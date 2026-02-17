Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tehran निर्माती Dana Eden यांचे धक्कादायक निधन; हॉटेलमध्ये गंभीर अवस्थेत आढळला मृतदेह

लोकप्रिय इस्रायली स्पाय-थ्रिलर मालिका "तेहरान" च्या सह-निर्मात्या डाना एडन यांच्या अचानक निधनाने सर्वांना धक्का बसला आहे. डानाबद्दल यांचा मृत्यू नक्की कसा झाला हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:31 PM
  • Tehran निर्माता डाना एडन यांचे धक्कादायक निधन
  • हॉटेलच्या रूममधे गंभीर अवस्थेत आढळला मृतदेह
  • डाना एडन यांच्या निधनाने खळबळ
 

इस्रायली निर्माती डाना एडन यांचे वयाच्या ५२ व्या वर्षी निधन झाल्याचे समोर आले आहे. त्या हॉटेलच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळल्या. त्या एमी पुरस्कार विजेत्या गुप्तहेर थ्रिलर “तेहरान” च्या सह-निर्मात्या होत्या. इस्रायलच्या सार्वजनिक प्रसारक कानने त्यांच्या मृत्यूची घोषणा केली. वृत्तानुसार, त्या ग्रीसमध्ये “तेहरान” च्या चौथ्या सीझनचे चित्रीकरण करत होत्या.

नानीच्या वाढदिवसानिमित्त The Paradise मधील धमाकेदार गाणं रिलीज; ‘आया शेर’ ची चाहत्यांमध्ये क्रेझ

हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह

मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या सूत्रांनी सांगितले, जेव्हा डाना एडनने बराच वेळ कॉल आणि मेसेजेसना प्रतिसाद दिला नाही, तेव्हा त्यांचा भाऊ त्यांना शोधत हॉटेलमध्ये गेला, जिथे त्या बंद खोलीत मृत अवस्थेत आढळल्या आहेत. घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. ग्रीक पोलिसांनी मृत्यूचे कारण निश्चित करण्यासाठी मृतदेह पोस्टमॉर्टम तपासणीसाठी पाठवला आहे. ते हॉटेलमधील सीसीटीव्ही फुटेज देखील तपासत आहेत आणि कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेत आहेत. सर्व पैलूंची कसून चौकशी केली जात आहे.

Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

डाना एडन या इस्रायलमधील प्रसिद्ध टीव्ही निर्माता

डाना एडन ही इस्रायलमधील सर्वात यशस्वी आणि प्रभावशाली टेलिव्हिजन निर्मात्यांपैकी एक मानली जात असे. त्या “तेहरान” या हिट मालिकेची सह-निर्माती आणि निर्माती होती. त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत, त्यांनी “सेव्हिंग द वाइल्डलाइफ”, “शी हॅज इट”, “मॅगपी” आणि “शाक्षौका” सारख्या शोसह अनेक प्रशंसित टीव्ही प्रकल्पांमध्ये काम केले आहे. डाना एडनने निर्माती शुला स्पीगलसोबत व्यावसायिक भागीदारीत डोना अँड शुला प्रॉडक्शनची स्थापना केली. “तेहरान” ही कथा एका एजंटच्या गुप्त मोहिमेवर आधारित आहे. या मालिकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्षणीय मान्यता मिळाली आहे.

Web Title: Spy thriller tehran co creator israeli producer dana eden found dead in a hotel room in greece

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 03:31 PM

Topics:  

