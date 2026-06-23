ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी! गणित, सांख्यिकी आणि AI च्या विद्यार्थ्यांसाठी Scholarship जाहीर

University of Glasgow Scholarship: ब्रिटनच्या नामांकित ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्लासगो’ने ‘मार्टिंगेल फाउंडेशन’सोबत (Martingale Foundation) भागीदारी करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल परंतु हुशार विद्यार्थ्यांसाठी एक नवीन स्कॉलरशिप योजना सुरू केली आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश गणित सांख्यिकी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सया विषयांमध्ये शिकणाऱ्या हुशार आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
ही स्कॉलरशिपचा फायदा संशोधन (Research) तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या स्कॉलरशिपसाठी असेच विद्यार्थी अर्ज करू शकतात, ज्यांचे ‘STEM’ (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथेमॅटिक्स) बॅकग्राउंड मजबूत आहे आणि ज्यांना संशोधनात रस आहे.
या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना मास्टर्स आणि पीएचडी (PhD) प्रोग्रामसाठी पूर्णपणे अर्थसहाय्यित स्कॉलरशिप प्रदान केली जाईल. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांची संपूर्ण ट्यूशन फी माफ असेल. याव्यतिरिक्त, संशोधनाशी संबंधित (Research Costs) खर्चही या स्कॉलरशिप या अंतर्गत कव्हर केले जाईल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि राहण्या-खाण्याच्या खर्चासाठी ‘टॅक्स-फ्री स्टायपेंड’ देखील दिला जाईल, जेणेकरून त्यांना शिक्षणादरम्यान कोणत्याही आर्थिक तणावाचा सामना करावा लागणार नाही.
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ही स्कॉलरशिप प्रामुख्याने अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे जे ‘यूके होम फी स्टेटस’साठी पात्र आहेत आणि ज्यांनी युके (UK) किंवा आयर्लंडमधील शाळांमध्ये शिक्षण घेतले आहे. तरीही, काही भारतीय विद्यार्थी देखील या स्कॉलरशिपसाठी पात्र ठरू शकतात, जर ते तिथल्या निवासी (Residency) आणि शालेय शिक्षणाशी संबंधित अटी पूर्ण करत असतील. म्हणूनच, भारतीय विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी पात्रतेचे नियम काळजीपूर्वक तपासून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
मार्टिंगेल फाउंडेशनच्या ‘Mathematics and AI Master’s’ तसेच ‘PhD Scholarships’ साठी अर्ज प्रक्रिया १२ ऑगस्टपासून सुरू होईल. इच्छुक विद्यार्थी विहित मुदतीत अर्ज करू शकतात.
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