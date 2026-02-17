Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
DRDO ची ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) पदांसाठी भरती! C, C++ आणि Pythonचे ज्ञान बंधनकारक

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) यांनी ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) पदांसाठी भरती जाहीर केली असून संगणक शास्त्र/अभियांत्रिकी पदवीधरांसाठी ही उत्तम संधी आहे.)

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:32 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

देशातील प्रतिष्ठित संरक्षण संशोधन संस्था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) यांनी ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) पदांसाठी भरतीची अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात संशोधनाच्या माध्यमातून करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही उत्तम संधी आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा आकर्षक स्टायपेंड दिले जाणार आहे.

RTE News: सांगली शिक्षण विभागाची मोठी घोषणा; २०९७ जागांवर मिळणार मोफत प्रवेश, जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया

आवश्यक पात्रता

या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे संगणक शास्त्र (Computer Science) किंवा संगणक अभियांत्रिकी (Computer Engineering) विषयात बीई/बीटेक पदवी असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित विषयात एमई/एमटेक पदवी देखील अनिवार्य आहे. उमेदवारांनी CSIR-UGC NET, UGC NET किंवा GATE परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. संशोधन क्षेत्रातील कामासाठी ही पात्रता आवश्यक मानली जाते. तांत्रिक कौशल्याच्या दृष्टीने उमेदवारांना C, C++ आणि Python या प्रोग्रामिंग भाषांचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. यासोबतच मशीन लर्निंग अल्गोरिदम आणि संबंधित संकल्पनांची चांगली समज असणे आवश्यक आहे, कारण निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रगत संशोधन प्रकल्पांवर काम करावे लागणार आहे.

वयोमर्यादा

अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा 28 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया

ज्युनियर रिसर्च फेलोशिपसाठी निवड प्रक्रिया मुलाखतीच्या आधारे होणार आहे. प्राथमिक छाननीनंतर पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. मुलाखतीदरम्यान उमेदवारांचे तांत्रिक ज्ञान, संशोधनाची क्षमता आणि विषयावरील आकलन तपासले जाईल. अंतिम निवड ही मुलाखतीतील कामगिरीवर आधारित असेल.

स्टायपेंड आणि सुविधा

निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ₹37,000 इतके स्टायपेंड दिले जाईल. तसेच संशोधन कार्यासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा सुविधा आणि तांत्रिक साधने उपलब्ध करून दिली जातील. संरक्षण संशोधनासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात काम करण्याची ही मोठी संधी आहे.

शिक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय, ‘त्या’ 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती, अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी

अर्ज प्रक्रिया

DRDO कडून अर्ज केवळ ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. उमेदवारांनी निर्धारित नमुन्यात अर्ज भरून संबंधित DRDO प्रयोगशाळा किंवा कार्यालयाच्या पत्त्यावर पाठवायचा आहे. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 20 दिवसांच्या आतच अर्ज स्वीकारले जातील. त्यानंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी पात्रतेच्या अटी काळजीपूर्वक वाचून अंतिम तारखेपूर्वी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. संरक्षण संशोधन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक महत्त्वाची आणि आकर्षक संधी आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 03:32 PM

Feb 17, 2026 | 03:32 PM
