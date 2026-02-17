Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Caste free Village in Maharashtra: असे म्हटले जाते की, जर समाज बदलायचा असेल तर स्वतःच्या घरापासून आणि अंगणापासून सुरुवात करावी. महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सौदाळा गावाने तेच साध्य करून दाखवले आहे. याचे पडसाद आता संपूर्ण राज्यात उमटताना दिसत आहेत. जातीभेद आणि असमानतेच्या अडथळ्यांना तोडून सौदाळा गावाने स्वतःला “जातमुक्त गाव” घोषित केले आहे.
Nanded News :’पैनगंगा ‘मध्ये पुनर्वन्यीकरण प्रयोग यशस्वी; नर वाघ ‘जॉनी’ला मिळाली जोडीदार
या गावाचा जातमुक्तीचा निर्णय कोणत्याही भाषणाने न होता मानवतावादी संदेशाने सुरू झाला. विविध जाती-धर्माच्या १५ तरुणांनी एकत्रित येत रक्तदान केले. या रक्तवाहिन्यांमध्ये वाहणारे रक्त कोणत्याही धर्माचे नाही, असा संदेश दिला. यानंतर, ग्रामसभेत सर्व गावकऱ्यांनी, यापुढे गावाची ओळख जातीने नाही तर बंधुता आणि एकतेने होईल, असा संकल्प घेतला.
सरपंच शरद अरगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष ग्रामसभेत, प्रमोद झिंजड यांच्या आवाहनावरून ग्रामस्थांनी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा, १९५८ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, ग्रामस्थांनी एकमताने ठराव मंजूर केला. जेव्हा सरपंचांनी “जातमुक्त गाव” प्रस्तावित केले तेव्हा संपूर्ण गाव एकजुटीने उभे राहिले आणि बाबासाहेब बोधक यांना मान्यता दिली. अशाप्रकारे, अहिल्यानगरमधील सौदाळा हे अधिकृतपणे स्वतःला जातमुक्त घोषित करणारे महाराष्ट्रातील पहिले गाव बनले.
वाकडमध्ये अर्धवट पार्किंग बांधकामाचा निष्काळजीपणा; तीन वर्षांची चिमुकली जखमी
सौदाळा ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत सामाजिक आणि नैतिक बदल घडवून आणण्याची प्रचंड शक्ती असल्याचे सिद्ध केले. देशाच्या अनेक भागात जाती संघर्षाच्या बातम्या अजूनही येत असताना, सौदाळा यांनी सामाजिक ऐक्य आणि बंधुत्वाचा एक नवीन आदर्श दाखवला आहे. विकासासाठी मानसिक आणि सामाजिक एकता आवश्यक आहे असे ग्रामस्थ मानतात. सौदाळा यांचा हा उपक्रम आता केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.