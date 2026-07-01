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General Dheeraj Seth: पदभार स्वीकारताच लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या ‘या’ कृतीने का जिंकली सर्वांची मने?

Updated On: Jul 01, 2026 | 02:19 PM IST
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सारांश

New Army Chief General Dheeraj Seth: भारतीय लष्कराचे ३१ वे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर जनरल धीरज कुमार सेठ यांनी आपल्या वडिलांचे आशीर्वाद कसे घेतले? त्यांचे धाकटे भाऊ रिअर ॲडमिरल रवनीश सेठ यांनी त्यांना लष्करी मानवंदना का दिली? जाणून घ्या सविस्तर...

dhiraj seth

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

New Army Chief General Dheeraj Seth: देशाच्या लष्कराची धुरा सांभाळणारा प्रत्येक अधिकारी आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात अभिमानास्पद क्षण जगत असतो. परंतु, नवे लष्करप्रमुख जनरल धीरज कुमार सेठ यांनी हा ऐतिहासिक क्षण आपल्या संस्कारांनी अधिकच खास बनवला. त्यांच्या एका कृतीने उपस्थितांची मने जिंकली. विशेष म्हणजे, त्यांचे धाकटे भाऊ रिअर ॲडमिरल रवनीश सेठ यांनीही मोठ्या भावाला लष्करी मानवंदना देऊन हा क्षण आणखी संस्मरणीय बनवला. आता जनरल धीरज सेठ यांनी भारतीय लष्कराचे ३१ वे प्रमुख म्हणून देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

सर्वांची मने जिंकणारा तो भावूक क्षण कोणता होता?

नवी दिल्लीत आयोजित समारंभात जनरल धीरज कुमार सेठ यांनी भारतीय लष्कराचे ३१ वे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. याप्रसंगी त्यांना पारंपारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देण्यात आला. यावेळी त्यांनी आपले वडील निवृत्त लेफ्टनंट जनरल के. एम. सेठ यांना लष्करी मानवंदना दिली. त्यानंतर त्यांनी वाकून वडिलांच्या पायांना स्पर्श करून त्यांचा आशीर्वाद घेतला. हे दृश्य तिथे उपस्थित लष्करी अधिकाऱ्यांना अत्यंत भावूक करणारे होते.

यानंतर लगेचच त्यांचे धाकटे भाऊ रिअर ॲडमिरल रवनीश सेठ यांनीही नव्या लष्करप्रमुखांना लष्करी मानवंदना दिली. एकाच कुटुंबातील तीन वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचे हे दृश्य भारतीय लष्करी परंपरा आणि कौटुंबिक संस्कारांचे एक अनोखे उदाहरण बनले. सोशल मीडियावरही या क्षणाचे फोटो आणि व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असून, लोक याला भारतीय संस्कृती आणि कौटुंबिक मूल्यांचे उत्तम उदाहरण मानत आहेत.

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लष्करप्रमुख झाल्यानंतर जनरल धीरज सेठ काय म्हणाले?

पदभार स्वीकारल्यानंतर जनरल धीरज सेठ यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे मुख्य लक्ष ‘VIJAY’  वर केंद्रित असेल आणि ‘जय से विजय’ हे त्यांचे बोधवाक्य आहे. भारतीय लष्कर प्रत्येक आव्हानाचा खंबीरपणे सामना करेल आणि देशाची सुरक्षा हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सीमेवरील बदलती सुरक्षा परिस्थिती पाहता ऑपरेशनल क्षमता वाढवणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि सैनिकांच्या कल्याणाशी संबंधित मुद्द्यांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. भारतीय लष्कर कोणत्याही परिस्थितीत देशाच्या रक्षणासाठी पूर्णपणे सज्ज असेल, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी या प्रसंगी दिला.

जनरल धीरज सेठ यांच्यासमोर कोणकोणती मोठी आव्हाने आहेत?

जनरल धीरज सेठ अशा वेळी भारतीय लष्कराची धुरा सांभाळत आहेत, जेव्हा देशातील सुमारे १३ लाख सैनिकांचे लष्कर अनेक आघाड्यांवर नव्या आव्हानांचा सामना करत आहे. सध्या पश्चिम आणि उत्तर सीमेवरील सुरक्षा स्थिती सातत्याने संवेदनशील बनलेली आहे. त्यामुळे  लष्कराला नवीन तंत्रज्ञान आणि स्वदेशी संरक्षण उपकरणांनी सज्ज करणे ही मोठी जबाबदारी असेल. तसेच ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सायबर सुरक्षा आणि नेटवर्क-आधारित युद्ध यांसारख्या आधुनिक आव्हानांनुसार लष्कराला तयार करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम असेल. यावेळी  सैनिकांची युद्धक्षमता वाढवण्यासोबतच भविष्यातील गरजांनुसार लष्कराचे आधुनिकीकरण करणे ही त्यांच्या नेतृत्वाची मोठी परीक्षा असेल.

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जनरल धीरज सेठ यांचा लष्करी प्रवास का खास आहे?

जनरल धीरज सेठ यांची लष्करी कारकीर्द जवळपास चार दशकांची असून त्यांनी भारतीय लष्करात अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. पश्चिम आघाडीवर लष्कराच्या दोन महत्त्वाच्या ऑपरेशनल लष्करी कमांड्सचे नेतृत्व करण्याचा अनुभव त्यांच्या नावावर आहे. याच अनुभवामुळे ते देशाच्या सर्वोच्च लष्करी पदापर्यंत पोहोचले आहेत. लष्करी रणनीती, ऑपरेशनल प्लॅनिंग आणि सीमावर्ती भागात नेतृत्व केल्यामुळे त्यांना एक अत्यंत अनुभवी अधिकारी मानले जाते.

आता त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्याच दिवशी ज्या प्रकारे त्यांनी आपल्या वडिलांना मानवंदना देऊन आणि त्यांचे पाय पडून सन्मान दिला, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, मोठ्या पदावर पोहोचल्यानंतरही त्यांनी आपल्या संस्कारांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. याच कारणामुळे त्यांचा हा पहिला सार्वजनिक संदेश आणि वर्तन लोकांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

Web Title: General dheeraj seth takes charge 31st army chief father km seth salute

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Published On: Jul 01, 2026 | 02:19 PM

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