Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुडा आणि त्याची पत्नी लिन लैशराम लवकरच आई बाबा होणार आहेत. आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारा रणदीप आता त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका अतिशय महत्त्वाच्या आणि भावनिक टप्प्यावर आहे. अलीकडेच, या जोडप्याने एक अतिशय सुंदर आणि साधे मॅटरनिटी फोटोशूट केले, ज्याने सोशल मीडियावर चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हे फोटो दोघांमधील प्रेमळ बंध दर्शवितात आणि सूचित करतात की रणदीप आणि लिन आता पालक होण्याचा प्रवास सुरू करण्यास सज्ज आहेत.
रणदीपने त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर गोंडस फोटो शेअर करून चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.
रणदीपने त्याची पत्नी लिनच्या मॅटरनिटी फोटोशूटचे अनेक गोंडस फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. बहुतेक फोटो ब्लॅक अँड व्हाईट आहेत. या फोटोंमध्ये रणदीप हुडा त्याच्या पत्नी लिनच्या बेबी बंपवर कोमलतेने हात ठेवताना दिसतो. त्यांच्या डोळ्यांतून एकमेकांवरील त्यांचे प्रेम आणि त्यांच्या लहान मुलाच्या आगमनाबद्दलचा त्यांचा प्रचंड उत्साह स्पष्टपणे दिसून येतो. त्यांचे हास्य नवीन कुटुंब सुरू केल्याचा आनंद पूर्णपणे व्यक्त करते. हे सुंदर छायाचित्रे पोस्ट करताना, रणदीपने त्यांना फक्त हाताने काढलेल्या हृदयाच्या इमोजीसह कॅप्शन दिले.
आता रणदीप आणि लिन पालकत्व स्वीकारण्यास तयार आहेत. हे फोटो पाहिल्यानंतर चाहते या जोडप्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. एका व्यक्तीने लिहिले, “ते दोघेही खूप गोंडस दिसत आहेत, एकमेकांसाठी बनलेले आहेत.”बरेच लोक त्यांच्या निरोगी बाळाच्या आगमनासाठी प्रार्थना करताना दिसले. गंभीर आणि तीव्र भूमिकांसाठी ओळखला जाणारा रणदीप, या फोटोंमध्ये खूप सौम्य आणि काळजी घेणारा पती म्हणून दिसत आहे.
वृत्तानुसार, हे जोडपे मार्च २०२६ मध्ये त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत करू शकते. रणदीप आणि लिनच्या घरी तयारी जोरात सुरू आहे. त्यांचे चाहते आणि चित्रपटसृष्टीतील कलाकार या आनंदाच्या बातमीबद्दल त्यांचे सतत अभिनंदन करत आहेत.