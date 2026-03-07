Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वन नर्सरीत जेरबंद केलेल्या बिबट्यांच्या संख्येबाबत वाद निर्माण झाला आहे. वन्यजीव प्रेमी अमित गायकवाड यांनी नर्सरीत तब्बल आठ बिबटे उन्हात ठेवले असल्याचा आरोप केला होता.

Updated On: Mar 07, 2026 | 07:03 PM

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वन नर्सरीत जेरबंद केलेल्या बिबट्यांच्या संख्येबाबत वाद निर्माण झाला आहे. वन्यजीव प्रेमी अमित गायकवाड यांनी नर्सरीत तब्बल आठ बिबटे उन्हात ठेवले असल्याचा आरोप केला होता. मात्र उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल यांनी नर्सरीत केवळ एकच बिबट्या असल्याचा दावा केला आहे. या दाव्याला गायकवाड यांनी विरोध करत नर्सरीत आठ बिबटे असल्याचे व्हिडीओ आमच्याकडे असल्याचे म्हटले आहे. बिबट्यांना जुन्नरला हलविल्याचा कोणताही पुरावा वनविभागाने दिला नसल्याने या प्रकरणावरून संशय व्यक्त केला जात आहे.

Web Title: Ahilyanagar confusion over leopard count wildlife enthusiasts allege hiding of information

Published On: Mar 07, 2026 | 07:03 PM

