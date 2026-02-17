वाकडमध्ये अर्धवट पार्किंग बांधकामाचा निष्काळजीपणा; तीन वर्षांची चिमुकली जखमी (संग्रहित फोटो)
पिंपरी : वाकड येथील पिंक सिटी रोडवरील अस्वानी गॅलेक्सी सोसायटी मध्ये अर्धवट पार्किंग बांधकामामुळे तीन वर्षीय चिमुकली गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. सुमारे १५ फूट खोल खड्डे कोणतीही संरक्षक भिंत, कठडा किंवा जाळी न बसवता उघडे ठेवण्यात आल्याने हा अपघात झाला.
श्रीजा अनिल सांगळे (वय ३ वर्षे ९ महिने) असे जखमी बालिकेचे नाव आहे. शनिवारी (१४ फेब्रुवारी) रात्री नऊच्या सुमारास ती इतर मुलांसोबत खेळत असताना अचानक खड्ड्यात पडली. तिच्या रडण्याचा आवाज ऐकून सुरक्षारक्षक व शेजाऱ्यांनी धाव घेत तिला बाहेर काढले. डोक्याला, पाठीला व शरीराच्या विविध भागांना दुखापत झाल्याने तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
याप्रकरणी तिची आई संजीवनी सांगळे यांनी वाकड पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दिली आहे. सोसायटीचे बिल्डर अस्वानी पॅराडाई कंपनी तसेच पार्किंग प्रकल्पाचे कंत्राटदार आशा किंग मल्टीलेबल कार पार्किंग सिस्टिम प्रा. लि. चे संचालक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.
फ्लॅटचा स्लॅब कोसळून दुर्घटना
दुसऱ्या एका घटनेत, ठाणे शहरात मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) सकाळी एक मोठा अपघात झाला. एका निवासी इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून खाली असलेल्या फ्लॅटवर एक स्लॅब कोसळला. या घटनेत फक्त तीन जण जखमी झाले असून जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वागळे इस्टेटमधील शांतीनगरमधील पाच मजली नूतन नीलम अपार्टमेंटमध्ये पहाटे ३:०७ वाजता ही घटना घडली. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही इमारत अंदाजे ३५ वर्षे जुनी आहे आणि घटनेनंतर ८० लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.
