बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • National Doctors Day History Significance Dr Bc Roy Birth Death

National Doctors Day : १ जुलैलाच का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे’? जाणून घ्या यामागील रंजक इतिहास..

Updated On: Jul 01, 2026 | 11:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

National Doctors Day history: भारतात दरवर्षी १ जुलै रोजी 'राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे' का साजरा केला जातो? भारताचे सर्वोच्च नागरी सन्मान 'भारतरत्न' मिळवणारे आणि महात्मा गांधींचे वैयक्तिक डॉक्टर राहिलेले डॉ. बिधान चंद्र रॉय कोण होते? जाणून घ्या या दिवसाचे महत्त्व आणि इतिहास...

doctor

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Dr BC Roy biography : भारतात दरवर्षी १ जुलै रोजी ‘राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे’ (National Doctors Day) साजरा केला जातो. रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी आणि लोकांना निरोगी ठेवण्यासाठी दिवस-रात्र झटणाऱ्या डॉक्टरांचा गौरव करण्याचा हा दिवस आहे. डॉक्टर केवळ आजारांवर उपचारच करत नाहीत, तर अनेकदा स्वतःच्या प्राणाची पर्वा न करता समाजाची सेवा करतात.

राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे हा दिवस देशातील थोर चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय यांच्या जयंती आणि पुण्यतिथी निमित्त साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे त्यांचा जन्म आणि मृत्यू या दोन्ही एकाच दिवशी म्हणजेच १ जुलै रोजी झाले होते. याच कारणामुळे त्यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो.

भारतात का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे’?

भारतात राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे हा डॉक्टरांची निस्वार्थ सेवा, समर्पण आणि समाजाप्रती असलेल्या त्यांच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी साजरा केला जातो. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (IMA) दरवर्षी या निमित्ताने देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करते आणि डॉक्टरांचा सन्मान करते.

कोण होते डॉ. बी. सी. रॉय?

डॉ. बी. सी. रॉय यांचे पूर्ण नाव डॉ. बिधान चंद्र रॉय होते. ते केवळ एक प्रसिद्ध डॉक्टर नव्हते, तर एक थोर समाजसेवक, स्वातंत्र्यसैनिक आणि यशस्वी राजकारणी देखील होते. ते पश्चिम बंगालचे दुसरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी राज्याच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ते महात्मा गांधींचे अत्यंत जवळचे मित्र आणि त्यांचे वैयक्तिक डॉक्टर होते. असे सांगितले जाते की, १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनादरम्यानही त्यांनी महात्मा गांधींवर उपचार केले होते.

डॉ. बी. सी. रॉय यांचा जन्म १ जुलै १८८२ रोजी बिहारची राजधानी पाटणा येथे झाला होता. त्यांनी कलकत्ता मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस (MBBS) आणि एमडी (MD) चे शिक्षण पूर्ण केले. यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात त्यांनी आपली अशी वेगळी ओळख निर्माण केली की, त्यांचे नाव देशातील सर्वात प्रतिष्ठित डॉक्टरांच्या यादीत समाविष्ट झाले.

PM Narendra Modi security: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत मोठा बदल; ‘हे’ आयपीएस ऑफिसर सांभाळणार त्यांच्या सुरक्षेची धुरा!

शिक्षण आणि समाजसेवेतही मोठे योगदान

डॉ. रॉय हे केवळ डॉक्टर नव्हते तर एक दूरदर्शी शिक्षणतज्ज्ञही होते. ते जेव्हा कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू होते, तेव्हा दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानी हवाई हल्ल्यांचा धोका निर्माण झाला होता. त्या काळात त्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सुरक्षेतेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

ते अनेक सामाजिक आणि मदतकार्यातही सक्रिय राहिले. वैद्यकीय आणि समाजसेवेतील त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन १९४४ मध्ये त्यांना ‘डॉक्टरेट ऑफ सायन्स’ या पदवीने सन्मानित करण्यात आले.

CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE बोर्ड १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर! कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?

१९६१ मध्ये ‘भारतरत्न’ सन्मान

देशासाठी त्यांनी दिलेल्या असाधारण योगदानाचा गौरव करत भारत सरकारने १९६१ मध्ये त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ प्रदान केला. एक रंजक योगायोग असा की, १ जुलै १९६२ रोजी, म्हणजेच त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच त्यांचे निधन झाले.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) शिफारशीवरून भारत सरकारने १९९१ मध्ये पहिल्यांदा ‘राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे’ साजरा करण्यास सुरुवात केली. डॉ. बी. सी. रॉय यांच्या योगदानाचा सन्मान करणे आणि देशभरातील डॉक्टरांच्या सेवेला ओळख देणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता.

Web Title: National doctors day history significance dr bc roy birth death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RBI old notes ban : अरे देवा! पुन्हा एकदा नोटबंदी? ‘महात्मा गांधी’ मालिकेतील नोटांवर RBI चा मोठा निर्णय; बँकिंग क्षेत्रात खळबळ
1

RBI old notes ban : अरे देवा! पुन्हा एकदा नोटबंदी? ‘महात्मा गांधी’ मालिकेतील नोटांवर RBI चा मोठा निर्णय; बँकिंग क्षेत्रात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
National Doctors Day : १ जुलैलाच का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे’? जाणून घ्या यामागील रंजक इतिहास..

National Doctors Day : १ जुलैलाच का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे’? जाणून घ्या यामागील रंजक इतिहास..

Jul 01, 2026 | 11:49 AM
‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीच्या घरी लवकरच चिमुकल्याचं आगमन; बेबी बंप फ्लॉन्ट करत दिली गुडन्यूज

‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीच्या घरी लवकरच चिमुकल्याचं आगमन; बेबी बंप फ्लॉन्ट करत दिली गुडन्यूज

Jul 01, 2026 | 11:45 AM
US-Iran Negotiations : ‘युद्धासाठी तयार…’ इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा; अंतिम चर्चेपूर्वी ठेवली ‘ही’ मोठी अट

US-Iran Negotiations : ‘युद्धासाठी तयार…’ इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा; अंतिम चर्चेपूर्वी ठेवली ‘ही’ मोठी अट

Jul 01, 2026 | 11:36 AM
तीर्थयात्रा होणार अधिक सुलभ! ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेत खासगी पर्यटन संस्थांना हिरवा कंदील; भाविकांना मिळणार वन-स्टॉप सुविधा

तीर्थयात्रा होणार अधिक सुलभ! ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेत खासगी पर्यटन संस्थांना हिरवा कंदील; भाविकांना मिळणार वन-स्टॉप सुविधा

Jul 01, 2026 | 11:33 AM
Mumbai News: सहा खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित! एफडीएच्या विशेष धडक मोहिमेत ३४.८७ लाखांचा गुटखा जप्त

Mumbai News: सहा खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित! एफडीएच्या विशेष धडक मोहिमेत ३४.८७ लाखांचा गुटखा जप्त

Jul 01, 2026 | 11:30 AM
Manikarnika Ghat: काशीतील मणिकर्णिका घाट का आहे जगप्रसिद्ध, जाणून घ्या या घाटाचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Manikarnika Ghat: काशीतील मणिकर्णिका घाट का आहे जगप्रसिद्ध, जाणून घ्या या घाटाचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 01, 2026 | 11:30 AM
MEX vs ECU: 40 वर्षानंतर रचला इतिहास, मेक्सिकोने एक्वाडोरला नॉकआऊटमध्ये हरवलं

MEX vs ECU: 40 वर्षानंतर रचला इतिहास, मेक्सिकोने एक्वाडोरला नॉकआऊटमध्ये हरवलं

Jul 01, 2026 | 11:18 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा