Tehran निर्माती Dana Eden यांचे धक्कादायक निधन; हॉटेलमध्ये गंभीर अवस्थेत आढळला मृतदेह

इस्रायली निर्माती डाना एडन यांचे वयाच्या ५२ व्या वर्षी निधन झाल्याचे समोर आले आहे. त्या हॉटेलच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळल्या. त्या एमी पुरस्कार विजेत्या गुप्तहेर थ्रिलर “तेहरान” च्या सह-निर्मात्या होत्या. इस्रायलच्या सार्वजनिक प्रसारक कानने त्यांच्या मृत्यूची घोषणा केली. वृत्तानुसार, त्या ग्रीसमध्ये “तेहरान” च्या चौथ्या सीझनचे चित्रीकरण करत होत्या.
हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह
मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या सूत्रांनी सांगितले, जेव्हा डाना एडनने बराच वेळ कॉल आणि मेसेजेसना प्रतिसाद दिला नाही, तेव्हा त्यांचा भाऊ त्यांना शोधत हॉटेलमध्ये गेला, जिथे त्या बंद खोलीत मृत अवस्थेत आढळल्या आहेत. घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. ग्रीक पोलिसांनी मृत्यूचे कारण निश्चित करण्यासाठी मृतदेह पोस्टमॉर्टम तपासणीसाठी पाठवला आहे. ते हॉटेलमधील सीसीटीव्ही फुटेज देखील तपासत आहेत आणि कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेत आहेत. सर्व पैलूंची कसून चौकशी केली जात आहे.
डाना एडन या इस्रायलमधील प्रसिद्ध टीव्ही निर्माता
डाना एडन ही इस्रायलमधील सर्वात यशस्वी आणि प्रभावशाली टेलिव्हिजन निर्मात्यांपैकी एक मानली जात असे. त्या “तेहरान” या हिट मालिकेची सह-निर्माती आणि निर्माती होती. त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत, त्यांनी “सेव्हिंग द वाइल्डलाइफ”, “शी हॅज इट”, “मॅगपी” आणि “शाक्षौका” सारख्या शोसह अनेक प्रशंसित टीव्ही प्रकल्पांमध्ये काम केले आहे. डाना एडनने निर्माती शुला स्पीगलसोबत व्यावसायिक भागीदारीत डोना अँड शुला प्रॉडक्शनची स्थापना केली. “तेहरान” ही कथा एका एजंटच्या गुप्त मोहिमेवर आधारित आहे. या मालिकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्षणीय मान्यता मिळाली आहे.