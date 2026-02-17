Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 Wc 2026 Pcb Chairman Mohsin Naqvi Furious After India Loss Gives Strong Message To Team

T20 WC 2026 : भारताकडून झालेल्या पराभवानंतर PCB चे अध्यक्ष Mohsin Naqvi संतापले, संघाला दिला हा कडक संदेश

भारत-पाकिस्तान सामन्याभोवतीचे वातावरण आधीच खूप तापलेले होते. पण मैदानावर जे घडले त्यामुळे या हाय-व्होल्टेज सामन्याच्या उत्साहावर शंका निर्माण झाली. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय फलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:28 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Mohsin Naqvi T20 World Cup : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारताकडून झालेल्या दारुण पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट हादरले आहे. कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव करत या फॉरमॅटमधील त्यांचा सर्वात मोठा विजय नोंदवला. या एकतर्फी सामन्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचा राग समोर आला आणि त्यांनी संघाच्या कामगिरीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

भारताकडून झालेल्या पराभवानंतर मोहसिन नक्वीचा राग भडकला

खरं तर, भारत-पाकिस्तान सामन्याभोवतीचे वातावरण आधीच खूप तापलेले होते. भारताविरुद्धच्या सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकल्याची चर्चा बातम्यांमध्ये झळकली होती, ज्यामुळे सामन्याचा दबाव आणखी वाढला होता. पण मैदानावर जे घडले त्यामुळे या हाय-व्होल्टेज सामन्याच्या उत्साहावर शंका निर्माण झाली. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय फलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले आणि गोलंदाजांनीही पाकिस्तानला कोणतीही संधी दिली नाही.

NZ vs CAN : शतक ठोकूनही कॅनडासह तीन संघ T20 World Cup 2026 मधून बाहेर! न्यूझीलंडने मारली सुपर 8 मध्ये एन्ट्री

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सामन्यादरम्यान नक्वी स्टेडियममध्ये उपस्थित होते, परंतु पराभव निश्चित दिसत असल्याने ते मध्येच निघून गेले. सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तात म्हटले आहे की, त्यांनी संघ व्यवस्थापक नावेद अक्रम चीमा यांच्यामार्फत खेळाडूंना त्यांची नाराजी कळवली. त्यांचा संदेश स्पष्ट होता महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये अशी कामगिरी समजण्यासारखी किंवा स्वीकारार्ह नव्हती.

मोठे बदल नक्कीच घडतील!

या पराभवामुळे संघात अंतर्गत वादविवाद सुरू झाले. ड्रेसिंग रूममधील खेळाडूंशी बोलताना मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन म्हणाले की संघाने पूर्ण क्षमतेने कामगिरी केली नाही. रात्री उशिरा झालेल्या व्यवस्थापन बैठकीत प्रमुख निर्णयांवर चर्चा झाली आणि पुढील सामन्यासाठी संभाव्य बदलांचे संकेत देण्यात आले. अहवालांनुसार स्टार खेळाडूंना विश्रांती देऊन सलमान मिर्झा, नसीम शाह किंवा फखर जमान सारखे पर्याय शोधण्याचा विचार केला जात आहे.

NZ vs CAN : T20 World Cup 2026 मध्ये Yuvraj Samra ची स्फोटक कामगिरी! शतक झळकावत विश्वविक्रम केला नावावर

पाकिस्तानसाठी पुढचा रस्ता सोपा नाही. सुपर एट टप्प्यात स्थान निश्चित करण्यासाठी नामिबियाविरुद्ध विजय आवश्यक झाला आहे. या संघाने यापूर्वी अमेरिका आणि नेदरलँड्ससारख्या खालच्या क्रमांकाच्या संघांना पराभूत केले होते, परंतु भारताविरुद्धच्या पराभवामुळे त्यांचे स्थान अस्थिर झाले आहे. आता, जर नामिबियाने पाकिस्तानविरुद्धचा शेवटचा सामना जिंकला तर पाकिस्तान गटातून बाहेर पडेल.

Web Title: T20 wc 2026 pcb chairman mohsin naqvi furious after india loss gives strong message to team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 03:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप
1

IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

NZ vs CAN : शतक ठोकूनही कॅनडासह तीन संघ T20 World Cup 2026 मधून बाहेर! न्यूझीलंडने मारली सुपर 8 मध्ये एन्ट्री
2

NZ vs CAN : शतक ठोकूनही कॅनडासह तीन संघ T20 World Cup 2026 मधून बाहेर! न्यूझीलंडने मारली सुपर 8 मध्ये एन्ट्री

NZ vs CAN : T20 World Cup 2026 मध्ये Yuvraj Samra ची स्फोटक कामगिरी! शतक झळकावत विश्वविक्रम केला नावावर
3

NZ vs CAN : T20 World Cup 2026 मध्ये Yuvraj Samra ची स्फोटक कामगिरी! शतक झळकावत विश्वविक्रम केला नावावर

IND vs PAK सामन्यादरम्यान सूर्या आणि कुलदीप यांच्यातील भांडणामागील सत्य आले समोर! Video Viral
4

IND vs PAK सामन्यादरम्यान सूर्या आणि कुलदीप यांच्यातील भांडणामागील सत्य आले समोर! Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 WC 2026 : भारताकडून झालेल्या पराभवानंतर PCB चे अध्यक्ष Mohsin Naqvi संतापले, संघाला दिला हा कडक संदेश

T20 WC 2026 : भारताकडून झालेल्या पराभवानंतर PCB चे अध्यक्ष Mohsin Naqvi संतापले, संघाला दिला हा कडक संदेश

Feb 17, 2026 | 03:28 PM
थरारक! इंडोनेशियात जमिनीला पडलं भगदाड; बघता-बघता ३ हेक्टर शेती गडप, VIDEO VIRAL

थरारक! इंडोनेशियात जमिनीला पडलं भगदाड; बघता-बघता ३ हेक्टर शेती गडप, VIDEO VIRAL

Feb 17, 2026 | 03:27 PM
Chandrapur Crime: प्लॉटवरून घडला वाद, दोन्ही गटातील १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; संताजीनगरमध्ये दोन गटात हाणामारी

Chandrapur Crime: प्लॉटवरून घडला वाद, दोन्ही गटातील १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; संताजीनगरमध्ये दोन गटात हाणामारी

Feb 17, 2026 | 03:26 PM
Lava Bold N2: दमदार लूक आणि शानदार कॅमेरा! देशी कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत 8 हजारांहून कमी

Lava Bold N2: दमदार लूक आणि शानदार कॅमेरा! देशी कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत 8 हजारांहून कमी

Feb 17, 2026 | 03:22 PM
Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

Feb 17, 2026 | 03:20 PM
नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

Feb 17, 2026 | 03:19 PM
Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Feb 17, 2026 | 03:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM