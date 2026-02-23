Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत! जायकवाडीत वीज बिघाड, पंधरा दिवसांनंतरच स्थिती पूर्ववत होणार

छत्रपती संभाजीनगरमधील पाणीपुरवठा यंत्रणा जायकवाडी येथील वीज बिघाडामुळे कोलमडली आहे. पाण्याचे वेळापत्रक २ दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आले असून, स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी १५ दिवस लागतील.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:44 PM
छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत (Photo Credit- X)

  • छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत!
  • जायकवाडीत वीज बिघाड
  • पंधरा दिवसांनंतरच स्थिती पूर्ववत होणार
Chhatrapati Sambhajinagar Water Supply: छत्रपती संभाजीनगर शहरातील पाणीपुरवठ्यातील अंतर कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्नशील असतानाच जायकवाडी येथील पंपगृहाचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने संपूर्ण यंत्रणा पुन्हा कोलमडली. परिणामी पाण्याचे नियोजित टप्पे दोन दिवसांनी पुढे ढकलावे लागले असून पूर्ववत स्थिती येण्यासाठी किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाने दिली. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ५६ आणि १०० दललिक्षमतेच्या जुन्या योजनांची अवस्था जीर्ण झाली आहे. वारंवार जलवाहिन्या फुटणे, सांधे निखळणे, गळती लागणे तसेच वीजपुरवठ्यातील अडथळे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे आणि केबल बिघाड अशा कारणांमुळे पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ७५ दललि क्षमतेची नवीन योजना कार्यान्वित करण्यात आली असली तरी सध्या त्यातून केवळ २५ एमएलडी पाणी उपलब्ध होत आहे.

गॅप कमी करण्याचे प्रयत्न सुरूच

शहरातील पाणीपुरवठ्यातील अंतर कमी करण्यासाठी विभागीय पातळीवर समन्वय बैठका घेतल्या जात आहेत. पंपिंग यंत्रणेतील दोष दूर करणे, वीजपुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारणे आणि गळती नियंत्रणावर भर देण्यात येत आहे. मात्र वारंवार होणाऱ्या वीजबिघाडामुळे नियोजनावर परिणाम होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी पुढील पंधरा दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात गंभीर त्रुटी; हायकोर्टाचा संताप, मनपा आयुक्त आणि मजीप्रा अभियंत्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश

आठ दिवसांच्या अंतराने पाणीपुरवठा

याआधी पंधरा दिवसांपूर्वीही वीजपुरवठा खंडित झाल्याने शहरातील पाण्याचे वेळापत्रक बिघडले होते. त्यावेळी दहा ते बारा दिवसांच्या अंतराने पाणीप्रवठा करावा लागत होता. महापौर समीर राजूरकर यांनी २५ फेब्रुवारीपर्यंत पाण्याचा गॅप कमी करण्याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्यानंतर काही भागांत सुधारणा दिसून आली होती. चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, जय विश्वभारती कॉलनी आणि गुरूगणेशनगर परिसरात बारा दिवसांच्या ऐवजी आठ दिवसांच्या अंतराने पाणी देण्यास सुरुवात झाली होती.

जायकवाडी येथील यंत्रणेत सलग होतोय बिघाड

मात्र शनिवारी सकाळी जायकवाडी येथील नवीन पंपगृहाचा वीजपुरवठा अचानक खंडित झाला. त्यानंतर यंत्रणेत सलग बिघाड वाढत गेला. रविवारी मध्यरात्री सुमारास वीजपुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर पंपिंग सुरू करण्यात आले आणि पहाटे जलकुंभात पाणी पोहोचले. दरम्यान, शनिवारी शहरात एकाही भागात पाणीपुरवठा न झाल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागली. सर्व भागांना एकाचवेळी पाणी देणे शक्य नसल्याने दोन दिवसांनी टप्पे पुढे ढकलण्यात आले आहेत. शहराततील पाण्याचा गॅप कमी करण्यासाठी तांत्रिक पातळीवर उपाययोजना सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’; २५ फेब्रुवारीपर्यंत दिले कडक आदेश

