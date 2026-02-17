Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
१ लाखांपर्यंत मिळेल पगार! CPMU वॅकन्सी; मंत्रालयाची नोकरी, सविस्तर माहिती

Ministry of Ayush अंतर्गत National Ayush Mission (NAM) च्या CPMU, आयुष भवन, नवी दिल्ली येथे 20 करारनिहाय पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 04:03 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Ministry of Ayush अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या National Ayush Mission (NAM) अंतर्गत सेंट्रल प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिट (CPMU), आयुष भवन, नवी दिल्ली येथे 20 करारनिहाय पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रात, विशेषतः आयुष विभागात काम करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी ही मोठी संधी आहे. ही सर्व पदे करारनिहाय (Contractual) असून निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ₹35,000 ते ₹1,00,000 इतके एकत्रित मानधन (Consolidated Remuneration) दिले जाईल. समाधानकारक कामगिरीनुसार दरवर्षी 5% वाढही लागू असेल.

शिक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय, ‘त्या’ 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती, अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी

एकूण पदसंख्या : 20

उपलब्ध पदे पुढीलप्रमाणे:

  • Senior Programme Manager : 01 पद – ₹1,00,000 प्रतिमहिना
  • Domain Expert (Public Health) : 08 पदे – ₹75,000 प्रतिमहिना
  • Senior Consultant (NAM) : 02 पदे – ₹65,000 प्रतिमहिना
  • Junior Consultant (NAM) : 04 पदे – ₹60,000 प्रतिमहिना
  • Finance Manager : 01 पद – ₹60,000 प्रतिमहिना
  • Accounts Manager : 01 पद – ₹50,000 प्रतिमहिना
  • Data Assistant : 03 पदे – ₹35,000 प्रतिमहिना
पात्रता निकष

प्रत्येक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव वेगवेगळा आहे. उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा AICTE मान्यताप्राप्त संस्थेची संबंधित विषयातील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा 21 ते 60 वर्षे ठेवण्यात आली आहे. पदानुसार 3 ते 15 वर्षांपर्यंतचा अनुभव आवश्यक आहे. आरोग्य क्षेत्रातील, विशेषतः आयुष क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल.

निवड प्रक्रिया आणि अटी

निवड प्रक्रिया संयुक्त सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे केली जाईल. ही नेमणूक पूर्णपणे करारनिहाय असून कायमस्वरूपी नियुक्तीचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरवर्षी 18 दिवसांची रजा (प्रो-राटा तत्त्वावर) मिळेल. शासकीय नियमांनुसार TA/DA लागू असेल; मात्र अतिरिक्त प्रवास किंवा वैद्यकीय भत्ता दिला जाणार नाही. आयकर आणि इतर कायदेशीर कपाती शासनाच्या नियमांनुसार करण्यात येतील.

RBI असिस्टंट पदासाठी भरती! ६५० रिक्त जागा, पगार ऐकून व्हाल आवक्, जाणून घ्या सविस्तर

अर्ज कसा करावा?

इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी निर्धारित नमुन्यात अर्ज करून स्वत: प्रमाणित कागदपत्रांसह पुढील पत्त्यावर पाठवावा:

पत्ता: Deputy Director, National Ayush Mission, Room No. 402-B, Ayush Bhawan, B-Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023

जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. सविस्तर अटी व शर्ती (ToR) National Ayush Mission च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. आरोग्य आणि आयुष क्षेत्रात उच्च पगारासह काम करण्याची इच्छा असलेल्या अनुभवी उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. वेळेत अर्ज करून संधीचा लाभ घ्यावा.

Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

Feb 17, 2026 | 04:01 PM
Navi Mumbai Crime : रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन; दोन जेसीबी जप्त, नगरसेवकावर गुन्हा

Navi Mumbai Crime : रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन; दोन जेसीबी जप्त, नगरसेवकावर गुन्हा

Feb 17, 2026 | 04:00 PM
Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Feb 17, 2026 | 04:00 PM
Holi 2026 : राशीनुसार होळीमध्ये अर्पण करा ‘या’ वस्तू ; ‘अशी’ करा होलिकामातेची शास्त्रशुद्ध पूजा

Holi 2026 : राशीनुसार होळीमध्ये अर्पण करा ‘या’ वस्तू ; ‘अशी’ करा होलिकामातेची शास्त्रशुद्ध पूजा

Feb 17, 2026 | 03:59 PM
Nanded News : बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम; सर्दी-खोकला, तापाच्या रुग्णांत मोठी वाढ

Nanded News : बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम; सर्दी-खोकला, तापाच्या रुग्णांत मोठी वाढ

Feb 17, 2026 | 03:52 PM
IND W vs AUS W : भारतीय महिला संघात प्रतिका रावलची एंट्री! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी एकदिवसीय मालिकेत लागली वर्णी 

IND W vs AUS W : भारतीय महिला संघात प्रतिका रावलची एंट्री! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी एकदिवसीय मालिकेत लागली वर्णी 

Feb 17, 2026 | 03:47 PM

