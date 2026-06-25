Global Citizenship Rules 2026: जगातील इतर देशांमध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळे नियम आहेत, पण एक गोष्ट जवळपास प्रत्येक देशात समान आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सरकारकडून जारी करण्यात आलेली अधिकृत कागदपत्रे सर्वात महत्त्वाची मानली जातात. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांना मान्यता दिली जाते, हे जाणून घेणे रंजक ठरेल.
जगातील बहुतांश देशांमध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्याची पद्धत साधारणपणे एकसारखी दिसत असली, तरी तिथले नियम वेगवेगळे आहेत. सामान्यतः पासपोर्ट, जन्म दाखला आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र ही नागरिकत्वाची प्रमुख कागदपत्रे मानली जातात. मात्र, कोणते कागदपत्र अंतिम आणि सर्वात मजबूत पुरावा ठरेल, हे त्या देशाच्या कायद्यावर अवलंबून असते.
अमेरिकेत जन्मलेल्या लोकांसाठी अमेरिकन जन्म दाखला हे नागरिकत्वाचे सर्वात प्राथमिक कागदपत्र मानले जाते. याव्यतिरिक्त, वैध अमेरिकन पासपोर्ट हा जगभरात अमेरिकन नागरिकत्वाचा सर्वात मजबूत आणि स्वीकार्य पुरावा आहे. जर एखाद्या मुलाचा जन्म परदेशात झाला असेल, परंतु त्याचे आई-वडील अमेरिकन नागरिक असतील, तर त्याच्यासाठी ‘कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ अब्रॉड’ (CRBA) किंवा ‘सर्टिफिकेट ऑफ सिटिजनशिप’ जारी केले जाते. कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे अमेरिकन नागरिक बनणाऱ्या लोकांना सरकारकडून नागरिकत्व प्रमाणपत्र (Certificate of Naturalization) मिळते, जे त्यांच्या नागरिकत्वाचा अधिकृत पुरावा असते.
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जगातील अनेक देशांमध्ये नागरिकत्व दोन प्रकारे मिळते. पहिले जन्माच्या आधारावर आणि दुसरे अर्जाद्वारे (Naturalization). जन्मापासून नागरिकत्व मिळालेल्या लोकांसाठी जन्म दाखला आणि पासपोर्ट पुरेसे असतात. परंतु, जे लोक नंतर नागरिकत्व मिळवतात, त्यांना सरकारकडून जारी केलेले नागरिकत्व प्रमाणपत्र जवळ बाळगावे लागते. हेच कागदपत्र सिद्ध करते की, संबंधित व्यक्तीने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्या देशाचे नागरिकत्व मिळवले आहे. त्यामुळे नागरिकत्वाचा पुरावा हा व्यक्ती जन्मजात नागरिक आहे की नंतर नागरिक बनला आहे, यावरही अवलंबून असतो.
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कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, बहुतांश देशांमध्ये पासपोर्ट हा नागरिकत्व आणि आंतरराष्ट्रीय ओळखीचा सर्वात मजबूत पुरावा मानला जातो. पासपोर्ट हा केवळ परदेश प्रवासाचे कागदपत्र नसून, तो संबंधित व्यक्ती त्या देशाचा वैध नागरिक असल्याचे दर्शवतो. तथापि, देशांतर्गत पातळीवर अनेक देशांमध्ये राष्ट्रीय ओळखपत्र किंवा नागरिकत्व प्रमाणपत्राचे महत्त्व अधिक असू शकते. त्यामुळे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणते कागदपत्र वापरले जाईल, हे त्या देशाच्या कायद्यावर आणि परिस्थितीवर अवलंबून असते. एकंदरीत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पासपोर्ट हा सर्वात व्यापकपणे स्वीकारला जाणारा नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जातो.