CM Fadnavis Honors sachin wadghule: पुणे जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र टाकळी भीमा येथील रहिवासी सचिन रंजना बाळासाहेब वडघुले यांची ‘भारतीय जैन संघटने’तर्फे आयोजित प्रतिष्ठित गुणगौरव सोहळ्यासाठी निवड करण्यात आली. नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई येथील विशेष सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्यांना अधिकृतपणे सन्मानित देखील करण्यात आले आहे. संपूर्ण जैन संघटनेच्या लाखो विद्यार्थ्यांमधून निवडण्यात आलेल्या अवघ्या ३९ गुणवंतांमध्ये सचिन वडघुले यांनी आपले स्थान पटकावून आपल्या गावाचे नाव राज्यपातळीवर उज्ज्वल केले आहे.
एका पडक्या छप्पराच्या घरातून सुरू झालेला सचिन वडघुले यांचा जीवनप्रवास आजच्या तरुणांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. सन २००१ मध्ये अवघ्या वयाच्या सहाव्या वर्षी वडिलांचे छत्र हरपल्यानंतर, त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शेतमजुरी करून सचिन यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले. मात्र, नियतीला काही वेगळेच मंजूर होते. इयत्ता ७ वीत असताना अचानक आईचेही अकाली निधन झाले. आई वडीलांचे छत्र हरपलेल्या अनाथ सचिनला त्यावेळी ‘भारतीय जैन संघटना’ (BJS), वाघोली येथे आश्रय मिळाला.
ते म्हणतात, संस्थेत शिकलेली शिस्त, वेळचे नियोजन आणि संयम याच्या बळावर मी २०१२ मध्ये पुणे महानगरपालिकेसमोर पहिले ‘महा ई-सेवा केंद्र’ सुरू करण्याचे धाडस केले. विशेष म्हणजे त्यांच्या याच धाडसाचे रूपांतर आज ‘SWAB Technologies Private Limited’ या स्वतःच्या कंपनीत झाले असून, संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात त्यांच्या ‘भारत ई-सेवा’ केंद्रांच्या तब्बल २५ फ्रेंचाईझी यशस्वीपणे कार्यरत आहेत.
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व्यवसायात उत्तुंग झेप घेण्याच्या प्रवासासोबत सचिन यांनी आपल्या आई-वडिलांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ ‘बाळ-रंजन फाउंडेशन’ची स्थापना केली. या संस्थेतून होणाऱ्या सेवाभावी कार्याचा आढावा पुणे मनपाने घेऊन संयुक्त विद्यमाने ‘शहरी बेघर निवारा’ केंद्र सुरू केले. या केंद्राच्या माध्यमातून आजवर ३,००० पेक्षा जास्त निराधार महिलांना त्यांनी सुरक्षित आसरा मिळाला आहे. त्यांच्या याच सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेऊन हा अत्यंत मानाचा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला.
सचिन वडघुले त्यांना मिळालेल्या पुरस्काराबद्दल बोलताना म्हणातात की, हा सन्मान केवळ माझ्या एकट्यासाठी नसून, माझ्या गावांसाठी, माझ्या सर्व सहकाऱ्यांसाठी आणि समाजासाठी आहे. या पुरस्कारामुळे मला समाजासाठी अधिक जोमाने आणि प्रामाणिकपणे काहीतरी करण्याची प्रेरणा सतत मिळत राहील.
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सचिन वडघुले यांना मिळालेल्या या बहुमानामुळे त्यांच्या टाकळी भीमा परिसरात आनंदाचे आणि अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा गौरव केवळ वडघुले कुटुंबासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण टाकळी भीमा गावासाठी ऐतिहासिक आणि कौतुकास्पद मानला जात आहे. या यशाबद्दल विविध स्तरांतून आणि सामाजिक संस्थांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा व शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.