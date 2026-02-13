RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

RBI mis-selling rules: आरबीआय अर्थात भारतीय रिझव्हें बँकने (Reserve Bank Of India) ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकांकडून चुकीच्या विक्रीवर कारवाई करण्यासाठी नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत. हा मसुदा, आरबीआय कमर्शियल बँक्स जबाबदार व्यवसाय आचारसंहिता सुधारणा निर्देश २०२६, १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल. या मसुद्यानुसार, जर एखाद्या बँकेने उत्पादन किंवा सेवा चुकीच्या पद्धतीने विकल्याचे आढळले तर बँकेला ग्राहकांना पूर्ण रक्कम परत करावी लागेल आणि झालेल्या कोणत्याही नुकसानाची भरपाई करावी लागेल. मार्केटिंगसाठी आरबीआयची नवी आचारसंहिता लागू केली आहे यात ग्राहकांची स्पष्ट संमती अनिवार्य असेल.
मार्केटिंग किंवा विक्री करताना पारदर्शकता आवश्यक आहे. नवीन नियमांनुसार, बँका आणि इतर वित्तीय संस्था कोणत्याही वित्तीय उत्पादनाची किंवा सेवेची जाहिरात, मार्केटिंग किंवा विक्री करताना पारदर्शकता आणि जबाबदारी वापरतील. ग्राहकांशी संपर्क साधण्यापूर्वी स्पष्ट संमती घेणे अनिवार्य असेल आणि संपर्क फक्त कार्यालयीन वेळेतच करता येईल, आरबीआयने असेही म्हटले आहे की, बँकांच्या अंतर्गत धोरणांनी कर्मचाऱ्यांना किंवा थेट विक्री एजेंटना कोणत्याही प्रकारे चुकीच्या विक्रीत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करू नये. याचा अर्थ असा की, प्रोत्साहन रचना केवळ विक्री वाढवण्यावर केंद्रित नसावी, जरी ती ग्राहकांच्या हिताची नसली तरीही.
मध्यवर्ती बँकेने तृतीय-पक्ष उत्पादने आणि सेवांच्या विक्रीबाचत देखील विशेषतः कठोर भूमिका घेतली आहे. मसुद्यात असे म्हटले आहे की, अशा उत्पादनांचे विपणन किंवा विक्री करण्यात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित तृतीय पक्षाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही प्रोत्साहन मिळू नये. शिवाय, कोणत्याही बँकेला तृतीय-पक्ष उत्पादनाला जबरदस्तीने स्वतःच्या उत्पादनाशी (टाय-इन सेल्स) जोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ग्राहकांना वेगवेगळ्या कंपन्यांमधील विविध पर्यायांमधून मुक्तपणे निवड करण्याचा अधिकार दिला जाईल.
