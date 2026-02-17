Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

RBI असिस्टंट पदासाठी भरती! ६५० रिक्त जागा, पगार ऐकून व्हाल आवक्, जाणून घ्या सविस्तर

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने Assistant पदाच्या 650 जागांसाठी भरती जाहीर केली असून पदवीधर उमेदवारांना आकर्षक वेतन आणि विविध भत्त्यांसह सरकारी नोकरीची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:04 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने Assistant पदाच्या 650 जागांसाठी अधिकृत भरती जाहीर केली आहे. प्रतिष्ठित सरकारी संस्थेत स्थिर नोकरी, आकर्षक वेतन आणि उत्तम सुविधा मिळवण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी RBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा.

Educational News: बंद शौचालये, अस्वच्छता, पाणी नाही…; देशातील शाळांचे धक्कादायक वास्तव  

पगारासोबत विविध भत्ते

RBI Assistant ही बँकिंग क्षेत्रातील मानाची एंट्री-लेव्हल नोकरी मानली जाते. या पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना आकर्षक पगारासोबत महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), वैद्यकीय सुविधा तसेच इतर अनेक लाभ दिले जातात. कर्मचाऱ्यांना लीव्ह फेअर कन्सेशन (LFC), भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि निवृत्तीवेतनासंबंधी सुविधा देखील मिळतात. देशातील विविध शहरांतील RBI च्या प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नियुक्त्या केल्या जाणार असल्याने उमेदवारांना वेगवेगळ्या राज्यांत काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा

या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduation) असणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी किमान 50% गुण आवश्यक आहेत, तर SC, ST आणि PwBD प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी केवळ उत्तीर्ण असणे पुरेसे आहे. याशिवाय ज्या राज्यातून उमेदवार अर्ज करत आहे, त्या राज्याच्या स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक आहे.

उमेदवाराचे किमान वय 20 वर्षे आणि कमाल वय 28 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना शासकीय नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया

RBI Assistant पदासाठी निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक परीक्षा (Prelims) घेतली जाईल. या परीक्षेत इंग्रजी, तर्कशक्ती (Reasoning) आणि गणित विषयांवरील प्रश्न विचारले जातील. प्राथमिक परीक्षेत यशस्वी ठरलेले उमेदवार मुख्य परीक्षा (Mains) देऊ शकतील.

मुख्य परीक्षेत सामान्य ज्ञान (General Awareness), संगणक ज्ञान, इंग्रजी, तर्कशक्ती आणि परिमाणात्मक क्षमता (Quantitative Aptitude) या विषयांचा समावेश असेल. अंतिम टप्प्यात स्थानिक भाषा प्रावीण्य चाचणी (LPT) घेतली जाईल. यात उमेदवाराच्या स्थानिक भाषेवरील पकड तपासली जाईल. सर्व टप्प्यांत पात्र ठरलेल्यांनाच अंतिम नियुक्ती दिली जाईल.

RTE News: सांगली शिक्षण विभागाची मोठी घोषणा; २०९७ जागांवर मिळणार मोफत प्रवेश, जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया

पगार आणि सुविधा

RBI Assistant पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना सुमारे ₹29,000 मूलभूत वेतनासह एकूण ग्रॉस पगार अंदाजे ₹58,000 प्रतिमहिना मिळतो. विविध कपातींनंतर प्रत्यक्ष हातात सुमारे ₹50,000 ते ₹54,000 पर्यंत पगार मिळू शकतो. याशिवाय घरभाडे, वैद्यकीय खर्च परतावा, प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधा दिल्या जातात. मेट्रो शहरांमध्ये नियुक्ती झाल्यास भत्त्यांमुळे पगार आणखी वाढू शकतो.

अर्ज प्रक्रिया

इच्छुक उमेदवारांनी RBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन “Opportunities@RBI” या विभागात “Current Vacancies” अंतर्गत “Assistant Recruitment 2026” या लिंकवर क्लिक करून अर्ज करावा. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. सरकारी बँकिंग क्षेत्रात स्थिर, सुरक्षित आणि सन्मानजनक करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही मोठी संधी आहे. वेळेत अर्ज करून तयारीला लागा.

Web Title: Recruitment for the post of rbi assistant 650 vacancies

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 03:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक
1

RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RBI असिस्टंट पदासाठी भरती! ६५० रिक्त जागा, पगार ऐकून व्हाल आवक्, जाणून घ्या सविस्तर

RBI असिस्टंट पदासाठी भरती! ६५० रिक्त जागा, पगार ऐकून व्हाल आवक्, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 17, 2026 | 03:04 PM
शिवनेरीवर किल्ल्यावर रंगणार शिवजन्म सोहळा; देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार अन् एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार

शिवनेरीवर किल्ल्यावर रंगणार शिवजन्म सोहळा; देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार अन् एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार

Feb 17, 2026 | 03:03 PM
जेवणाची वाढेल रंगतदार चव! कवठापासून बनवा आंबटगोड चटणी, पारंपरिक चवीचा खमंग स्वाद

जेवणाची वाढेल रंगतदार चव! कवठापासून बनवा आंबटगोड चटणी, पारंपरिक चवीचा खमंग स्वाद

Feb 17, 2026 | 03:00 PM
‘लष्कराचे हातातले बाहुले’ ; बलोच कार्यकर्त्याची पाकिस्तान सरकारवर टीका; जागतिक स्तरावर केला अपमान, VIDEO

‘लष्कराचे हातातले बाहुले’ ; बलोच कार्यकर्त्याची पाकिस्तान सरकारवर टीका; जागतिक स्तरावर केला अपमान, VIDEO

Feb 17, 2026 | 03:00 PM
17 हजार रुद्राक्ष आणि 500 शिवलिंगांनी वाळूत साकारला महादेव, अद्भुत दृश्य पाहून युजर्सही भारावले; Video Viral

17 हजार रुद्राक्ष आणि 500 शिवलिंगांनी वाळूत साकारला महादेव, अद्भुत दृश्य पाहून युजर्सही भारावले; Video Viral

Feb 17, 2026 | 02:58 PM
मुंबईतील आझाद मैदानावर पुन्हा आंदोलन; थकीत मानधनासाठी संगणक परिचालक आक्रमक

मुंबईतील आझाद मैदानावर पुन्हा आंदोलन; थकीत मानधनासाठी संगणक परिचालक आक्रमक

Feb 17, 2026 | 02:55 PM
OTT गाजवल्यानंतर प्रेक्षकांची लाडकी ‘सुंदरा’ टेलिव्हिजनवर झळकणार; Akshaya Naik च्या नव्या भूमिकेची जोरदार चर्चा

OTT गाजवल्यानंतर प्रेक्षकांची लाडकी ‘सुंदरा’ टेलिव्हिजनवर झळकणार; Akshaya Naik च्या नव्या भूमिकेची जोरदार चर्चा

Feb 17, 2026 | 02:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM