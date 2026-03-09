Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Cyber Criminals Rampage In Mumbai Doctors Senior Citizens And Government Officials Targeted

मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

मुंबईमध्ये सायबर फसवणुकीचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, लोकांना फसवण्यासाठी सायबर गुन्हेगार नवनवीन पद्धती शोधून काढत आहेत.

Updated On: Mar 09, 2026 | 04:00 PM
Cyber ​​criminals rampage in Mumbai; Doctors, senior citizens and government officials targeted

Cyber ​​criminals rampage in Mumbai; Doctors, senior citizens and government officials targeted

Follow Us:
Follow Us:

Mumbai Cyber Crime News: मुंबईमध्ये सायबर फसवणुकीचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, लोकांना फसवण्यासाठी सायबर गुन्हेगार नवनवीन पद्धती शोधून काढत आहेत. मुंबईत दाखल झालेल्या तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सायबर गुन्हेगारांनी एक डॉक्टर, एक ज्येष्ठ नागरिक महिला आणि एका सरकारी अधिकारी अशा तिघांकडून ४.८९ लाख रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर गुन्हेगारांनी सोशल मीडियावर क्रिकेट सामन्याचे तिकीट विकणे, सीबीआय अधिकारी बनून पैसे रिफंडचे सांगत फसवणूक करणे आणि नकली कस्टमर केअर कॉल करणे अशा वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबल्या आहेत. या तिन्ही प्रकरणातील पीडितांनी सायबर हेल्पलाइन १९३० तक्रारी दाखल केल्या आहेत. पोलिस मोबाइल नंबर, बँक अकाउंट आणि सोशल मीडिया डिटेल्सचा वापर करून आरोपींचा तपास करीत आहेत.

अंधेरीतील एक ६६ वर्षीय महिलाही सायबर गुन्हेगारांची शिकार ठरली आहे. १ मार्च रोजी सकाळी त्यांना एका अनोळखी नंबरवरून फोन आला. फोन करणाऱ्याने आपण सीबीआय आफिसर असल्याचे सांगितले. त्याने धमकी दिली की, जर त्यांनी त्वरित पैसे पाठवले नाहीत, तर त्यांना अटक केली जाईल. धमकीमुळे घाबरलेल्या महिलेने त्या दिवशी २०,००० ट्रान्स्फर केले. ४ मार्च रोजी आरोपीने पुन्हा फोन करून आणखी पैसे मागितले. भीतीने महिलेने पुन्हा वेगवेगळ्या वेळी २२ हजार, ५ हजार, ४६ हजार, १४ हजार आणि तीन हजार रुपये पाठवले. असे एकूण १०० लाख १० हजार रुपये त्यांनी त्या आरोपीला पाठवले.

अंधेरी पूर्वमध्ये राहणारी ५६ वर्षीय महिला महाराष्ट्र सरकारच्या रेशनिंग विभागात इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी एका ऑनलाइन अॅपवरून किराणा सामान मागवले होते. चुकून त्यांच्याकडून दोन वेळा पेमेंट केले गेले. रिफंडसाठी त्यांनी
गुगलवर कस्टमर केअर नंबर सर्च केला. त्यावेळी त्यांना दिसलेल्या नंबरवर फोन केला, मात्र तो फ्रॉड निघाला. या महिला अधिकाऱ्याने २,०००, २,०००, ४,१२२, ७०,०००, २,००० आणि १,३०० असे एकूण ८१ हजार ४२२ रुपये ट्रान्स्फर केले.

विलेपार्ले पूर्व येथे राहणाऱ्या एका डॉक्टरने इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून भारत-इंग्लंड क्रिकेट सामन्याचे तिकीट खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ते सायबर गुन्हेगारांचे शिकार ठरले. डॉक्टरांना स्काय इवेंट्स एंटरप्राइजेज नामाने एक इंस्टाग्राम पेजवर एक पोस्ट दिसली. यामध्ये भारत-इंग्लंड सामन्याच्या तिकिटांच्या विक्रीची जाहिरात देण्यात आली होती. चार तिकिटे खरेदी करण्यासाठी संपर्क साधल्यानंतर आरोपीने पेमेंटसाठी एक यूपीआय क्यूआर कोड पाठवला. सुरुवातीला डॉक्टरने १४,४०० रुपये पाठवले. नंतर तिकीट कन्फर्मेशन आणि रिफंड प्रोसेसिंगच्या बहाण्याने आरोपीने पुनः पुन्हा पैसे मागितले. यादरम्यान डॉक्टरने २८,८००, ७९,५००, १,१०,००० आणि ५७,२०० ट्रान्सफर केले. या प्रकरणात त्यांनी एकूण २,९८,३०० रुपये गमावले आहेत.

Web Title: Cyber criminals rampage in mumbai doctors senior citizens and government officials targeted

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

Mar 09, 2026 | 04:00 PM
AI वापरामध्ये महिलांची बाजी! 10 पैकी 9 भारतातील महिला AIच्या सहाय्याने वाढवताहेत कामाचा वेग; LinkedInच्या अहवालात खुलासा

AI वापरामध्ये महिलांची बाजी! 10 पैकी 9 भारतातील महिला AIच्या सहाय्याने वाढवताहेत कामाचा वेग; LinkedInच्या अहवालात खुलासा

Mar 09, 2026 | 03:58 PM
Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Mar 09, 2026 | 03:57 PM
18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

Mar 09, 2026 | 03:56 PM
Middle East War : युद्धामुळे श्रीमंतांची पळता भुई! ओमानने खाजगी विमानांवर घातली बंदी

Middle East War : युद्धामुळे श्रीमंतांची पळता भुई! ओमानने खाजगी विमानांवर घातली बंदी

Mar 09, 2026 | 03:56 PM
Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

Mar 09, 2026 | 03:49 PM
BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

Mar 09, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM