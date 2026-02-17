शिवनेरी किल्ल्यावर रंगणार शिवजन्म सोहळा; देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार अन् एकनाथ शिंदे राहणार उपस्थित

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयंती सोहळा यंदा नेत्रदीपक पद्धतीने साजरा करण्यात येणार असून, सर्व नागरिकांनी उत्साहाने सहभागी होऊन सोहळ्याची उंची वाढवावी, असे आवाहन जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी केले. ते शिवजयंती सोहळ्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
हे सुद्धा वाचा : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी ‘शब्द’ मिळालेल्यांचाच पराभव; ‘या’ उमेदवारांना मतदारांनी नाकारलं
शिवजयंती महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रम –
दिनांक १७– महिला बचत गट व खाद्यपदार्थ दालन (तीनही दिवस), शिवनेर महोत्सव बैलगाडा शर्यत (दोन दिवस), कबड्डी स्पर्धा व सायंकाळी ७ वा. ‘द फोक आख्यान’ कार्यक्रम.
दिनांक १८– सकाळी११ वाजता शिवनेर केसरी कुस्ती स्पर्धा, सायंकाळी ७ वाजता ‘ऑल दी बेस्ट’ नाटक, रात्री११ वाजता ‘द अभंग रिपोस्ट’ कार्यक्रम. मध्यरात्री १२ वाजता जुन्नर शहरातील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज स्मारक (पाच रस्ता) येथे फायर शोद्वारे मानवंदना.
दिनांक १९ – सायंकाळी ४ वाजता शिवकालीन मर्दानी खेळांचे सादरीकरण, सायंकाळी ५ वाजता सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते भव्य शोभायात्रा उद्घाटन, सायंकाळी ६ वाजता पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते महाआरती, सायंकाळी ७. ३० वाजता ‘मनोरंजन महाजत्रा’ आदी कार्यक्रम होणार आहेत.
हे सुद्धा वाचा : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ॲक्शन मोडवर; ‘या’ प्रकरणाची प्रकरणाची चौकशी करण्याचे दिले निर्देश
किल्ले शिवनेरी येथे राबविली स्वच्छता मोहीम
मंचर (ता. आंबेगाव) येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाच्या इतिहास विभाग व राज्यशास्त्र विभाग अंतर्गत हेरिटेज क्लबच्या सदस्यांनी गुरुवार दिनांक १९ रोजी होणाऱ्या शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर किल्ले शिवनेरी येथे स्वच्छता मोहीम राबवून ऐतिहासिक वारशाप्रती आपली बांधिलकी जपली. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये इतिहासाविषयी जाणीव निर्माण झाली. तसेच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशही देण्यात आला.