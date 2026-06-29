सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

UPSC Mains 2026: यूपीएससी ‘मेन्स’चा अर्ज भरण्याची आज अंतिम तारीख; ‘हा’ फॉर्म सबमिट न केल्यास परीक्षेला बसता येणार नाही

Updated On: Jun 29, 2026 | 04:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

UPSC Mains 2026 Last Date: UPSC नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ साठी कॉमन अ‍ॅप्लिकेशन फॉर्म (CAF) भरण्याची अंतिम मुदत आज २९ जून रोजी संध्याकाळी ६ वाजता संपणार आहे. पात्र १३,३४३ उमेदवारांसाठी हा फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे.

upsc

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

UPSC Mains 2026 Last Date: UPSC नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ साठी अर्ज करण्याची संधी आज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आहे. ज्या उमेदवारांनी पूर्व परीक्षा (Prelims) उत्तीर्ण केली आहे, त्यांच्यासाठी ही केवळ एक औपचारिक प्रक्रिया नसून मुख्य परीक्षेपर्यंत पोहोचण्याची अनिवार्य अट आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने निश्चित वेळेत आपला मुख्य परीक्षेचा (Mains) अर्ज जमा केला नाही, तर त्याला पुढील निवड प्रक्रियेत सामील होता येणार नाही. यावर्षी १३,३४३ उमेदवारांनी पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण केली असून, आता सर्वांचे लक्ष २१ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या मुख्य परीक्षेवर आहे. अशा परिस्थितीत अंतिम क्षणाची घाई टाळण्यासाठी उमेदवारांनी सर्व आवश्यक माहिती अपडेट करून वेळेत अर्ज पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

आज काय करणे आवश्यक आहे?

संघ लोक सेवा आयोगाने (UPSC) १९ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सांगितले होते की, नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ साठी कॉमन अ‍ॅप्लिकेशन फॉर्म (CAF) मध्ये आवश्यक माहिती अपडेट आणि कन्फर्म करण्याची सुविधा १९ जून ते २९ जून या कालावधीत उपलब्ध राहील. ही विंडो आज संध्याकाळी ६ वाजता बंद होईल. पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना upsconline.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपली सर्व माहिती अपडेट किंवा कन्फर्म करावी लागेल आणि मुख्य परीक्षेचा फॉर्म सबमिट करावा लागेल. ही मुदत संपल्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.

Marathi Compulsory Law: मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता होणार रद्द; शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा विधानसभेत इशारा

फॉर्म नाही भरला तर काय होईल?

UPSC ने स्पष्ट केले आहे की, केवळ पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणे पुरेसे नाही. सर्व पात्र उमेदवारांसाठी मुख्य परीक्षेचा अर्ज भरणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने ठरवून दिलेल्या वेळेत कॉमन अ‍ॅप्लिकेशन फॉर्म जमा केला नाही, तर त्याला नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ मध्ये बसू दिले जाणार नाही. म्हणूनच, उमेदवारांना शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट न पाहता सर्व कागदपत्रे, वैयक्तिक माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील तपासून लवकरात लवकर अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

CBSE चा मोठा निर्णय! यंदाच्या १० वीच्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचा पेपर द्यावा लागणार का? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

किती उमेदवारांना संधी मिळाली?

UPSC नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ चे आयोजन २४ मे रोजी करण्यात आले होते, तर याचा निकाल १५ जून रोजी घोषित झाला. या परीक्षेला सुमारे ५.४९ लाख उमेदवार उपस्थित राहिले होते. आयोगाला एकूण ८,१९,३७२ अर्ज प्राप्त झाले होते. यावर्षी नागरी सेवेच्या ९३३ आणि भारतीय वन सेवेच्या (IFoS) ८० जागांसह एकूण १,०१३ पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे.

