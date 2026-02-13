Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

आरबीआयने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकांकडून चुकीच्या विक्रीवर कारवाई करण्यासाठी नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत. हा मसुदा १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल.

Updated On: Feb 13, 2026 | 10:13 AM
RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आरबीआयकडून ग्राहकांना मिळणार मोठा दिलासा
  • नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करीत साधला ‘मास्टरस्ट्रोक’
  • १ जुलै २०२६ पासून मिस सेलिंग करणार नाहीत बँक
 

RBI mis-selling rules: आरबीआय अर्थात भारतीय रिझव्हें बँकने (Reserve Bank Of India) ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकांकडून चुकीच्या विक्रीवर कारवाई करण्यासाठी नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत. हा मसुदा, आरबीआय कमर्शियल बँक्स जबाबदार व्यवसाय आचारसंहिता सुधारणा निर्देश २०२६, १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल. या मसुद्यानुसार, जर एखाद्या बँकेने उत्पादन किंवा सेवा चुकीच्या पद्धतीने विकल्याचे आढळले तर बँकेला ग्राहकांना पूर्ण रक्कम परत करावी लागेल आणि झालेल्या कोणत्याही नुकसानाची भरपाई करावी लागेल. मार्केटिंगसाठी आरबीआयची नवी आचारसंहिता लागू केली आहे यात ग्राहकांची स्पष्ट संमती अनिवार्य असेल.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

मार्केटिंग किंवा विक्री करताना पारदर्शकता आवश्यक आहे. नवीन नियमांनुसार, बँका आणि इतर वित्तीय संस्था कोणत्याही वित्तीय उत्पादनाची किंवा सेवेची जाहिरात, मार्केटिंग किंवा विक्री करताना पारदर्शकता आणि जबाबदारी वापरतील. ग्राहकांशी संपर्क साधण्यापूर्वी स्पष्ट संमती घेणे अनिवार्य असेल आणि संपर्क फक्त कार्यालयीन वेळेतच करता येईल, आरबीआयने असेही म्हटले आहे की, बँकांच्या अंतर्गत धोरणांनी कर्मचाऱ्यांना किंवा थेट विक्री एजेंटना कोणत्याही प्रकारे चुकीच्या विक्रीत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करू नये. याचा अर्थ असा की, प्रोत्साहन रचना केवळ विक्री वाढवण्यावर केंद्रित नसावी, जरी ती ग्राहकांच्या हिताची नसली तरीही.

हे देखील वाचा: Patel Engineering: नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

मध्यवर्ती बँकेने तृतीय-पक्ष उत्पादने आणि सेवांच्या विक्रीबाचत देखील विशेषतः कठोर भूमिका घेतली आहे. मसुद्यात असे म्हटले आहे की, अशा उत्पादनांचे विपणन किंवा विक्री करण्यात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित तृतीय पक्षाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही प्रोत्साहन मिळू नये. शिवाय, कोणत्याही बँकेला तृतीय-पक्ष उत्पादनाला जबरदस्तीने स्वतःच्या उत्पादनाशी (टाय-इन सेल्स) जोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ग्राहकांना वेगवेगळ्या कंपन्यांमधील विविध पर्यायांमधून मुक्तपणे निवड करण्याचा अधिकार दिला जाईल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Rbis big decision banks will be hit if they provide wrong information

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 10:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nirmala Sitharaman RBI Meeting: कर्ज-जीडीपी ५०% करण्याचे लक्ष्य; अर्थमंत्री आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर करणार चर्चा
1

Nirmala Sitharaman RBI Meeting: कर्ज-जीडीपी ५०% करण्याचे लक्ष्य; अर्थमंत्री आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर करणार चर्चा

बँकांनी देखील द्याव्यात सरकारी बचत योजनाच; पोस्ट ऑफिसची संख्या कमी होत असल्याने याची गरज
2

बँकांनी देखील द्याव्यात सरकारी बचत योजनाच; पोस्ट ऑफिसची संख्या कमी होत असल्याने याची गरज

RBI Deposit Insurance: एप्रिल २०२६ पासून ठेवी विम्यात होणार बदल; RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांना मिळणार दिलासा
3

RBI Deposit Insurance: एप्रिल २०२६ पासून ठेवी विम्यात होणार बदल; RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Indian Banking Growth: विकसित भारतासाठी बँकिंगमध्ये मोठे बदल; उच्चस्तरीय समितीची होणार स्थापना
4

Indian Banking Growth: विकसित भारतासाठी बँकिंगमध्ये मोठे बदल; उच्चस्तरीय समितीची होणार स्थापना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

Feb 13, 2026 | 10:13 AM
T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवले तर 6 संघ सुपर 8 च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवले तर 6 संघ सुपर 8 च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर

Feb 13, 2026 | 10:10 AM
विकेंड स्पेशल : घरी बनवा क्रिमी ‘कोकोनट चिकन करी’, गरमा गरम भातासोबत लागेल मजेदार

विकेंड स्पेशल : घरी बनवा क्रिमी ‘कोकोनट चिकन करी’, गरमा गरम भातासोबत लागेल मजेदार

Feb 13, 2026 | 10:00 AM
फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या ‘या’ स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष… पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या ‘या’ स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष… पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

Feb 13, 2026 | 09:58 AM
Pune Politics: पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

Pune Politics: पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

Feb 13, 2026 | 09:56 AM
Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Feb 13, 2026 | 09:43 AM
कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

Feb 13, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM