T20 WC 2026 : भारताकडून झालेल्या पराभवानंतर PCB चे अध्यक्ष Mohsin Naqvi संतापले, संघाला दिला हा कडक संदेश

Mohsin Naqvi T20 World Cup : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारताकडून झालेल्या दारुण पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट हादरले आहे. कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव करत या फॉरमॅटमधील त्यांचा सर्वात मोठा विजय नोंदवला. या एकतर्फी सामन्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचा राग समोर आला आणि त्यांनी संघाच्या कामगिरीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
खरं तर, भारत-पाकिस्तान सामन्याभोवतीचे वातावरण आधीच खूप तापलेले होते. भारताविरुद्धच्या सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकल्याची चर्चा बातम्यांमध्ये झळकली होती, ज्यामुळे सामन्याचा दबाव आणखी वाढला होता. पण मैदानावर जे घडले त्यामुळे या हाय-व्होल्टेज सामन्याच्या उत्साहावर शंका निर्माण झाली. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय फलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले आणि गोलंदाजांनीही पाकिस्तानला कोणतीही संधी दिली नाही.
NZ vs CAN : शतक ठोकूनही कॅनडासह तीन संघ T20 World Cup 2026 मधून बाहेर! न्यूझीलंडने मारली सुपर 8 मध्ये एन्ट्री
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सामन्यादरम्यान नक्वी स्टेडियममध्ये उपस्थित होते, परंतु पराभव निश्चित दिसत असल्याने ते मध्येच निघून गेले. सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तात म्हटले आहे की, त्यांनी संघ व्यवस्थापक नावेद अक्रम चीमा यांच्यामार्फत खेळाडूंना त्यांची नाराजी कळवली. त्यांचा संदेश स्पष्ट होता महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये अशी कामगिरी समजण्यासारखी किंवा स्वीकारार्ह नव्हती.
या पराभवामुळे संघात अंतर्गत वादविवाद सुरू झाले. ड्रेसिंग रूममधील खेळाडूंशी बोलताना मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन म्हणाले की संघाने पूर्ण क्षमतेने कामगिरी केली नाही. रात्री उशिरा झालेल्या व्यवस्थापन बैठकीत प्रमुख निर्णयांवर चर्चा झाली आणि पुढील सामन्यासाठी संभाव्य बदलांचे संकेत देण्यात आले. अहवालांनुसार स्टार खेळाडूंना विश्रांती देऊन सलमान मिर्झा, नसीम शाह किंवा फखर जमान सारखे पर्याय शोधण्याचा विचार केला जात आहे.
NZ vs CAN : T20 World Cup 2026 मध्ये Yuvraj Samra ची स्फोटक कामगिरी! शतक झळकावत विश्वविक्रम केला नावावर
पाकिस्तानसाठी पुढचा रस्ता सोपा नाही. सुपर एट टप्प्यात स्थान निश्चित करण्यासाठी नामिबियाविरुद्ध विजय आवश्यक झाला आहे. या संघाने यापूर्वी अमेरिका आणि नेदरलँड्ससारख्या खालच्या क्रमांकाच्या संघांना पराभूत केले होते, परंतु भारताविरुद्धच्या पराभवामुळे त्यांचे स्थान अस्थिर झाले आहे. आता, जर नामिबियाने पाकिस्तानविरुद्धचा शेवटचा सामना जिंकला तर पाकिस्तान गटातून बाहेर पडेल.