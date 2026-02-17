Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mulshi Gram Panchayat Election 2026 Administrative Rule Imposed On 42 Gram Panchayats In Mulshi Due To Postponement Of Elections

Mulshi Gram Panchayat Election 2026: निवडणुका लांबणीवर पडल्याने मुळशीतील ४२ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंद्रकांत वाघमारे यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. यामुळे आता पुढील सहा महिने या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या हाती असणार आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:29 PM
Mulshi Gram Panchayat, Pune Zilla Parishad, Local Self Government, Elections Postponed

Mulshi Gram Panchayat Election 2026: मुळशीतील ४२ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट

Follow Us:
Follow Us:
  • मुळशी तालुक्यातील ९३ पैकी ४२ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे.
  • नियमांनुसार ग्रामपंचयातींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण व्हायच्या आधीच  निवडणुका घेऊन नवीन ग्रामपंचायतींवर कार्यकरिणी आस्तित्त्वात येणे आवश्यक
  • ६ अधिकाऱ्यांकडे ४२ ग्रामपंचायतींचा कारभार
 

पिरंगुट :  राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी नुकतीच संपली आहे. त्यानंतर आता  पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील ९३ पैकी ४२ ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.  त्यामुळे मुळशी तालुक्यातील ४२ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज सुरू होईल.  (Gram Panchayat Election 2026)

मुळशीतील ४२ ग्रामपंचायतींची मुदत  ८फेब्रुवारी ते १९ फेब्रुवारी या काळात टप्प्याटप्प्याने संपत आहेत. त्यातील नियमांनुसार ग्रामपंचयातींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण व्हायच्या आधीच  निवडणुका घेऊन नवीन ग्रामपंचायतींवर कार्यकरिणी आस्तित्त्वात येणे आवश्यक असते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंद्रकांत वाघमारे यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. यामुळे आता पुढील सहा महिने या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या हाती असणार आहे.

शिवनेरी किल्ल्यावर रंगणार शिवजन्म सोहळा; देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार अन् एकनाथ शिंदे राहणार उपस्थित

प्रशासकीय अडचणींचा अडथळा सदर ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासकीय कारणांमुळे सध्याच्या परिस्थितीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा विचार करून ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुढील सहा महिन्यांचे नियोजन

मुदत: ६ फेब्रुवारीपासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही प्रशासकीय नियुक्ती असेल.

व्याप्ती: मुळशी तालुक्यातील एकूण ४२ ग्रामपंचायतींचा यात समावेश आहे.

कारभार: जोपर्यंत निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत नेमलेले प्रशासक या गावांच्या विकासकामांची आणि दैनंदिन कामकाजाची जबाबदारी सांभाळतील.  (Satara Gram panchayat )

निवडणुका लांबणीवर पडल्याने इच्छुकांची प्रतीक्षा आता आणखी वाढली असून, आगामी काळात निवडणुका कधी जाहीर होतात, याकडे तालुक्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मुळशीतील ४२ ग्रामपंचायतींवर ६ प्रशासकांची नियुक्ती; कोणाकडे सोपवली कोणत्या गावाची धुरा? पाहा संपूर्ण यादी

मुळशी तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ४२ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिल्यानंतर, आता ग्रामपंचायतनिहाय जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली आहेत. विस्तार अधिकाऱ्यांकडे विविध गटांनुसार या ग्रामपंचायतींचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचे गूढ उकलणार की वाढणार;

कोणाकडे आहे कोणत्या गावाचा कारभार? सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे:

१. विस्तार अधिकारी अजित साकोरे

यांच्याकडे एकूण ११ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी असेल:

लवळे, भोईनी, कुळे, दखणे, मुगावडे, नांदगाव, भरे, अकोले, शेरे, चांदे आणि हिंजवडी.

२. विस्तार अधिकारी महादेव चव्हाण

यांच्याकडे ५ महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतींचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे:

घोटावडे, कासारसाई, नांदे, माण आणि मारुंजी.

३. विस्तार अधिकारी सोमा खैरे

यांच्याकडे सर्वाधिक ८ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी असेल:

उरवडे, कासार आंबोली, भालगुडी, पौड, भूकुम, मुठा, रिहे आणि जांबे.

४. प्रशासक प्रतिभा राऊत

यांच्याकडे ८ ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार असेल:

कोळावडे, आंदगाव, चिंचवड, आंदेशे, खेचरे, चाले, बोतरवाडी आणि मांदेडे.

५. प्रशासक शरद बेलदार

यांच्याकडे ३ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देण्यात आली आहे:

साठेसाई, हाडशी आणि वाळेण.

६. प्रशासक सुवर्णा मेंगडे

यांच्याकडे ७ ग्रामपंचायतींचा कार्यभार असेल:

नाणेगाव, चिखलगाव, आंबेगाव, कातरखडक, खांबोली, मुलखेड आणि नेरे.

Web Title: Mulshi gram panchayat election 2026 administrative rule imposed on 42 gram panchayats in mulshi due to postponement of elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gram Panchayat Elections: सिंधुदुर्गातील ७० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज; ‘या’ तालुक्यात संख्या जास्त
1

Gram Panchayat Elections: सिंधुदुर्गातील ७० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज; ‘या’ तालुक्यात संख्या जास्त

Pune ZP Election News: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लॉबिंगला वेग; तालुक्याचा मान की पुढील विधानसभा समीकरणे?
2

Pune ZP Election News: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लॉबिंगला वेग; तालुक्याचा मान की पुढील विधानसभा समीकरणे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुरूषांना फक्त व्हर्जिन पत्नी हवी…”, अभिनेत्री Neena Gupta यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या, समाजात आजही कौमार्य…

“पुरूषांना फक्त व्हर्जिन पत्नी हवी…”, अभिनेत्री Neena Gupta यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या, समाजात आजही कौमार्य…

Feb 17, 2026 | 04:10 PM
१ लाखांपर्यंत मिळेल पगार! CPMU वॅकन्सी; मंत्रालयाची नोकरी, सविस्तर माहिती

१ लाखांपर्यंत मिळेल पगार! CPMU वॅकन्सी; मंत्रालयाची नोकरी, सविस्तर माहिती

Feb 17, 2026 | 04:03 PM
Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

Feb 17, 2026 | 04:01 PM
Navi Mumbai Crime : रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन; दोन जेसीबी जप्त, नगरसेवकावर गुन्हा

Navi Mumbai Crime : रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन; दोन जेसीबी जप्त, नगरसेवकावर गुन्हा

Feb 17, 2026 | 04:00 PM
Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Feb 17, 2026 | 04:00 PM
Holi 2026 : राशीनुसार होळीमध्ये अर्पण करा ‘या’ वस्तू ; ‘अशी’ करा होलिकामातेची शास्त्रशुद्ध पूजा

Holi 2026 : राशीनुसार होळीमध्ये अर्पण करा ‘या’ वस्तू ; ‘अशी’ करा होलिकामातेची शास्त्रशुद्ध पूजा

Feb 17, 2026 | 03:59 PM
Nanded News : बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम; सर्दी-खोकला, तापाच्या रुग्णांत मोठी वाढ

Nanded News : बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम; सर्दी-खोकला, तापाच्या रुग्णांत मोठी वाढ

Feb 17, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM