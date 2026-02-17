Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
OTT गाजवल्यानंतर प्रेक्षकांची लाडकी ‘सुंदरा’ टेलिव्हिजनवर झळकणार; Akshaya Naik च्या नव्या भूमिकेची जोरदार चर्चा

प्रेक्षकांची लाडकी सुंदरा म्हणजे अभिनेत्री अक्षया नाईक आता छोट्या पडद्यावर दिसण्यासाठी सज्ज झाली आहे. अँड टीव्ही वर येणाऱ्या आगामी मालिकेत अक्षया महत्वपूर्ण भूमिका साकारणार असल्याचं कळतंय.

Updated On: Feb 17, 2026 | 02:45 PM
सुंदरा मना मध्ये भरली या मालिकेतून घरघरात पोहचलेली अभिनेत्री म्हणजे अक्षया नाईक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिचा हिंदी टेलिव्हिजन विश्वातून सुरू झालेला तिचा प्रवास आज ओटीटी पर्यंत येऊन पोहचला आहे. नुकतंच अक्षयाच दमदार ओटीटीवर पदार्पण झालं असून टेलिव्हिजन पासून सुरू झालेला तिचा प्रवास नेटफ्लिक्स डेब्यू पर्यंत येऊन पोहचला आहे.आणि आता पुन्हा प्रेक्षकांची लाडकी सुंदरा म्हणजे अभिनेत्री अक्षया नाईक आता छोट्या पडद्यावर दिसण्यासाठी सज्ज झाली आहे. अँड टीव्ही वर येणाऱ्या आगामी मालिकेत अक्षया महत्वपूर्ण भूमिका साकारणार असल्याचं कळतंय.

” हे भगवान कितना बदल गया इंसान” या आगामी मालिकेत ती काय भूमिका साकारणार या साठी सगळेच उत्सुक आहेत. अक्षयाने तिच्या करीयरची सुरुवात ही हिंदी मालिका पासून सुरू केली होती पुढे मराठी मालिका मग ओटीटी असा तिचा प्रवास आज दमदार सुरू आहे.

अक्षया नुकतीच नेटफ्लिक्सच्या बहुचर्चित वेब सीरिज असलेल्या तस्करी मध्ये दिसली होती. बॉलिवूड अभिनेता इम्रान हाश्मी सोबत असलेल्या तिच्या या खास भूमिकेचं देखील प्रेक्षकांनी भरभरून कौतुक केलं आहे. लेडी स्मगलर असलेल्या स्वाती साळुंखे ही तिची भूमिका लक्षवेधी ठरली. सोबतीला ग्रेटर कलेश सारख्या चित्रपटात देखील तिच्या छोट्या भूमिकेचं सर्वत्र कौतुक झालं होत.

ओटीटी गाजवून पुन्हा टीव्ही वर येण्याबद्दल अक्षया सांगते ” या नव्या मालिकेसाठी खरतर मी खूप उत्सुक आहे. टेलिव्हिजन करण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा हा असतो की एक कलाकार म्हणून रोज त्या कलेचा सराव होत असतो आणि कुठेतरी मी माझ्या आयुष्यात हे रूटीन मिस करत होते. आता या मालिकेमुळे पुन्हा रोज काम करत राहण्यातली मज्जा अनुभवयाला मिळणार अशी आशा आहे. या मालिके निमित्तानं नवीन लोकांबरोबर काम करायला मिळतंय याचा आनंद देखील वेगळा आहे”. अभिनय, फॅशन इथेच न थांबता क्लाऊनिंग सारख्या विशेष आर्ट फॉर्म मधून प्रेक्षकांचं ती विशेष मनोरंजन करताना दिसतेय.

