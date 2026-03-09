Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा '२० सूत्रीय' कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

दादर येथील 'वसंत स्मृती' येथे आयोजित दोन दिवसीय 'पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान २०२६' कार्यक्रमात त्यांनी मुंबईकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले.

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:49 PM
मुंबई महानगरपालिकेत पारदर्शकता आणि विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी नव्याने निवडून आलेल्या भाजप नगरसेवकांना भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दादर येथील ‘वसंत स्मृती’ येथे आयोजित दोन दिवसीय ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान २०२६’ कार्यक्रमात त्यांनी मुंबईकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनानंतर मुंबई भाजप अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आगामी कार्ययोजनेची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पालिकेसाठी भाजपने १०० दिवसांचा २० सूत्रीय कार्यक्रम तयार केला आहे.

पहिल्याच महिन्यात सहा महत्त्वांची कामे पूर्ण

भ्रष्टाचारावर प्रहार करताना साटम म्हणाले, “स्थायी समितीत चालणारा जुन्या पद्धतीचा ‘अंडरस्टैंडिंग’चा खेळ आता बंद होईल. आमचे लक्ष्य पूर्णपणे पारदर्शक प्रशासन देण्याचे आहे. “अमित साटम यांच्या माहितीनुसार, २० पैकी सहा महत्त्वाची उद्दिष्टे पहिल्याच महिन्यात पूर्ण करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये बीएमसीच्या सर्व २७ शालेय साहित्यांची खरेदी आता ‘जेम’ (GeM) पोर्टलद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ९ ते १४ वर्षांच्या मुलींसाठी सर्व्हयकल कॅन्सर प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

Jay Pawar PC: राजीनामे, नाराजीनाट्य…? जय पवारांची पत्रकार परिषद रद्द होण्याचं नेमकं कारण काय?

जलभराव समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा निघणार

मुंबईतील जलभरावाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी आयआयटी बॉम्बेच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समुदाय स्तरावर स्वच्छता स्पधचि आयोजन करण्यात आले असून मुंबई-नवी मुंबईदरम्यान भव्य प्रवेशद्वार उभारण्याच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे. भायखळा येथील प्राणिसंग्रहालयात सिंह आणण्यासाठी गुजरात सरकार आणि जुनागढ प्रशासनाशी चर्चाही सुरू करण्यात आली आहे.

कोविड काळात प्राण गमावलेल्या कार्यकर्त्यांना श्रद्धांजली

कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एका विशेष पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हे पुस्तक कोविड काळात जनतेची सेवा करताना प्राण गमावलेल्या मुंबई भाजपच्या ५६ कार्यकर्त्यांना समर्पित आहे. प्रशिक्षण कार्यशाळेला महापौर ऋतु तावडे, आमदार योगेश सागर, स्थायी समितीच अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे तसेच पक्षाचे इतर वरिष्ट पदाधिकारी उपस्थित होते. भाजपच्या मते, उर्वरित १४ कामेही १०० दिवसांच्या निश्चित कालावधीत पूर्ण केली जातील.

Maharashtra Budget 2026-27: मेट्रो, भूमिगत रस्ते आणि जलमार्ग, शहरी वाहतुकीवर मोठा भर

Published On: Mar 09, 2026 | 03:49 PM

