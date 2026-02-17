Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
17 हजार रुद्राक्ष आणि 500 शिवलिंगांनी वाळूत साकारला महादेव, अद्भुत दृश्य पाहून युजर्सही भारावले; Video Viral

Art Video : वाळूवर साकारली शिवाची प्रतिमा...! भक्ती आणि कलेचा अद्भुत संगम दर्शवणारा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. यात कलाकाराने वाळूवर महादेवाची सुंदर आकृती साकारल्याचे दिसून येते.

Feb 17, 2026 | 02:58 PM
17 हजार रुद्राक्ष आणि 500 शिवलिंगांनी वाळूत साकारला महादेव, अद्भुत दृश्य पाहून युजर्सही भारावले; Video Viral

  • महाशिवरात्री २०२६ निमित्त सुदर्शन पटनाईक यांनी पुरी समुद्रकिनाऱ्यावर अद्भुत प्रतिमा तयार केली.
  • त्याने रुद्राक्ष आणि शिवलिंगांचा वापर करून शिवाची अनोखी कलाकृती तयार केली.
  • याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी स्टंटचे व्हिडिओ शेअर केले जातात तर मारामारीचे तर कधी असे दृश्य शेअर केले जातात जे पाहताच आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसेल. अलिकडेच इंटरनेटवर एका अद्भूत कलेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात रुद्राक्ष आणि शिवलिंगांचा वापर करुन भगवान महादेवाची एक सुंदर प्रतिमा तयार करण्यात आली. या कलाकृतीचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून यूजर्स यातील दृश्ये पाहून भारावून गेले आहेत. चला व्हिडिओत काय दिसलं याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

प्रसिद्ध वाळू कलाकार सुदर्शन पटनाईक यांनी ओडिशातील पुरी समुद्रकिनाऱ्यावर भगवान शिव यांना समर्पित वाळूवर एक सुंदर आकृती तयार केली. ही खास कलाकृती २०२६ च्या महाशिवरात्रीनिमित्त तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. कलाकाराने १७,००० पवित्र रुद्राक्ष आणि ५०० लहान शिवलिंगांचा वापर करुन या आकृतीला तयार केले. वाळूत तयार करण्यात आलेली ही सुंदर आकृती पाहून यूजर्स भारावून गेले आहेत. महादेवावरील श्रद्धा आणि कलेचा संगम दाखवणारी ही अद्भुत कलाकृती पाहून युजर्स “हर हर महादेव” चा जयघोष करत आहेत. हा व्हिडिओ दाखवून देतो की, कला आणि श्रद्धेचा संगम एक अद्भूत कलाकृतीला जन्म देतो.

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ @sudarsansand नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर, पुरी बीचवर माझी वाळू कलाकृती, १७,००० पवित्र रुद्राक्ष मणी आणि ५०० लघु शिवलिंगांनी बनवलेली, “हर हर महादेव” हा दिव्य संदेश पसरवते’. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “ॐ नमः शिवाय… हर हर महादेव” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ओम नमो पार्वती वधाये हर हर महादेव महाराज की जय” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे खूप सुंदर आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Feb 17, 2026 | 02:58 PM

