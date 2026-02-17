Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Neither Brahmin Nor Kshatriya Nor Dalit Saudala Village In Ahilyanagar District Of Maharashtra Becomes Caste Free

Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

सरपंच शरद अरगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष ग्रामसभेत, प्रमोद झिंजड यांच्या आवाहनावरून ग्रामस्थांनी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले.

Updated On: Feb 17, 2026 | 04:00 PM
Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित....; महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सौदाळा गाव झाले ‘जातमुक्त’

Follow Us:
Follow Us:
  • समाज बदलायचा असेल तर स्वतःच्या घरापासून आणि अंगणापासून सुरुवात करावी, असा समज
  • अहिल्यानगरमधील सौदाळा गावाने मोडल्या जातीभेदाच्या भिंती
  • महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा, १९५८ अंतर्गत विशेष ग्रामसभेत ठराव मंजूर.
 

Caste free Village in Maharashtra: असे म्हटले जाते की, जर समाज बदलायचा असेल तर स्वतःच्या घरापासून आणि अंगणापासून सुरुवात करावी. महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सौदाळा गावाने तेच साध्य करून दाखवले आहे. याचे पडसाद आता संपूर्ण राज्यात उमटताना दिसत आहेत. जातीभेद आणि असमानतेच्या अडथळ्यांना तोडून सौदाळा गावाने स्वतःला “जातमुक्त गाव” घोषित  केले आहे.

Nanded News :’पैनगंगा ‘मध्ये पुनर्वन्यीकरण प्रयोग यशस्वी; नर वाघ ‘जॉनी’ला मिळाली जोडीदार

या गावाचा जातमुक्तीचा निर्णय कोणत्याही भाषणाने न होता मानवतावादी संदेशाने सुरू झाला. विविध जाती-धर्माच्या १५ तरुणांनी एकत्रित येत रक्तदान केले. या रक्तवाहिन्यांमध्ये वाहणारे रक्त कोणत्याही धर्माचे नाही, असा संदेश दिला.  यानंतर, ग्रामसभेत सर्व गावकऱ्यांनी, यापुढे गावाची ओळख जातीने नाही तर बंधुता आणि एकतेने होईल, असा संकल्प घेतला.

संपूर्ण गाव एकजुटीने सामील

सरपंच शरद अरगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष ग्रामसभेत, प्रमोद झिंजड यांच्या आवाहनावरून ग्रामस्थांनी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा, १९५८ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, ग्रामस्थांनी एकमताने ठराव मंजूर केला. जेव्हा सरपंचांनी “जातमुक्त गाव” प्रस्तावित केले तेव्हा संपूर्ण गाव एकजुटीने उभे राहिले आणि बाबासाहेब बोधक यांना मान्यता दिली. अशाप्रकारे, अहिल्यानगरमधील सौदाळा हे अधिकृतपणे स्वतःला जातमुक्त घोषित करणारे महाराष्ट्रातील पहिले गाव बनले.

वाकडमध्ये अर्धवट पार्किंग बांधकामाचा निष्काळजीपणा; तीन वर्षांची चिमुकली जखमी

सौदाळा गावकऱ्यांकडून आदर्श

सौदाळा ग्रामस्थांनी  ग्रामसभेत सामाजिक आणि नैतिक बदल घडवून आणण्याची प्रचंड शक्ती असल्याचे सिद्ध केले. देशाच्या अनेक भागात जाती संघर्षाच्या बातम्या अजूनही येत असताना, सौदाळा यांनी सामाजिक ऐक्य आणि बंधुत्वाचा एक नवीन  आदर्श दाखवला आहे. विकासासाठी मानसिक आणि सामाजिक एकता आवश्यक आहे असे ग्रामस्थ मानतात. सौदाळा यांचा हा उपक्रम आता केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.

Web Title: Neither brahmin nor kshatriya nor dalit saudala village in ahilyanagar district of maharashtra becomes caste free

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका
1

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Karjat News : काळ आला पण वेळ नव्हती आली ; नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात
2

Karjat News : काळ आला पण वेळ नव्हती आली ; नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात

‘झी नाट्य गौरव पुरस्कार सोहळा २०२६’ मोठ्या उत्साहात होणार साजरा; जाणून घ्या संपूर्ण नामांकन यादी!
3

‘झी नाट्य गौरव पुरस्कार सोहळा २०२६’ मोठ्या उत्साहात होणार साजरा; जाणून घ्या संपूर्ण नामांकन यादी!

Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा
4

Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Feb 17, 2026 | 04:00 PM
Holi 2026 : राशीनुसार होळीमध्ये अर्पण करा ‘या’ वस्तू ; ‘अशी’ करा होलिकामातेची शास्त्रशुद्ध पूजा

Holi 2026 : राशीनुसार होळीमध्ये अर्पण करा ‘या’ वस्तू ; ‘अशी’ करा होलिकामातेची शास्त्रशुद्ध पूजा

Feb 17, 2026 | 03:59 PM
Nanded News : बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम; सर्दी-खोकला, तापाच्या रुग्णांत मोठी वाढ

Nanded News : बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम; सर्दी-खोकला, तापाच्या रुग्णांत मोठी वाढ

Feb 17, 2026 | 03:52 PM
IND W vs AUS W : भारतीय महिला संघात प्रतिका रावलची एंट्री! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी एकदिवसीय मालिकेत लागली वर्णी 

IND W vs AUS W : भारतीय महिला संघात प्रतिका रावलची एंट्री! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी एकदिवसीय मालिकेत लागली वर्णी 

Feb 17, 2026 | 03:47 PM
‘हिंदुत्व जातीय किंवा सांप्रदायिक नाही, ते जीवनपद्धती आहे,’ ‘शतक’ चित्रपट पाहाण्याचे नितीन गडकरी यांचे आवाहन

‘हिंदुत्व जातीय किंवा सांप्रदायिक नाही, ते जीवनपद्धती आहे,’ ‘शतक’ चित्रपट पाहाण्याचे नितीन गडकरी यांचे आवाहन

Feb 17, 2026 | 03:47 PM
लग्नसराईनिमित्त सिल्क साड्यांची खरेदी करताना फॉलो करा ‘या’ महत्वपूर्ण टिप्स, अजिबात होणार नाही फसवणूक

लग्नसराईनिमित्त सिल्क साड्यांची खरेदी करताना फॉलो करा ‘या’ महत्वपूर्ण टिप्स, अजिबात होणार नाही फसवणूक

Feb 17, 2026 | 03:40 PM
Nanded News :’पैनगंगा ‘मध्ये पुनर्वन्यीकरण प्रयोग यशस्वी; नर वाघ ‘जॉनी’ला मिळाली जोडीदार

Nanded News :’पैनगंगा ‘मध्ये पुनर्वन्यीकरण प्रयोग यशस्वी; नर वाघ ‘जॉनी’ला मिळाली जोडीदार

Feb 17, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM