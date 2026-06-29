UPSC Mains 2026 Last Date: UPSC नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ साठी अर्ज करण्याची संधी आज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आहे. ज्या उमेदवारांनी पूर्व परीक्षा (Prelims) उत्तीर्ण केली आहे, त्यांच्यासाठी ही केवळ एक औपचारिक प्रक्रिया नसून मुख्य परीक्षेपर्यंत पोहोचण्याची अनिवार्य अट आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने निश्चित वेळेत आपला मुख्य परीक्षेचा (Mains) अर्ज जमा केला नाही, तर त्याला पुढील निवड प्रक्रियेत सामील होता येणार नाही. यावर्षी १३,३४३ उमेदवारांनी पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण केली असून, आता सर्वांचे लक्ष २१ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या मुख्य परीक्षेवर आहे. अशा परिस्थितीत अंतिम क्षणाची घाई टाळण्यासाठी उमेदवारांनी सर्व आवश्यक माहिती अपडेट करून वेळेत अर्ज पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
संघ लोक सेवा आयोगाने (UPSC) १९ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सांगितले होते की, नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ साठी कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म (CAF) मध्ये आवश्यक माहिती अपडेट आणि कन्फर्म करण्याची सुविधा १९ जून ते २९ जून या कालावधीत उपलब्ध राहील. ही विंडो आज संध्याकाळी ६ वाजता बंद होईल. पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना upsconline.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपली सर्व माहिती अपडेट किंवा कन्फर्म करावी लागेल आणि मुख्य परीक्षेचा फॉर्म सबमिट करावा लागेल. ही मुदत संपल्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
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UPSC ने स्पष्ट केले आहे की, केवळ पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणे पुरेसे नाही. सर्व पात्र उमेदवारांसाठी मुख्य परीक्षेचा अर्ज भरणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने ठरवून दिलेल्या वेळेत कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म जमा केला नाही, तर त्याला नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ मध्ये बसू दिले जाणार नाही. म्हणूनच, उमेदवारांना शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट न पाहता सर्व कागदपत्रे, वैयक्तिक माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील तपासून लवकरात लवकर अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
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UPSC नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ चे आयोजन २४ मे रोजी करण्यात आले होते, तर याचा निकाल १५ जून रोजी घोषित झाला. या परीक्षेला सुमारे ५.४९ लाख उमेदवार उपस्थित राहिले होते. आयोगाला एकूण ८,१९,३७२ अर्ज प्राप्त झाले होते. यावर्षी नागरी सेवेच्या ९३३ आणि भारतीय वन सेवेच्या (IFoS) ८० जागांसह एकूण १,०१३ पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे.