‘लष्कराचे हातातले बाहुले’ ; बलोच कार्यकर्त्याची पाकिस्तान सरकारवर टीका; जागतिक स्तरावर केला अपमान, VIDEO

Pakistan News : पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमधील एका बलोच कार्यकर्त्याने देशाचे माजी पंतप्रधान अनवर-उल-हक-काकर यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे. त्याने माजी सरकार आणि सध्याचे सरकार लष्कराची कठपुतळी असल्याचे म्हटले आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:00 PM
Baloch activist criticizes Pakistan government

'लष्कराचे हातातले बाहुले' ; बलोच कार्यकर्त्याची पाकिस्तान सरकारवर टीका; जागतिक स्तरावर केला अपमान, VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • बलोच कार्यकर्त्याची पाकिस्तान सरकारवर टीका
  • जागतिक स्तरावर केला अपमान
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
Pakistan News in marathi : इस्लामाबाद : दहशतवादाला आश्रय देणारा पाकिस्तान (Pakistan) सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन अपमानित होत असतो. आता पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा जागतिक स्तरावर अपमान झाला आहे. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमधील बलोच कार्यकर्त्याने पाकिस्तान सरकराचा अपमान केला आहे. नॉर्वेची राजधानी ओस्ले येथे बलुच कार्यकर्त्याने पाकिस्तानचे माजी काळजीवाहू पंतप्रधान अनवर-उल-हक ककर यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे.

काय आहे व्हिडिओत?

त्यांनी अन्वर-उल-हक ककरा यांनी पाकिस्तानच्या लष्कराच्या हातातील कठपुतळी म्हटले आहे. तसेच बलुच नागरिकांच्या मृतदेहांवर पाय ठेवून  पंतप्रधान झाल्याचेही खळबळजनक विधा केवे आहे. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगान व्हायरल होत आहे. १५ ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान ककर बलुचिस्तानचे मुख्यमंत्री सरफराज बुगती यांच्यासोबत ओस्लोमध्ये गेले होते.

नॉर्वेजियन प्रतिनिधी आणि नागरी समाजाच्या अधिकाऱ्यांशी त्यांची बैठक होणार होती. यावेळी बलुचिस्तानमधील परिस्थितीवर चर्चा करणार होते. परंतु यावेळी एका बलुच कार्यकर्त्याने ककर यांच्यावर तीव्र टीका केली. तसेच त्यांनी बलुचिस्तानमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा, बलुच लोकांचा छळ केल्याचा आरोप सरकारवर केला.  ही घटना ओस्लोमधील आंतरराष्ट्रीय चर्चेदरम्यान घडल्याने पाकिस्तानचा मोठा अपमान झाला आहे.

पाकिस्तानी सैन्य बलुच आर्मीच्या ताब्यात 

बलोच कार्यकर्त्याचे हे विधान अशा वेळी आहे जेव्हा पाकिस्तानमध्ये बलुच आर्मी आणि पाकिस्तान लष्करामध्ये संघर्ष सुरु आहे. तसेच बलुच आर्मीने ७ पाकिस्तान सैनिकांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्या सुटकेसाठी पोलिसांच्या अटकेत असलेल्या बुलच सैनिकांची मागणी केली आहेत. यासाठी बलुच आर्मीने सरकारला ७ दिवसांचा अल्टीमेटमही दिली आहे. पाकिस्तानी सरकारचा कोणताही प्रतिसाद न आल्यास सैनिकांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. सध्या बलुच लिबरेशन आर्मीचे पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराविरोधात ऑपरेशन हेरोफ २.० सुरु आहे. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची मागणी या मोहिमेद्वारे केली जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानी सरकारवर बलुच कार्यकत्याने काय टिका केली आहे ?

    Ans: बलुच कार्यकत्याने पाकिस्तानचे माजी काळजीवाहू पंतप्रधान अन्वर-उल-हक ककर लष्कराच्या हातताले बाहुले असल्याचे आणि बलुच लोकांच्या मृतदेहांवरुन चालले असल्याची टिका केली आहे.

  • Que: बलुच कार्यकर्त्याने अन्वर यांच्यावर काय आरोप केले आहे?

    Ans: बलुच कार्यकर्त्याने ककर यांच्यावर तीव्र टीका करत त्यांनी बलुचिस्तानमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा, बलुच लोकांचा छळ केल्याचा आरोप सरकारवर केला आहे.

  • Que: बीएलने किती पाकिस्तानी सैनिकांना ताब्यात घेतले आहे?

    Ans: बीएलएने ७ पाकिस्तानी सैनिकांनी ताब्यात घेतले आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 03:00 PM

'लष्कराचे हातातले बाहुले' ; बलोच कार्यकर्त्याची पाकिस्तान सरकारवर टीका; जागतिक स्तरावर केला अपमान, VIDEO

