Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup Semi Final Scenario With 4 Teams Leading The World Cup Semi Final Race After Three Matches

T20 World Cup Semi Final Scenario : तीन सामन्यानंतर विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत 4 संघ आघाडीवर, भारत आणि पाकिस्तानचे काय?

भारताचा पराभव झाला, ज्यामुळे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग अधिकच कठीण झाला.  चला तर मग, टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कोणते चार संघ आघाडीवर आहेत ते जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:36 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीतील पात्रता परिस्थिती: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची शर्यत अत्यंत रोमांचक आणि धोकादायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी दोन हाय-व्होल्टेज सामने खेळले गेले, ज्यामुळे सुपर ८ पॉइंट टेबलमध्ये नाट्यमय बदल झाले आणि संपूर्ण समीकरणच बिघडले. प्रत्येक सामना आता प्रत्येक संघासाठी करा किंवा मरोचा विषय बनला आहे.

इंग्लंडने श्रीलंकेचा ५१ धावांनी पराभव केला, तर दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा ७६ धावांनी पराभव केला. भारत-आफ्रिका सामना महत्त्वाचा होता, कारण विजयाने उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करता आले असते. तथापि, भारताचा पराभव झाला, ज्यामुळे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग अधिकच कठीण झाला.  चला तर मग, टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कोणते चार संघ आघाडीवर आहेत ते जाणून घेऊया.

श्रीलंका टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (श्रीलंका संघ समीकरण)

सुपर ८ ग्रुप २ च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये श्रीलंका चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवामुळे त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. -२.५५० च्या नेट रन रेटसह श्रीलंका पॉइंट्स टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे. या पराभवामुळे त्यांचा उपांत्य फेरीतील प्रवास अधिक कठीण झाला आहे, परंतु गणितीयदृष्ट्या ते अजूनही शक्य आहे. जरी संघाने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले तरी त्यांचे चार गुण होतील, परंतु हा केवळ विजय नसून प्रभावी फरकाने विजय असेल, कारण नेट रन रेट देखील महत्त्वाचा असेल.

IND W vs ODI W Live Streaming : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असणार टीम इंडियाची नजर एकदिवसीय मालिकेवर! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामना

न्यूझीलंड टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (न्यूझीलंडचे समीकरण)

न्यूझीलंडचा पहिला सुपर ८ सामना पावसामुळे रद्द झाला. पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाला, ज्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला. किवींसारख्या सुपर ८ टप्प्यात, एक गुण देखील महत्त्वाचा असतो. त्यांच्या उपांत्य फेरीच्या संधींबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांचे दोन सामने शिल्लक आहेत आणि ते कोणत्याही संधी गमावू शकत नाहीत. पुढील प्रत्येक सामना त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असेल.

अशा परिस्थितीत, किवी संघाला प्रत्येक विभागात चांगली कामगिरी करावी लागेल. पुढे, २७ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना इंग्लंडशी होईल, जो संघ आक्रमक शैलीसाठी ओळखला जातो. यावरून स्पष्ट होते की जर किवी संघाने दोन्ही सामने जिंकले तर ते थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करू शकतात. जर त्यांनी एकही सामना गमावला तर त्यांना इतर संघांवर अवलंबून राहावे लागेल.

पाकिस्तान टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे समीकरण)

सुपर ८ टप्प्यात पाकिस्तानने एक सामना खेळला, जो पावसामुळे रद्द झाला, पण खरे आव्हान पुढे आहे. सध्या, सुपर ८ गट २ च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या स्थानावर आहे. पाकिस्तानचे अजूनही दोन सामने शिल्लक आहेत, जे दोन्ही महत्त्वाचे मानले जातात. २५ फेब्रुवारी रोजी इंग्लंडविरुद्धचा सामना त्यांचे भवितव्य ठरवू शकतो, कारण इंग्लंड हा एक प्रबळ दावेदार आहे. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना श्रीलंकेशी होईल. त्यामुळे, सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना दोन्ही सामने जिंकावे लागतील हे स्पष्ट आहे. जर त्यांनी एकही सामना गमावला तर त्यांना नेट रन रेट आणि इतर संघांवर अवलंबून राहावे लागेल.

