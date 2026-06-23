NEET UG Low Score Options 2026: २१ जून रोजी नीट (NEET UG २०२६) पुनर्परीक्षा कडक सुरक्षा व्यवस्थेत यशस्वीरीत्या पार पडली. आता लाखो विद्यार्थी आपल्या निकालाची आणि समुपदेशन प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, जर तुमचा स्कोअर अपेक्षेपेक्षा कमी येणार असेल, तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी अजूनही अनेक संधी उपलब्ध आहेत.
कमी स्कोअर असण्याचा अर्थ फक्त इतकाच आहे की तुम्हाला देशातील एम्स (AIIMS), पीजीआयएमईआर किंवा केजीएमयू सारख्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये जागा मिळण्यात अडचण येऊ शकते. परंतु, जर तुम्ही तुमच्या प्रवर्गानुसार पात्रता कटऑफ पार केली असेल, तर तुम्ही काउन्सिलिंगमध्ये भाग घेण्यास पात्र आहात. मागील वर्षी सामान्य प्रवर्गासाठी (General Category) पात्रता गुण १४४, OBC/SC/ST प्रवर्गासाठी ११३ आणि PwBD उमेदवारांसाठी १२७ गुण होते. अशा परिस्थितीत, कटऑफ पार करणाऱ्या उमेदवारांसाठी अजूनही अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.
ऑल इंडिया कोटा (AIIA) आणि स्टेट कोटा (राज्य कोटा) काउन्सिलिंगच्या अंतिम फेरीपर्यंत (Last Rounds) अनेक सरकारी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये जागा उपलब्ध असतात. मागील वर्षांच्या ट्रेंड्सनुसार, काही कॉलेजेसमध्ये तुलनेने जास्त रँक असूनही प्रवेश मिळाला आहे. यामध्ये खालील कॉलेजेसचा समावेश आहे.
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वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर म्हणजे केवळ एमबीबीएस नव्हे. आयुष क्षेत्रातील BAMS (आयुर्वेद), BHMS (होम्योपैथी), BUMS (युनानी) आणि BSMS (सिद्ध) यांसारखे कोर्सेस आज झपाट्याने लोकप्रिय होत आहेत. हे कोर्सेस पूर्ण केल्यानंतरही क्लिनिकल प्रॅक्टिस आणि हेल्थकेयर सेक्टरमध्ये करिअरच्या उत्तम संधी उपलब्ध आहेत.
जर एमबीबीएसची सीट मिळाली नाही, तर BSc Nursing, BPT (फिजिओथेरपी) आणि BMLT यांसारखे कोर्सेस उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतात. हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आणि आरोग्य संस्थांमध्ये या व्यावसायिकांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. तसेच, या कोर्सेसमध्ये रोजगाराच्या संधीही वेगाने उपलब्ध होत आहेत.
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BSc रेडिओलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी, न्यूट्रिशन अँड डायटेटिक्स यांसारखे एलाईड हेल्थ सायन्स कोर्सेस आज आरोग्य क्षेत्राचा कणा बनले आहेत. दुसरीकडे, BPharma आणि DPharma सारखे फार्मसी कोर्सेस औषध उद्योग आणि मेडिकल रिसर्चच्या क्षेत्रात उत्तम करिअरचे पर्याय देतात. म्हणूनच, नीट परीक्षेत कमी स्कोअर आल्यास निराश न होता, उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.