास्ट, प्रभावी संगीत आणि दूरदृष्टी असलेले दिग्दर्शन यामुळे ‘द पॅराडाइज’ हा केवळ एक चित्रपट न राहता एक मोठा सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार असल्याचे ठरणार आहे. चाहत्यांमध्ये या चित्रपटाबाबत दिवसेंदिवस उत्साह वाढताना दिसत असून, २०२६ मधील हा एक भव्य सांस्कृतिक सोहळा ठरण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.