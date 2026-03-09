BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

🪷 CM Devendra Fadnavis at ‘Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan MahaAbhiyan 2026: Nagarsevak Prashikshan Karyashala’
BJP Mumbai President MLA Ameet Satam, MLA Yogesh Sagar, Mumbai Mayor Ritu Tawde, BJP Mumbai Corporators and other dignitaries were present. 🪷 मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/B5TPJopFOk — @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) March 8, 2026
भ्रष्टाचारावर प्रहार करताना साटम म्हणाले, “स्थायी समितीत चालणारा जुन्या पद्धतीचा ‘अंडरस्टैंडिंग’चा खेळ आता बंद होईल. आमचे लक्ष्य पूर्णपणे पारदर्शक प्रशासन देण्याचे आहे. “अमित साटम यांच्या माहितीनुसार, २० पैकी सहा महत्त्वाची उद्दिष्टे पहिल्याच महिन्यात पूर्ण करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये बीएमसीच्या सर्व २७ शालेय साहित्यांची खरेदी आता ‘जेम’ (GeM) पोर्टलद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ९ ते १४ वर्षांच्या मुलींसाठी सर्व्हयकल कॅन्सर प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
मुंबईतील जलभरावाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी आयआयटी बॉम्बेच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समुदाय स्तरावर स्वच्छता स्पधचि आयोजन करण्यात आले असून मुंबई-नवी मुंबईदरम्यान भव्य प्रवेशद्वार उभारण्याच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे. भायखळा येथील प्राणिसंग्रहालयात सिंह आणण्यासाठी गुजरात सरकार आणि जुनागढ प्रशासनाशी चर्चाही सुरू करण्यात आली आहे.
कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एका विशेष पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हे पुस्तक कोविड काळात जनतेची सेवा करताना प्राण गमावलेल्या मुंबई भाजपच्या ५६ कार्यकर्त्यांना समर्पित आहे. प्रशिक्षण कार्यशाळेला महापौर ऋतु तावडे, आमदार योगेश सागर, स्थायी समितीच अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे तसेच पक्षाचे इतर वरिष्ट पदाधिकारी उपस्थित होते. भाजपच्या मते, उर्वरित १४ कामेही १०० दिवसांच्या निश्चित कालावधीत पूर्ण केली जातील.
