जेवणाची वाढेल रंगतदार चव! कवठापासून बनवा आंबटगोड चटणी, पारंपरिक चवीचा खमंग स्वाद

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कवठ चटणी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चवसुद्धा सुंदर लागते.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:00 PM
भारतीय खाद्य संस्कृती जगभरात प्रसिद्ध आहे. भारतात मिळणाऱ्या पदार्थांची चव चाखण्यासाठी देश विदेशातून पर्यटक भारतात येतात. भारतीय पदार्थांचा आस्वाद घेतात. त्यात भारतात फेमस असलेले चटणीचे अनेक वेगवेगळे प्रकार सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. जेवणाच्या ताटात जर चटणी असेल तर पदार्थाची चव अतिशय सुंदर लागते. यापूर्वी तुम्ही खोबऱ्याची चटणी, टोमॅटो चटणी, लसूण चटणी, शेंगदाणा चटणी खाल्ली असेल पण आज आम्ही तुम्हाला आंबटगोड चवीची कवठ चटणी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात कवठ पाहायला मिळते. वर्षातील अगदी दोन ते तीन महिनेच कवठ मिळते. त्यामुळे वरून कडक दिसणारे पण आतून अतिशय मऊ आणि गोड असलेले फळ सगळेच आवडीने खातात. पूर्वी कवठ हे हातगाड्यांवर सुद्धा विकले जायचे. कवठाच्या आतील गर काढून त्यात मसाला आणि मीठ मिक्स करून खाण्यास दिले जायचे. या फळाची चव एकदा खाल्ल्यानंतर कायमच जिभेवर रेंगाळत राहते. त्यामुळे कवठाची चटणी नक्की बनवून पहा. ही चटणी तुम्ही गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया कवठ चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

Recipe : चवदार पदार्थाने करा वजन कमी, घरी बनवा चविष्ट अन् क्रिमी ‘मखाना स्मूदी’

साहित्य:

  • कवठ
  • गूळ
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • जिरं
  • लसूण पाकळ्या
  • चाट मसाला
नेहमीच भाजी खाण्याचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा तोंडाला चव आणणारी टोमॅटोची चटणी

कृती:

  • कवठ फळाची आंबटगोड चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कवठ फोडून त्याच्या आतील गर चमच्याने काढून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात किसून घेतलेला गूळ, लाल तिखट, जिरं आणि लसूण पाकळ्या, चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण पाट्यावर घेऊन बारीक करून घ्या. चटणी जास्त बारीक वाटून नये.
  • वाटून घेतलेली चटणी वाटीमध्ये काढून त्यात चाट मसाला टाकून मिक्स करा.
  • अनेकांना कवठ चटणी कच्ची खायला खूप जास्त आवडते. तर काहींना फोडणी दिलेल्या चटणीसुद्धा आवडते.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंबटगोड कवठ चटणी. हा पदार्थ गरमागरम भाकरीसोबत सुंदर लागतो.

Web Title: How to make kavath chutney at home simple food recipe sweet and sour chutney

Published On: Feb 17, 2026 | 03:00 PM

