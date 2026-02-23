T20 World Cup Semi Final Scenario : तीन सामन्यानंतर विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत 4 संघ आघाडीवर, भारत आणि पाकिस्तानचे काय?

टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीतील पात्रता परिस्थिती: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची शर्यत अत्यंत रोमांचक आणि धोकादायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी दोन हाय-व्होल्टेज सामने खेळले गेले, ज्यामुळे सुपर ८ पॉइंट टेबलमध्ये नाट्यमय बदल झाले आणि संपूर्ण समीकरणच बिघडले. प्रत्येक सामना आता प्रत्येक संघासाठी करा किंवा मरोचा विषय बनला आहे.
इंग्लंडने श्रीलंकेचा ५१ धावांनी पराभव केला, तर दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा ७६ धावांनी पराभव केला. भारत-आफ्रिका सामना महत्त्वाचा होता, कारण विजयाने उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करता आले असते. तथापि, भारताचा पराभव झाला, ज्यामुळे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग अधिकच कठीण झाला. चला तर मग, टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कोणते चार संघ आघाडीवर आहेत ते जाणून घेऊया.
श्रीलंका टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (श्रीलंका संघ समीकरण)
सुपर ८ ग्रुप २ च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये श्रीलंका चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवामुळे त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. -२.५५० च्या नेट रन रेटसह श्रीलंका पॉइंट्स टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे. या पराभवामुळे त्यांचा उपांत्य फेरीतील प्रवास अधिक कठीण झाला आहे, परंतु गणितीयदृष्ट्या ते अजूनही शक्य आहे. जरी संघाने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले तरी त्यांचे चार गुण होतील, परंतु हा केवळ विजय नसून प्रभावी फरकाने विजय असेल, कारण नेट रन रेट देखील महत्त्वाचा असेल.
IND W vs ODI W Live Streaming : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असणार टीम इंडियाची नजर एकदिवसीय मालिकेवर! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामना
न्यूझीलंड टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (न्यूझीलंडचे समीकरण)
न्यूझीलंडचा पहिला सुपर ८ सामना पावसामुळे रद्द झाला. पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाला, ज्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला. किवींसारख्या सुपर ८ टप्प्यात, एक गुण देखील महत्त्वाचा असतो. त्यांच्या उपांत्य फेरीच्या संधींबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांचे दोन सामने शिल्लक आहेत आणि ते कोणत्याही संधी गमावू शकत नाहीत. पुढील प्रत्येक सामना त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असेल.
अशा परिस्थितीत, किवी संघाला प्रत्येक विभागात चांगली कामगिरी करावी लागेल. पुढे, २७ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना इंग्लंडशी होईल, जो संघ आक्रमक शैलीसाठी ओळखला जातो. यावरून स्पष्ट होते की जर किवी संघाने दोन्ही सामने जिंकले तर ते थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करू शकतात. जर त्यांनी एकही सामना गमावला तर त्यांना इतर संघांवर अवलंबून राहावे लागेल.
पाकिस्तान टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे समीकरण)
सुपर ८ टप्प्यात पाकिस्तानने एक सामना खेळला, जो पावसामुळे रद्द झाला, पण खरे आव्हान पुढे आहे. सध्या, सुपर ८ गट २ च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या स्थानावर आहे. पाकिस्तानचे अजूनही दोन सामने शिल्लक आहेत, जे दोन्ही महत्त्वाचे मानले जातात. २५ फेब्रुवारी रोजी इंग्लंडविरुद्धचा सामना त्यांचे भवितव्य ठरवू शकतो, कारण इंग्लंड हा एक प्रबळ दावेदार आहे. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना श्रीलंकेशी होईल. त्यामुळे, सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना दोन्ही सामने जिंकावे लागतील हे स्पष्ट आहे. जर त्यांनी एकही सामना गमावला तर त्यांना नेट रन रेट आणि इतर संघांवर अवलंबून राहावे लागेल.
इंग्लंड टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (इंग्लंडचे समीकरण)
या सुपर ८ च्या लढाईत, इंग्लंड सध्या ग्रुप २ च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये आघाडीवर आहे. श्रीलंकेवरील विजयानंतर, इंग्लंडने दोन गुण आणि +२.५५० चा नेट रन रेट मिळवला आहे. आता प्रश्न उरतोच: इंग्लंडचा संघ दबावाखाली सर्वोत्तम कामगिरी करू शकेल का, की २४ आणि २७ फेब्रुवारी रोजी होणारे सामने उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे असतील? इंग्लंडचा सामना २४ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानशी होईल, ज्यामध्ये विजयी संघ उपांत्य फेरीत स्थान मिळवेल.
भारत टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची परिस्थिती (भारतीय संघ समीकरण)
भारताने सुपर ८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सामना गमावला आणि गट १ च्या पॉइंट टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे. त्यांचा नेट रन रेट -३,८०० आहे आणि त्यांचे एकही गुण नाहीत. भारताचे पुढील दोन सामने अंतिम सामन्यांपेक्षा कमी नसतील.
त्यांना त्यांचे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील आणि ते प्रभावीपणे करावे लागतील. चार गुण मिळवण्यासोबतच, भारतीय संघाला उपांत्य फेरीत थेट प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांचा नेट रन रेट वजा ते प्लस असा सुधारावा लागेल. भारताचे पुढील सामने झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहेत. उपांत्य फेरीच्या मार्गासाठी हे सामने महत्त्वाचे असतील.