इंग्लंड टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (इंग्लंडचे समीकरण)

या सुपर ८ च्या लढाईत, इंग्लंड सध्या ग्रुप २ च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये आघाडीवर आहे. श्रीलंकेवरील विजयानंतर, इंग्लंडने दोन गुण आणि +२.५५० चा नेट रन रेट मिळवला आहे. आता प्रश्न उरतोच: इंग्लंडचा संघ दबावाखाली सर्वोत्तम कामगिरी करू शकेल का, की २४ आणि २७ फेब्रुवारी रोजी होणारे सामने उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे असतील? इंग्लंडचा सामना २४ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानशी होईल, ज्यामध्ये विजयी संघ उपांत्य फेरीत स्थान मिळवेल.

भारत टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (भारतीय संघ समीकरण)

भारताने सुपर ८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सामना गमावला आणि गट १ च्या पॉइंट टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे. त्यांचा नेट रन रेट -३,८०० आहे आणि त्यांचे एकही गुण नाहीत. भारताचे पुढील दोन सामने अंतिम सामन्यांपेक्षा कमी नसतील.

त्यांना त्यांचे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील आणि ते प्रभावीपणे करावे लागतील. चार गुण मिळवण्यासोबतच, भारतीय संघाला उपांत्य फेरीत थेट प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांचा नेट रन रेट वजा ते प्लस असा सुधारावा लागेल. भारताचे पुढील सामने झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहेत. उपांत्य फेरीच्या मार्गासाठी हे सामने महत्त्वाचे असतील.

Web Title: T20 world cup semi final scenario with 4 teams leading the world cup semi final race after three matches

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND W vs ODI W Live Streaming : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असणार टीम इंडियाची नजर एकदिवसीय मालिकेवर! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामना
1

IND W vs ODI W Live Streaming : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असणार टीम इंडियाची नजर एकदिवसीय मालिकेवर! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामना

संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत
2

संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत

India vs South africa : अतूट 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का
3

India vs South africa : अतूट 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का

IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर आर अश्विन सुर्या – गंभीरवर संतापला! निर्णयांवर केले प्रश्न उपस्थित
4

IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर आर अश्विन सुर्या – गंभीरवर संतापला! निर्णयांवर केले प्रश्न उपस्थित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup Semi Final Scenario : तीन सामन्यानंतर विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत 4 संघ आघाडीवर, भारत आणि पाकिस्तानचे काय?

T20 World Cup Semi Final Scenario : तीन सामन्यानंतर विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत 4 संघ आघाडीवर, भारत आणि पाकिस्तानचे काय?

Feb 23, 2026 | 02:36 PM
Nanded News : जिल्हाधिकाऱ्यांचे शैक्षणिक सफाई अभियान; कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी तीन तासांची झाडाझडती

Nanded News : जिल्हाधिकाऱ्यांचे शैक्षणिक सफाई अभियान; कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी तीन तासांची झाडाझडती

Feb 23, 2026 | 02:36 PM
India-France मध्ये आणखी एक मोठा करार! राफेलनंतर ‘हे’ घातक शस्त्र येणार देशात?

India-France मध्ये आणखी एक मोठा करार! राफेलनंतर ‘हे’ घातक शस्त्र येणार देशात?

Feb 23, 2026 | 02:35 PM
O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर

O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर

Feb 23, 2026 | 02:30 PM
Astro Tips: या राशींच्या जोड्या राहतात सर्वाधिक आनंदी, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Astro Tips: या राशींच्या जोड्या राहतात सर्वाधिक आनंदी, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Feb 23, 2026 | 02:30 PM
Konkan Ro-Ro Ferry: कोकणात जाणाऱ्या रो-रो फेरीचे तिकीट दर कमी करा, कोकणवासियांची मागणी

Konkan Ro-Ro Ferry: कोकणात जाणाऱ्या रो-रो फेरीचे तिकीट दर कमी करा, कोकणवासियांची मागणी

Feb 23, 2026 | 02:27 PM
Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी

Feb 23, 2026 | 02:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM