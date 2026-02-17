Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND W vs AUS W : भारतीय महिला संघात प्रतिका रावलची एंट्री! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी एकदिवसीय मालिकेत लागली वर्णी 

भारतीय महिला संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून या दौऱ्याची सुरुवात टी-२० मालिकेने करण्यात आली आहे. टी-२० मालिकेनंतर खेळवण्यात येणाऱ्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघात प्रतिका रावलचा समावेश करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:47 PM
IND W vs AUS W: Pratika Rawal enters Indian women's team! She will be called up for the ODI series for Australia tour

प्रतीक रावल(फोटो-सोशल मीडिया)

Pratika Rawal enters the Indian women’s team : भारतीय महिला संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून या  दौऱ्याची सुरुवात टी-२० मालिकेने झाली आहे. टी-२० मालिकेनंतर एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या दरम्यान, एक दमदार फलंदाज एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय महिला संघात सामील झाली आहे. दुखापतीतून परतणाऱ्या प्रतिका रावलला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय एकदिवसीय संघात स्थान देण्यात आले आहे. यापूर्वी, तिला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी पहिल्यांदाच संघात स्थान देण्यात आले होते.

हेही वाचा : NZ vs CAN : शतक ठोकूनही कॅनडासह तीन संघ T20 World Cup 2026 मधून बाहेर! न्यूझीलंडने मारली सुपर 8 मध्ये एन्ट्री

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेला २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ब्रिस्बेनमध्ये खेळवला जाणार असून  उर्वरित दोन सामने होबार्टमध्ये खेळवले जातील. दोन्ही संघांमध्ये सध्या टी-२० मालिका खेळवण्यात येत आहे.  ज्यामध्ये भारतीय महिला संघ १-० ने आघाडीवर असून  ही मालिका २१ फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. या दौऱ्यातील एकमेव कसोटी सामना ६ मार्च रोजी पर्थमध्ये खेळवला जाणार आहे.

विश्वचषकादरम्यान झाली होती दुखापत

प्रतिका रावल २६ ऑक्टोबरपासून क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहे. महिला विश्वचषकाच्या साखळी सामन्यात बांगलादेशविरुद्ध खेळताना तिच्या उजव्या घोट्याला आणि गुडघ्याला दुखापत झाली होती. पावसामुळे सामना पूर्ण होऊ शकला नाही. दुखापतीमुळे ती स्पर्धेतील बाद फेरीच्या सामन्यांपासून मुकली होती. २४ वर्षीय सलामीवीर फलंदाज एकदिवसीय विश्वचषकात भारताच्या सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्यांपैकी एक राहिली होती आणि ३०८ धावांसह संघासाठी दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज होती, ज्यामध्ये एक शतक आणि एक अर्धशतकाचा समावेश आहे.

बोर्डाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की महिला निवड समितीने सध्या सुरू असलेल्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा भाग म्हणून तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी प्रतिका रावलचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. बोर्डाने म्हटले आहे की, “महिला निवड समितीने ऑस्ट्रेलिया महिलांविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघात प्रतीक रावलचा समावेश केला आहे, जो ऑस्ट्रेलियाच्या चालू बहु-फॉर्मेट दौऱ्याचा भाग आहे.

हेही वाचा : IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारताचा संघ

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, स्नेह राणा, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री (यष्टीरक्षक), काशवी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरलीन देओल, प्रतिका रावल

Published On: Feb 17, 2026 | 03:47 PM

