RBI असिस्टंट पदासाठी भरती! ६५० रिक्त जागा, पगार ऐकून व्हाल आवक्, जाणून घ्या सविस्तर

देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने Assistant पदाच्या 650 जागांसाठी अधिकृत भरती जाहीर केली आहे. प्रतिष्ठित सरकारी संस्थेत स्थिर नोकरी, आकर्षक वेतन आणि उत्तम सुविधा मिळवण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी RBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा.
पगारासोबत विविध भत्ते
RBI Assistant ही बँकिंग क्षेत्रातील मानाची एंट्री-लेव्हल नोकरी मानली जाते. या पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना आकर्षक पगारासोबत महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), वैद्यकीय सुविधा तसेच इतर अनेक लाभ दिले जातात. कर्मचाऱ्यांना लीव्ह फेअर कन्सेशन (LFC), भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि निवृत्तीवेतनासंबंधी सुविधा देखील मिळतात. देशातील विविध शहरांतील RBI च्या प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नियुक्त्या केल्या जाणार असल्याने उमेदवारांना वेगवेगळ्या राज्यांत काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा
या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduation) असणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी किमान 50% गुण आवश्यक आहेत, तर SC, ST आणि PwBD प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी केवळ उत्तीर्ण असणे पुरेसे आहे. याशिवाय ज्या राज्यातून उमेदवार अर्ज करत आहे, त्या राज्याच्या स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक आहे.
उमेदवाराचे किमान वय 20 वर्षे आणि कमाल वय 28 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना शासकीय नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.
निवड प्रक्रिया
RBI Assistant पदासाठी निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक परीक्षा (Prelims) घेतली जाईल. या परीक्षेत इंग्रजी, तर्कशक्ती (Reasoning) आणि गणित विषयांवरील प्रश्न विचारले जातील. प्राथमिक परीक्षेत यशस्वी ठरलेले उमेदवार मुख्य परीक्षा (Mains) देऊ शकतील.
मुख्य परीक्षेत सामान्य ज्ञान (General Awareness), संगणक ज्ञान, इंग्रजी, तर्कशक्ती आणि परिमाणात्मक क्षमता (Quantitative Aptitude) या विषयांचा समावेश असेल. अंतिम टप्प्यात स्थानिक भाषा प्रावीण्य चाचणी (LPT) घेतली जाईल. यात उमेदवाराच्या स्थानिक भाषेवरील पकड तपासली जाईल. सर्व टप्प्यांत पात्र ठरलेल्यांनाच अंतिम नियुक्ती दिली जाईल.
पगार आणि सुविधा
RBI Assistant पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना सुमारे ₹29,000 मूलभूत वेतनासह एकूण ग्रॉस पगार अंदाजे ₹58,000 प्रतिमहिना मिळतो. विविध कपातींनंतर प्रत्यक्ष हातात सुमारे ₹50,000 ते ₹54,000 पर्यंत पगार मिळू शकतो. याशिवाय घरभाडे, वैद्यकीय खर्च परतावा, प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधा दिल्या जातात. मेट्रो शहरांमध्ये नियुक्ती झाल्यास भत्त्यांमुळे पगार आणखी वाढू शकतो.
अर्ज प्रक्रिया
इच्छुक उमेदवारांनी RBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन “Opportunities@RBI” या विभागात “Current Vacancies” अंतर्गत “Assistant Recruitment 2026” या लिंकवर क्लिक करून अर्ज करावा. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. सरकारी बँकिंग क्षेत्रात स्थिर, सुरक्षित आणि सन्मानजनक करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही मोठी संधी आहे. वेळेत अर्ज करून तयारीला लागा.