Web Title: Upsc mains 2026 last date registration daf caf form update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ISRO Recruitment 2026: इस्रोमध्ये विविध पदांसाठी बंपर भरती सुरू; ‘या’ तारखेपर्यंत ऑनलाईन अर्जाची संधी
1

ISRO Recruitment 2026: इस्रोमध्ये विविध पदांसाठी बंपर भरती सुरू; ‘या’ तारखेपर्यंत ऑनलाईन अर्जाची संधी

UPSC Recruitment 2026: नोकरीची सुवर्णसंधी! संघ लोक सेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये थेट भरती सुरू
2

UPSC Recruitment 2026: नोकरीची सुवर्णसंधी! संघ लोक सेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये थेट भरती सुरू

DRDO Recruitment 2026: १० वी, डिप्लोमा आणि इंजिनिअर्सना सुवर्णसंधी! DRDO मध्ये अप्रेंटिस पदासाठी भरती जाहीर..
3

DRDO Recruitment 2026: १० वी, डिप्लोमा आणि इंजिनिअर्सना सुवर्णसंधी! DRDO मध्ये अप्रेंटिस पदासाठी भरती जाहीर..

Indian Air Force Job: भारतीय वायुसेनेत मल्टी-टास्किंग स्टाफ पदांची भरती; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत
4

Indian Air Force Job: भारतीय वायुसेनेत मल्टी-टास्किंग स्टाफ पदांची भरती; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UPSC Mains 2026: यूपीएससी ‘मेन्स’चा अर्ज भरण्याची आज अंतिम तारीख; ‘हा’ फॉर्म सबमिट न केल्यास परीक्षेला बसता येणार नाही

UPSC Mains 2026: यूपीएससी ‘मेन्स’चा अर्ज भरण्याची आज अंतिम तारीख; ‘हा’ फॉर्म सबमिट न केल्यास परीक्षेला बसता येणार नाही

Jun 29, 2026 | 04:35 PM
EV Policy 2026: देशातील ‘या’ सरकारचा मोठा निर्णय! ‘नवीन ईव्ही धोरणा’ला मंजुरी; वाहन खरेदीवर मिळणार १००% रस्ते करात सूट, अन्…

EV Policy 2026: देशातील ‘या’ सरकारचा मोठा निर्णय! ‘नवीन ईव्ही धोरणा’ला मंजुरी; वाहन खरेदीवर मिळणार १००% रस्ते करात सूट, अन्…

Jun 29, 2026 | 04:34 PM
Pratap Sarnaik : भाडेवाढीनंतरही एसटी तोट्यात; ‘महिनाभरात उत्पन्न वाढवा, अन्यथा…’, प्रताप सरनाईक यांचा एक महिन्याचा अल्टिमेटम

Pratap Sarnaik : भाडेवाढीनंतरही एसटी तोट्यात; ‘महिनाभरात उत्पन्न वाढवा, अन्यथा…’, प्रताप सरनाईक यांचा एक महिन्याचा अल्टिमेटम

Jun 29, 2026 | 04:33 PM
अभिमानास्पद ! भारतीय जवानांनी वर्ल्ड रोइंग कपमध्ये रचला इतिहास; लक्ष्य–उज्ज्वल जोडीने जिंकले पहिले Gold Medal

अभिमानास्पद ! भारतीय जवानांनी वर्ल्ड रोइंग कपमध्ये रचला इतिहास; लक्ष्य–उज्ज्वल जोडीने जिंकले पहिले Gold Medal

Jun 29, 2026 | 04:32 PM
देव तारी त्याला कोण मारी! अख्खा डोंगर कोसळून बाईकसह थेट नदीत कोसळला, पण तरुणाला साधी खरचटही नाही, पहा थरारक VIDEO

देव तारी त्याला कोण मारी! अख्खा डोंगर कोसळून बाईकसह थेट नदीत कोसळला, पण तरुणाला साधी खरचटही नाही, पहा थरारक VIDEO

Jun 29, 2026 | 04:30 PM
Teesta Project : भारतासाठी धोक्याची घंटा! ‘चिकन नेक’ जवळ चीनची नवी चाल; तीस्ता प्रोजेक्टवर बांगलादेशला मदत करणार?

Teesta Project : भारतासाठी धोक्याची घंटा! ‘चिकन नेक’ जवळ चीनची नवी चाल; तीस्ता प्रोजेक्टवर बांगलादेशला मदत करणार?

Jun 29, 2026 | 04:30 PM
Marathi Compulsory Law: मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता होणार रद्द; शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा विधानसभेत इशारा

Marathi Compulsory Law: मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता होणार रद्द; शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा विधानसभेत इशारा

Jun 29, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा